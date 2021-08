Un singular concierto de copla del Trío Caracol pone el broche a la Feria de Teatro 2021

Domingo, 29 de agosto de 2021

Tras el ‘exilio’ del año 2020, cuando por la pandemia del coronavirus los espectáculos de cierre de cada día tuvieron lugar en el Espacio Afecir, la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo recuperó en la noche del sábado la tradición de bajar el telón en el magno Patio de Los Sitios, cuya gran grada (y las sillas desplegadas justo delante) han podido acoger este año a un máximo de 300 personas, lejos de las 514 que pueden llegar a entrar en este espacio en condiciones normales.

El cierre de la Feria 2021 fue bastante peculiar, con un original concierto de copla a cargo de una compañía recientemente formada, el Trío Caracol de Valladolid. Lo que hizo la formación fue ofrecer un espectáculo titulado Las coplas con pan(k) saben mejor, llamando la atención desde el principio la vestimenta de los tres intérpretes, Víctor Cerezo (voz principal), Juan Manuel Tordable (piano –también cantó alguna canción-) y Rodrigo J. Ruiz (violín).

El concierto incluyó varias coplas de toda la vida, sirviendo el conjunto para romper con las cárceles de identidades impuestas y de censura que impone la sociedad, aprovechando para denunciar que en estos momentos está en juego el futuro de las libertades individuales y colectivas. Como peculiaridades, los intérpretes no se limitaron a cantar y tocar, sino que hubo tiempo para algunas bromas entre canción y canción, y también hubo hueco para alguna pieza fuera del género de la copla que se adaptó al mismo, como el popular The Show must go on.

La velada tuvo un par de bises, siendo la última canción todo un clásico del género coplero, La bien pagá, que además estuvo dedicada a una espectadora a quién su pareja quiso sorprender por su 32 cumpleaños con una felicitación pública por parte de los artistas. El Trío Caracol fue muy aplaudido por el público a la conclusión del concierto. Tras ello, ese público fue abandonando ordenadamente el Patio de Los Sitios, que se volverá a reencontrar con el teatro el año que viene.