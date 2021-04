José David Flores Félix y Jaime Bajo da Costa reciben su título de ‘Mirobrigenses Ilustres’

Jueves, 1 de abril de 2021

Aprovechando la jornada festiva, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo hizo entrega en la mañana del Jueves Santo de las distinciones de ‘Mirobrigenses Ilustres’ concedidas a José David Flores Félix y Jaime Bajo da Costa, quienes no pudieron recogerlas por compromisos laborales y estudiantiles el día inicialmente previsto, el Día de San Sebastián, en el que sí se entregó a título póstumo la tercera distinción concedida este año, a Agustín Sánchez Gómez ‘Moriche’ (la recogió su viuda y una hija).

Como recordó Vanesa Muriel en el acto desarrollado en la mañana del jueves en el salón de plenos de la Casa Consistorial, José David Flores Félix es un joven investigador que obtuvo el Doctorado en Microbiología del Suelo por la USAL, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude, por una tesis sobre biofertilizantes bacterianos para la mejora de los diferentes cultivos agrícolas (que además le valió el premio Fertiberia a la mejor tesis doctoral). Asimismo ha participado en varios proyectos de investigación, llevándose junto a su compañero Raúl Rivas González el XXXI Premio de Investigación Julián Sánchez El Charro del Ayuntamiento mirobrigense por el trabajo titulado Una bacteria mirobrigense puede ser aplicada para Biorestaurar y Bioproteger el Patrimonio Artístico y Monumental de Ciudad Rodrigo.

José David Flores Félix manifestó en la mañana del jueves que “sigo sin creerme recibir este galardón, me parece increíble, porque se le suele dar a personas que tienen más trayectoria”. El galardonado espera que sirva como ejemplo de que “en Ciudad Rodrigo se pueden conseguir logros muy importantes”, añadiendo que “se puede llevar el nombre de Ciudad Rodrigo de muchas maneras”, incluido en los ámbitos científico y educativo. Asimismo, incidió en que “siempre me he sentido muy mirobrigense”.

En la misma línea se expresó el otro galardonado, Jaime Bajo da Costa, de quién Vanesa Muriel recordó que finalizó el año pasado sus estudios en el IES Fray Diego Tadeo, obteniendo la Medalla de Plata en la XXX Olimpiada Española de Física (en 2019), la Medalla de Oro en la XXXI Olimpiada de Física (en 2020), y la Medalla de Oro en la XXV Olimpiada Iberoamericana de Física (2020). Junto a su actividad académica (actualmente está estudiando en la Universidad en Valladolid), de este joven también se destaca su participación en la representación teatral del Drama de Pasión y Pascua.

Jaime Bajo da Costa apuntó que “soy todavía muy pequeño, y no he logrado muchas cosas”, por lo que considera la distinción “un honor”. El galardonado explicó que “Ciudad Rodrigo siempre ha sido muy especial”, y que cuando está en Valladolid “hablamos de lo orgullosos que estamos de nuestros pueblos”. Jaime Bajo espera que este título sea “una forma de que nuevos niños y jóvenes no les dé miedo la ciencia”, y que vean que “todo se puede lograr”. Por último, manifestó que “incluso venir de un pueblo es una oportunidad, porque hay más gente que te puede ayudar”.

El alcalde Marcos Iglesias resaltó que ambos “han destacado por muchas cuestiones, y con su esfuerzo llevan el nombre de Ciudad Rodrigo allí donde están, lo llevan siempre en el corazón”. Teniendo en cuenta que “son dos hachas en todo lo que desarrollan, qué menos que el Ayuntamiento les reconozca este esfuerzo”, esperando que “sirvan como ejemplo a muchas personas de nuestra ciudad”. Asimismo les animó a que “allá donde vayáis sigáis llevando el nombre de Ciudad Rodrigo”, añadiendo que “vuestros méritos son los de la ciudad”.

Además de un diploma acreditativo del título de ‘Mirobrigenses Ilustres’, José David Flores Félix y Jaime Bajo da Costa recibieron una panorámica aérea de Ciudad Rodrigo enmarcada, finalizando el acto con un “olé esos mirobrigenses” por parte de uno de los familiares que le acompañaron en el salón de plenos de la Casa Consistorial.