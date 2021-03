El Ayuntamiento de Pereña presenta alegaciones a los proyectos de renovables y pide que “no se autoricen”

Martes, 9 de marzo de 2021

El Ayuntamiento de Pereña de la Ribera ha presentado alegaciones contra los proyectos de energías renovables proyectados por varias empresas y cuya construcción afectan a varios términos municipales, en el caso de Pereña de la Ribera como consecuencia de la instalación de las líneas de evacuación.

En las alegaciones presentadas a la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento recuerda que este municipio se incluye en el Parque Natural Arribes del Duero, a la postre Reserva de la Biosfera, además de ser Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), y considera que estos proyectos causarían un gran impacto medioambiental, especialmente sobre la avifauna como consecuencia de la instalación de nuevos tendidos eléctricos para facilitar la evacuación de energía.

Aunque la construcción de los parques fotovoltaicos y el parque eólico proyectados se ubican fuera de los límites del Parque Natural Arribes, aunque en sus proximidades, concretamente en los términos de Villarino de los Aires, Brincones, Ahigal de Villarino y Sanchón de la Ribera, en el caso de los fotovoltaicos, y en Villarino de los Aires, Trabanca, Ahigal de Villarino, Almendra, El Manzano, Iruelos, Puertas y Villar de Samaniego, en el caso del parque eólico, el Ayuntamiento de Pereña considera que la infraestructura de evacuación es “parte indisoluble” de estos proyectos, por lo que de acuerdo con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Arribes del Duero, no deberían autorizarse.

A este respecto, el Consistorio hace referencia al artículo 56 del PORN por el que se prohíbe la instalación de nuevas líneas de transporte de energía, excepto las de carácter transfronterizo en las zonas de uso limitado, mientras que en las zonas de uso compatible obliga a presentar adecuaciones que eviten impactos y electrocuciones de las aves. “No dice la legislación que minore, sino que establece taxativamente que evite”, señala el Consistorio, a la vez que recuerda que “en toda la documentación presentada no existe ningún sistema que evite el impacto de las aves, entre otras cuestiones porque no existe ningún sistema que lo garantice”.

En este sentido, el Ayuntamiento de Pereña considera que el paso de nuevas líneas eléctricas en su término municipal “ocasionaría una ocupación de áreas naturales protegidas”, además de producir daños al suelo, a la fauna silvestre, a la flora y sobre todo al paisaje”, lo que considera incompatible con el trabajo realizado por este municipio a favor del desarrollo sostenible, por entender que “transformaría de forma impactante el paisaje ambiental y cultural de nuestro territorio y pondría en peligro a las aves y a las plantas protegidas”.



En cuanto a la instalación de 50 aerogeneradores en puntos próximos a los límites del Parque Natural Arribes del Duero, recuerdan el artículo 18.2 del PORN, donde se establece que: “Se velará para que las diferentes actividades económicas (en especial la minería, la producción y transporte de energía eléctrica, la creación de nuevas infraestructuras o las actividades constructivas y urbanísticas} provoquen el menor impacto sobre el paisaje y se lleven efectivamente a cabo las medidas correctoras oportunas o la restauración de las posibles alteraciones”.

Por ello, desde el Ayuntamiento subrayan que “desde hace casi 20 años que se publicó la norma fundamental del espacio natural protegido de Arribes del Duero, hemos podido comprobar que no existe ni ha existido ninguna instalación eólica dentro del espacio natural y, por lo tanto, hemos mantenido un espacio de incalculable valor para conservar la biodiversidad de este espacio, sobre todo para las aves”.

Por último, el recuerdan el artículo 58 de esta misma norma, el cual prohíbe la construcción de parques eólicos en este espacio natural, entendiendo que aunque los aerogeneradores “puedan estar al borde del Espacio Natural, las infraestructuras de evacuación, que son parte fundamental e indivisible de este parque eólico, puesto que sin ellas este parque eólico no funcionaría, sí que están proyectadas dentro del Espacio Natural Protegido y de hecho tan claro es que es parte fundamental del proyecto que se encuentra incluida dentro del estudio de impacto publicado”.

Por ello, ante la norma expuesta, para el Ayuntamiento de Pereña no cabe otra interpretación que no sea la de no autorizar estos proyectos, pues considera que “ocasionarían unos daños irreparables a nuestro territorio”, comenzando por la revisión desde la UNESCO de la declaración de la Reserva de la Biosfera ‘Meseta Ibérica’, “organismo al que le corresponde aprobar o denegar la continuidad de este marchamo”.

Por último, el alcalde de Pereña de la Ribera, Luis Rodríguez, en declaraciones a LAS ARRIBES AL DÍA, señalaba que “me resulta sorprendente que las organizaciones ecologistas estén tan calladas ante este desaguisado medioambiental en un espacio natural de una comarca que se caracteriza, precisamente, por las grandes centrales hidroeléctricas y que ya está sembrada de líneas de alta tensión”, concluía.