Los dos ediles del PP de Villarino retiran su renuncia al acta de concejal

Viernes, 16 de julio de 2021

Los dos ediles del PP en el Ayuntamiento de Villarino, Ismael Silva y Antonio Ullán, han retirado su renuncia al acta de concejal presentada el pasado miércoles en el registro municipal. Los motivos de esta nueva decisión se debe “al respaldo que hemos recibido de muchos vecinos y que no esperábamos”, señalan ambos ediles.

Según han asegurado a LAS ARRIBES AL DÍA, las muestras de apoyo recibidas “nos han hecho reflexionar sobre la responsabilidad que hace dos años y medio habíamos contraído con nuestros votantes, lo que nos ha hecho ´tomar finalmente la decisión”.

Ahora queda saber si la primera decisión habrá hecho mella en el Grupo popular o si ha afectado de manera que la situación entre ambos ediles y el alcalde, Julián Martín, junto con el concejal de Fiestas, Javier Rodríguez, haya llegado al punto de ser irreconciliable, lo que conduciría a que Ismael Silva y Antonio Ullán pasasen al grupo de no adscritos y finalmente fueran determinantes en lo le resta al mandato de Julián Martín.



El alcalde, Julián Martín, señalaba desconocer la decisión de los concejales de manera personal, “a mí no me han dicho nada”, aunque reconocía tener conocimiento de que habían retirado la renuncia. Según el alcalde, “yo no los he echado antes, por lo que si han decidido volver al Grupo, bienvenidos sean, no puedo decir otra cosa”.

Como publicó este diario, la renuncia presentada por ambos concejales se debió a las constantes discrepancias con Julián Martín “en la forma de hacer las cosas”, siendo la ‘gota que colmó el vaso’ la contratación de varios festejos taurinos para estas fiestas después de que “habiámos quedado en que no iba a ver toros al no haber encierros”, señala Antonio Ullán, una afirmación que negaba el alcalde.