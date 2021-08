El público será la temática del Divierteatro 2021, que mantendrá la tónica del año pasado

Lunes, 9 de agosto de 2021

Debido a la pandemia del coronavirus, la Feria de Teatro de Castilla y León 2021 seguirá siendo bastante diferente a lo habitual (no habrá pasacalles, todos los espectáculos tendrán aforo controlado, etc.), y por ende, también lo será su clásico programa de animación infantil, el Divierteatro, cuyas características fueron presentadas en la mañana del lunes por la máxima responsable del programa, Miriam Hernández; el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias; y la delegada de Cultura, Beatriz Jorge Carpio, quién expuso que “mis hijos se han criado con esta actividad y no entienden un verano sin el Divierteatro”.

Según señaló Miriam Hernández, el “principal objetivo” a la hora de llevar a cabo el programa este año es “evitar aglomeraciones”, lo que provocará, para empezar, que no se despliegue el clásico espacio para los más pequeños (de 3 a 5 años), el Palabreando, que acogía la Plazuela del Conde; concentrándose la actividad en la Plazuela del Buen Alcalde, con la cual “tenemos la ventaja de que es un espacio grande, abierto, al aire libre...”.

En todo caso, la participación volverá a estar controlada como ocurrió en el año 2020. De este modo, los niños no se podrán mover libremente por la Plazuela, sino que recorrerán los diversos centros de interés guiados por un monitor (en grupos de un máximo de 14 chavales), tardando aproximadamente una hora en pasar por todos los lugares. Asimismo, se controlará quiénes entran en cada momento (los padres deberán dejar los datos al entrar los chavales) para asegurar la trazabilidad por si hubiera problemas con el coronavirus a posteriori.

Como es habitual, la entrada al Divierteatro se hará por la puerta principal de la Plazuela, que se transformará en la Diviertaquilla, por la que habrá desplegada como un patio de butacas siguiendo la temática de la Feria 2021, que es el público, “pilar fundamental para que se produzca el hecho escénico”, en palabras de Miriam Hernández. Al escoger esta temática, se ha querido hacer un guiño (reflejado también en la imagen gráfica) a la Escuela Municipal de Espectadores que no se ha podido llevar a cabo durante el curso 2020/2021 al estar prohibidas las actividades extraescolares.

Así será el Divierteatro

El Divierteatro 2021 tendrá tres grandes zonas. La primera, en el lateral derecho de la Plazuela, estará dedicada al juego de conocimiento y juego dramático, para conocer la evolución de los públicos de teatro. Asimismo, se trabajarán aspectos relacionados con los aprendizajes de la Escuela de Espectadores, todo ello mediante los juegos ¿Y tú qué sabes de teatro?, Ruleta del Theatron, El Rosco del Teatro, y ¡Atención público!.

Bajo los soportales de la Plazuela, habrá una serie de talleres plásticos y de animación, para fomentar la cultura escénica y reivindicar el papel del espectador como elemento esencial para que se produzca el hecho escénico. Durante los días de Feria habrá un taller de teatrillos y títeres de dedo, otro para crear un títere-butaca, otro para diseñar unas gafas de espectador, y otro para elaborar un cuaderno del espectador.

Por último, en la parte frontal de la Plazuela y el Patio de Cerralbo habrá actuaciones de pequeño formato, con la participación de dos compañías internacionales y cuatro de Castilla y León. En el Patio de Cerralbo estará como siempre el actor y director irlandés Denis Rafter, que este año se meterá en la piel de Mr. Cafola, el vendedor de helados, un personaje que vende helados a los niños y después ayuda a un grupo de actores a llenar su teatro con público.

Por otro lado, se contará (en virtud del acuerdo de colaboración con la Feira de Bonecos, Marionetas y Formas Animadas de Freixo da Espada à Cinta) con la compañía portuguesa Valdevinos Teatro, que ofrecerá Dom Roberto, un repertorio de teatro de marionetas tradicional portugués, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, introducido en Portugal por titiriteros italianos y franceses, influenciados por la Commedia dell’Arte italiana.

En lo que respecta a las compañías de Castilla y León, la mirobrigense Alúa Teatro estrenará ¡El gran Calibán!, un circo de pulgas que combina el teatro de títeres, actor y objetos animados; la leonesa Cirk about it (que ganó el Premio al Mejor Espectáculo de Calle en la Feria de 2016) ofrecerá Tres al cubo, números de circo contemporáneo donde se prima el movimiento corporal fundamentado en el trabajo técnico de mano-mano y la acrobacia; y Arawake instalará El Titiriscopio, un teatro a escala que permite acceder a la representación de títeres y hologramas a través de auriculares, tubos y espejos.

Por último, se contará con Pilar Borrego/Katua Teatro para ofrecer cuentacuentos gratuitos destinados a niños de 3 a 6 años en el jardín del Palacio de Montarco los días 25 y 26 a las 12.00 horas (cada niño podrá entrar acompañado de un adulto). Estos cuentacuentos llevan por título Viajes literarios, realizándose un recorrido por las mejores historias de su repertorio.

Junto a las compañías mencionadas, las actividades del Divierteatro 2021 estarán dirigidas por un equipo de 60 monitores mayores de 18 años, junto una docena de jóvenes mayores de 16 años como Equipo de Apoyo. Estos jóvenes están ahora en pleno proceso de formación, divididos en 5 equipos de formación y trabajo debido a la pandemia del coronavirus. En esta formación, además de profesionales de Civitas, están participando profesionales de las artes plásticas como Fernando Barrera y Adela Vicente; y de las artes escénicas como Jorge da Rocha y Félix Muñiz, de las compañías Arawake y Telón de Azúcar, respectivamente.

Todos aquellos que se acerquen este año a disfrutar del Divierteatro recibirán un obsequio: una bolsa con la imagen del programa “que les permitirá prolongar la experiencia de participar en las actividades”, además de hacerles recordar su papel como público a lo largo de todo el año. La salida del Divierteatro estará situada en el arco junto a la Iglesia de Cerralbo. Para Marcos Iglesias, la celebración del Divierteatro, con “todo pensado milimétricamente”, es “símbolo de que la cultura debe y se puede hacer con todas las garantías”.