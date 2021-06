El pintor de arcoirís, Eric Carle

Pintor de arcoíris que, a la luz de la luna y aferrado a una buena estrella, surca ahora el cielo nocturno.

(Epitafio que escribió para sí, Eric Carle)



El pasado 23 de mayo falleció una gran ilustrador, escritor de álbum ilustrado y creador de más de setenta títulos: ERIC CARLE.

Este par de curiosas hemos crecido de manera profesional de su mano, pues es tanto lo que aportó al mundo de la Literatura Infantil y Juvenil. Cuántas veces hemos compartido sus historias, o creado imitando su estilo pictórico tan particular, aprendido los números, curiosidades de la naturaleza y los animales a través de sus libros...

Hoy queremos hacerle un pequeño homenaje compartiendo una pequeña parte de su fantástica obra –tanto en español como en inglés- a través de diferentes formatos (videocuentos, historias animadas, web oficial de autor donde encontrar su bibliografía y recursos para trabajar su obra, etc.) con los cuáles hemos disfrutado muchísimo y seguiremos haciéndolo porque su literatura tiene mucho qué decir. Si queréis saber más sobre su vida os dejamos el fantástico artículo creado en el blog de Román Belmonte: DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS: LIJ.





El artista que pintó un caballo azul. Eric Carle. Kalandraka, 2021

** Videocuento Unpuntocurioso

La pequeña oruga glotona. Eric Carle. Kókinos, 2002

** App (IOS / Android) en guía Lecturas curiosas (Web)

Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? Bill Martin & Eric Carle. Macmillan USA, 2007

** Video cuento Unpuntocurioso (canal de Youtube).

El grillo silencioso. Eric Carle. Kókinos, 2002 (Reedición: 2009)

** Historia animada The Very Quiet Cricket por Illuminated Films

En su WEB OFICIAL podéis seguir descubriendo toda su obra, propuesta creativas, imágenes y más curiosidades sobre Eric Carle.

Soraya Hg.