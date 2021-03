Hacer grande lo pequeño

Sábado, 27 de marzo de 2021

¿Qué tiene Ciudad Rodrigo que engancha? Los que van y los que vienen, los que se quedan, los que van a estudiar fuera pero Ciudad Rodrigo les tira tanto que cogen corriendo el primer autobús de vuelta el viernes. Los que trabajan a cientos de kilómetros de distancia pero nunca olvidan sus raíces. El Carnaval, la Semana Santa, qué veranos…

Sí amigos, Ciudad Rodrigo tiene algo especial: algo que hemos construido con el paso del tiempo y que tenemos que proteger. Ahora bien, nuestra pequeña y aorillada ciudad al oeste del oeste salmantino sangra por cada una de sus eternas heridas: pueblos que se vacían, jóvenes que se marchan, poco trabajo, pocas iniciativas, poca atención de quienes quizás sí pudiera hacer algo por cambiar esta situación, y encima… la aplastante sensación de que nos arrastra la corriente y de que todo va a menos.

¿Por qué El Manantial hace este comunicado?

Detrás de nuestra Asociación, de nuestro grupo, hay mucha gente: creemos que un número de jóvenes (y no tan jóvenes…) bastante representativo se siente empujado por el soplo de vida que emana de este grupo de amigos, de estos compañeros de viaje que desde hace tantos y tantos años han compartido tan diversas experiencias a la luz de la Verdad. En este cenáculo se han reunido jóvenes creyentes, jóvenes que buscan, jóvenes que reniegan de todo, jóvenes que pasan, jóvenes que esperan, jóvenes que necesitan, jóvenes que escuchan, jóvenes que sufren, jóvenes que se entregan, jóvenes que vienen a pasárselo genial, muchos jóvenes. Unos y otros que bajo las alas de este proyecto, que en ocasiones ha flaqueado, se han sentido como en casa y que, al menos, han tenido la oportunidad de encontrarse: algunos consigo mismos, algunos con sus iguales, otros con Dios.

¡Pero qué importante es tener esta oportunidad! Tener la ocasión de dar con una oportunidad como la nuestra. Ahora, con la pandemia y todo paralizado, estamos en un tiempo de hacer balance y sopesar: nosotros hemos hecho balance de estos casi treinta años al servicio de nuestra diócesis y de nuestra tierra. Podemos resumirlo prácticamente en dos palabras: BIEN y GRACIAS. La primera de ellas resume la trayectoria del grupo: ¡Qué bien y qué suerte! Qué gusto haber podido tener esta experiencia (La Pasión, las marchas, las convivencias, los ensayos, las reuniones, y tantos proyectos que han emergido de El Manantial). Naturalmente, con todas las idas y venidas, con los defectos, con los avatares que hemos pasado, pero quizás eso haga aún más grande nuestra hazaña. La segunda de ellas es GRACIAS, gracias a la diócesis de Ciudad Rodrigo: nada se entiende sin la diócesis y sin el obispo. Nuestros pastores han sido piedra angular en todos los proyectos, directa o indirectamente, porque han guiado nuestros pasos con sus palabras, con sus mensajes de cercanía y apoyo, con su presencia. Por ello, gracias a los pastores que en estos treinta años han acompañado y orientado al Grupo El Manantial de muchas y diferentes maneras.

Somos parte activa de nuestra diócesis y de nuestra ciudad, somos gente que se mueve y que quiere que esta tierra no se agote y que no se abandone, y, de nuevo, teníamos algo que decir. La diócesis ha sido y es algo inseparable de la ciudad y, por este motivo, prácticamente nadie entendería Ciudad Rodrigo sin su diócesis y, por ende, sin su pastor. Son, y así muchos lo entendemos, inseparables.

No se trata de separar a quienes piensan una y otra cosa (probablemente en nuestro grupo haya una rica diversidad de pensamientos, y ¿qué?. Pensar es bueno, y compartir y contrastar las diferencias aún mejor), pero sí, como siempre hemos hecho, de hacer pensar, de remover nuestras entrañas y nuestras conciencias y de plantearnos abiertamente qué es lo mejor para nuestra querida Diócesis de Ciudad Rodrigo. Nos unimos, de este modo, a quienes en los pasados días se han pronunciado a favor de la provisión de obispo propio y titular de nuestra diócesis civitatense. Rompemos el cómodo silencio en el que llevamos instalados ya dos años. Nos unimos a las palabras de quienes nos preceden, ¿cómo puede ser que los valores evangélicos que afloran en nuestra diócesis (pequeñez, pobreza, sencillez y humildad) no cuenten y sean, precisamente, nuestra “espada de Damocles”? No queremos perder algo tan importante y vital como nuestra querida diócesis, por ello no acallamos nuestras conciencias ni nuestros mensajes. Abiertamente, decimos que necesitamos un pastor que venga a nuestra pequeña ciudad: no es mucho pedir.

¿Qué tendrá Ciudad Rodrigo? Ay…qué tendrá… ¿Obispo propio, un horizonte prometedor, alternativas, empleo para los jóvenes…? No sabemos, esperaremos... Pero no se preocupen, “hacer grande lo pequeño” puede continuar siendo nuestro lema.

Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, a 27 de marzo de 2021

Asociación Juvenil El Manantial

Grupo de La Pasión de Ciudad Rodrigo