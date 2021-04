La Casa de los Condes de Lumbrales acogerá el centro de interpretación de la vía férrea La Fuente-Barca d’ Alva

Domingo, 25 de abril de 2021

Se abrirá el día 3 de mayo con la inauguración de la exposicion de fotografías de Emilio Biel sobre la construcción del ferrocarril hasta Barca d' Alva

La Casa de los Condes de Lumbrales pasará a ser en unos días el Centro de Interpretación de la vía férrea La Fuente de San Esteban-Barca d´ Alva. "No como centro de recepción de visitantes, sino como centro de interpretación de toda la línea férrea La Fuente de San Esteban-Barca d'Alva", anuncia el alcalde, Carlos Pedraz, que explica que el Ayuntamiento ha tomado esta decisión "porque la Casa de los Condes tiene una relación directa con esta vía del tren, pues no debemos olvidar que uno de los máximos promotores e impulsores de la Línea del Duero fue Ricardo Pinto da Costa, que precisamente fue nombrado Conde de Lumbrales como reconocimiento a su involucración en el proyecto". En la planta baja del emblemático palacete de estilo portugués construido por él en la villa se recrea mediante audiovisuales esa época de finales del siglo XIX, su vida y la construcción de la vía, así como un reportaje sobre el castro de las Merchanas.

La idea del Consistorio se plantea como "un nexo de unión de los dos proyectos turísticos estrella de la Diputación de Salamanca en el oeste salmantino: 'El Territorio Vetón' y 'El Camino de Hierro', que acaba de ponerse en marcha", explica Pedraz, recordando que la Casa de los Condes acoge también el centro de interpretación del territorio vetón.

La puesta en marcha de este centro de interpretación tendrá lugar el próximo 3 de mayo con la inauguración de la exposición 'Una línea en el paisaje', una colección de fotografías de Emilio Biel tomadas entre los años 1885 y 1887 sobre la construcción del ferrocarril hasta Barca d'Alva. Esta exposición, impulsada por el Ayuntamiento de Lumbrales y avalada y dirigida por la dirección del Museo del Comercio de Salamanca y la USAL, a través de la Cátedra de Geografía, cuenta también con la colaboración de la Diputación Provincial.

La muestra fotográfica tiene como complementos varias piezas relacionadas con el mundo ferroviario., a las que próximamente se añadirá una ‘zorrilla’, un vehículo ferroviario ligero utilizado para transportar personal y material para el mantenimiento de las vías férreas.

"Vamos a empezar con las fotografías de Emilio Biel pero posteriormente también tendrán cabida otras exposiciones siempre relacionadas con la vía férrea, pues entendemos que este debe ser un centro dinámico", manifiesta Carlos Pedraz, que asegura que ya se han puesto en contacto con el Ayuntamiento distintas asociaciones ferroviarias de Salamanca, Castilla y León y otros lugares de fuera de la comunidad para ofrecer materiales. "Lumbrales tiene que considerarse un centro importante para la divulgación de la importancia que el ferrocarril tuvo y debe seguir teniendo en este territorio del oeste de la provincia de Salamanca", añade Pedraz.

Lumbrales presente en la construcción, la declaración de BIC y la recuperación de la vía

En este sentido el alcalde recuerda la relación directa de Lumbrales con la vía férrea: "hay que tener en cuenta que Lumbrales, su Ayuntamiento y el pueblo han tenido una fuerza fundamental en el origen, la conservación y la recuperación de la vía férrea de la Fuente de San Esteban a Barca d' Alva", afirma. "En principio por la imprescindible aportación del Conde en su construcción, pero también por la decisiva determinación del Ayuntamiento para evitar su desmantelamiento tras el cierre al tráfico ferroviario en 1985: recordemos que también que desde el Ayuntamiento de Lumbrales, a través del Centro de Iniciativas Turísticas Arribes del Duero, se impulsa la catalogación de Bien de Interés Cultural, cuya declaración en el año 2000 paralizó el desmantelamiento de los raíles que ya estaba en marcha", manifiesta el Alcalde. Y es aquí, en Lumbrales, donde surgen las primeras iniciativas para su recuperación como posible recurso turístico, cultural y económico". Y es también en Lumbrales, añade Pedraz, en el IES Tierras de Abadengo, donde surge la primera asociación en defensa de esta línea del ferroviaria en el año 2003, impulsada por un grupo de profesores y auspiciada por el Consejo Escolar del centro. Este colectivo promovió las Fiestas del Ferrocarril (cada año en una de las estaciones de la línea férrea) unas jornadas lúdicas y reivindicativas de la recuperación de la infraestructura y equipamentos de toda la línea y su adecuación para fines turísticos y culturales. Este movimiento social consiguió paralizar el "Proyecto de Camino Natural para la línea del ferrocarril La Fregenda-Barca" auspiciado por la Diputación Provincial y que implicaba el desmantelamiento de la vía, con el levantamiento de carriles y traviesas.



Y más recientemente, la Asociación de Frontera Tod@vía, con sede en Lumbrales e impulsada por muchos de los creadores del colectivo 'Camino de Hierro', apoyada por carrilanos de Lumbrales y de otros puntos de España y Portugal, organizó y realizó numerosas jornadas de trabajo, 'las facenderas', además de construir vehículos ligeros para recorrer la vía y colaborar en la redacción de proyectos para su recuperación como recurso turístico, cultural y económico que de vída a los vecinos de la zona.

Una oferta turística más amplia para todo el oeste salmantino

"Yo creo que esta vía, el BIC, tiene muchísimas oportunidades, la comarca tiene muchísimas oportunidades y desde luego Lumbrales no se va a quedar atrás en la divulgación y en el aprovechamiento de estas oportunidades", continúa el alcade. Además, "desde el Ayuntamiento hemos entendido que Lumbrales, como cabeza de comarca, como centro neurálgico donde se aglutinan los servicios comarcales, tiene que ofertar al público que ya está llegando y al futurible el centro de interpretación de la vía que se inaugurá el día 3 mayo, del que queremos hacer partícipe a la Diputación y a otras entidades y asociaciones, pues entendemos que hay otros tramos, otros recursos y servicios turísticos para ofertar al viajero, al futuro visitante" manifiesta Carlos Pedraz.

"El Camino de Hierro es el proyecto tractor no solo para la vía sino para todo lo que engloba el turismo en Arribes Sur, en las Arribes, en Ciudad Rodrigo, todo el oeste salmantino, pero no nos queremos centrar únicamente en el tramo La Fregeneda-Barca d' Alva: la línea empieza en la Fuente de San Esteban- Boadilla y termina en Barca de Alva", afirma el alcalde. "Entendemos que hay muchos tramos en los se pueden hacer pequeños viajes con transporte rodado por la vía, con vehículos de pequeño peso como los que plantean asociaciones como Tod@via, paseos que pueden ser muy interesantes para ofertar a un público que puede tener dificultades en hacer la ruta caminando".

Este tipo de proyectos "tienen cabida en un marco geográfico, no solo local, por eso tenemos que pensar en algo más interesante y muchísimo más abierto. Si queremos conseguir que los turistas no vengan solo un día, sino que se queden 3 y 4 días, hay que ofrecerles algo, ofrecerles todos los recursos, todos los atractivos que tenemos, algo que visitar, algo que hacer, y estoy convencido de que esto va a ser un revulsivo, un revitalizante no solo para el oeste salmantino sino para toda la provincia", concluye Pedraz.