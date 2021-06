“La depuradora nos hace mucha falta, pero buscamos financiación para poder acometer las obras”

Viernes, 25 de junio de 2021

El alcalde de Villar de Peralonso, Teófilo Vicente, avanza para LAS ARRIBES AL DÍA algunas de las actuaciones que verán los vecinos en breve, a la vez que les felicita con motivo de las fiestas patronales

¿Al final se han decidido por hacer fiestas?

Sí. Estábamos indecisos por no saber cómo iba a evolucionar la pandemia, y finalmente nos decidimos por organizar un programa acorde a la situación, con todas las medidas de seguridad y eventos que con la actual normativa nos permiten hacer.

¿También tienen espacio para la solidaridad?

Efectivamente. El año pasado la hicimos a beneficio de los Bomberos de Ledesma, que después trabajaron en la desinfección de calles en un momento difícil que tuvimos, y este año hemos decidido que la beneficiaria de lo que se recaude en la paella del domingo sea la Asociación Española Contra el Cáncer. El precio del menú, un euro, y que corresponde a la ración de paella en táper y una tarrina de helado de postre, irá a beneficio de la AECC. El coste de la paella será sufragado íntegramente por el Ayuntamiento. Las personas que quieran una ración deberán abonar el ticket en el Ayuntamiento previamente a recoger el menú.

Comentaba antes que todos los actos se desarrollan bajo las normas de seguridad anticovid…

Algunos se realizan en el exterior, como son las actividades infantiles, pero el resto se realizan en el interior del frontón, un pabellón de más de 1.300 metros cuadrados, lo que permite guardan sin problemas la distancia de seguridad. Hemos instalado un escenario en el centro y adaptado las gradas para facilitar que se mantenga la distancia de seguridad. Al margen de esto será obligatoria la mascarilla…

En cuanto a la actividad municipal, ¿qué están haciendo en estos momentos?

Precisamente estamos acabando las obras del frontón. Hemos hecho los servicios y aumentado las gradas de dos a cinco, Solo nos queda colocar las puertas. Estas obras se han financiado a través de los Planes Provinciales y han supuesto unos 24.000 euros. También hemos hecho un paseo que comunica la calle próxima a las eras con el frontón, solo queda echarle el asfalto el próximo lunes. Esta obra la hemos hecho con las ayudas Covid, también un puente sobre el regato para acceder al pueblo.



¿Y qué verán en breve los vecinos de Villar de Peralonso?

Otra de las obras que haremos con los Planes Provinciales será el asfaltado de dos calles, más de 100 metros en la zona de las viviendas próximas a las eras; y con la ayuda para mejora de caminos asfaltados, se están ejecutando los caminos a Sardón de los Álamos y a Sahelicejos, y antes de que finalice el año, tengo el compromiso de la Diputación de que se asfaltará el camino a Pedernal. Tenemos ya el dinero para hacer una fuente ornamental de piedra, con varias cascadas, en el parque; por lo que no tardando mucho estará hecha.

¿Cómo está el proyecto de la depuradora?

Tenemos buena falta, pero estamos buscando financiación para sufragar la aportación municipal. La Diputación financia el 80% hasta 100.000 euros, pero el presupuesto que tenemos es superior y el esfuerzo del Ayuntamiento, por tanto, es mayor de esos 20.000 euros, con lo cual esperamos obtener alguna otra ayuda para poder acometer las obras.

¿Y un poco más a largo plazo?

Los jóvenes nos piden una pista de pádel, y la van a tener, pero les pido un poco de paciencia. En cuanto podamos nos pondremos con ella. Entre tanto vamos a ir destinando los fondos que podamos para hacerla, pero de hoy para mañana no podemos pensar en hacerla.

¿Qué le quiere decir a los vecinos para estos días?

Que disfruten lo que puedan, espero que las fiestas ayuden a olvidar el mal momento que vivimos por la pandemia. Pero que lo hagan cumpliendo las medidas de seguridad, no podemos olvidar que el virus no se ha ido, por lo que debemos extremar las precauciones para que no se repita lo que hemos vivido. El programa no es el que nos gustaría del todo, pero es el que hemos podido hacer, por lo que les deseo que lo pasen lo mejor posible y tengan unos felices días.