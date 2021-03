El Ayuntamiento de Villarino responde a Escuelas Campesinas sobre los proyectos de energías renovables

Jueves, 4 de marzo de 2021

El Ayuntamiento de Villarino sale al paso de las críticas lanzadas desde la Asociación Escuelas Campesinas de Salamanca, a través de una carta enviada a LAS ARRIBES AL DÍA y publicada el pasado 28 de fefrero, en relación a los proyectos de energías renovables previstos en la comarca de Vitigudino.

En primer lugar, queremos agradecer su intención que seguro que es sana, incluso bien intencionada, pero no podemos estar de acuerdo con su escrito, comienzan su carta diciendo que actúan en defensa de la gente y su derecho a decidir conscientemente, en primer lugar, desconocemos quien o quienes les han nombrado a ustedes representantes ni defensores de nadie de la zona de las Arribes, y mucho menos de ningún vecino de Villarino de los Aires, donde esa Asociación no desarrolla ninguna actividad desde hace muchos años, no ha participado de ninguna manera en la vida activa del municipio, no han sido elegidos por nadie como representantes de nada. En segundo lugar, parece por su carta, que los vecinos no deciden de forma consciente, esto parece un insulto a las personas que habitan en nuestra zona.

En su punto 1.- hablan de que la implantación de las plantas eólicas y/o fotovoltaicas, responde a los intereses ajenos, grandes compañías, pero no a las necesidades de un territorio que se despuebla y de unos pueblos que se abandonan por falta de oportunidades ligadas al futuro del mundo rural , Nosotros, el pueblo de Villarino y su Ayuntamiento como sus representantes elegidos democráticamente, nos vemos en la obligación de defender y luchar por nuestra gente, vemos como grandes Compañías (Iberenova……) se interesan por nuestra comarca, para la implantación de estos grandes proyectos que aportarán recursos muy importantes a través de tasas, impuestos, licencias, permisos y recursos recurrentes procedentes de la renta durante al menos 40 años. Precisamente, porque nuestro pueblo, nuestra zona, se está despoblando, porque carece de otro tipo de oportunidades, es para nosotros, a nuestra forma de ver, una oportunidad única y tal vez, la única oportunidad para cambiar y dar un giro de 180 grados. Es una oportunidad para crear empleo, no solo en la fase de construcción, la cual es muy importante, estamos hablando de una creación de empleo en esta fase, de aproximadamente 1.100 empleos para los eólicos y alrededor de 150 puestos para fotovoltaicas. Somos conscientes de que esa fase se terminará, pero los ingresos generados por diferentes conceptos de ICIO, tasas e impuestos, son muy importantes, varios millones de euros. Posteriormente y de forma recurrente, año a año los ingresos que se percibirán en concepto de IAE, BICEs y Renta superará ampliamente el millón de euros anual, esto durante más de 40 años. Es evidente que esos ingresos, ahora sí, permitirán desarrollar, destinar mayor partida presupuestaria tanto a asuntos sociales como solidarios, crear desarrollar e invertir en diferentes proyectos productivos o de bienestar y crear empleo fijo y estable, en definitiva, invertir en el futuro de nuestro pueblo y principalmente fijar y hacer crecer la población.

Sobre su punto 2.- Tenemos poco que decir, desconocemos como va a financiar Iberenova, o cualquier otra empresa que se implante, su proyecto, también dicen ustedes en su carta: Reivindicamos que los fondos europeos financien proyectos a escala sostenible en los territorios rurales, desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Estamos de acuerdo, también por ese motivo, desde este Ayuntamiento apoyamos estos proyectos de Eólicos y fotovoltaicas, ambos son un recurso renovable, limpio y su impacto ambiental es mínimo.

Los referidos Proyectos desarrollarán actividades energéticas alineadas con la estrategia del cambio climático, limpias y que no producen emisiones atmosféricas, siendo, además, sean instalaciones reversibles al final de su vida útil.

Igualmente se desarrollarán actividades de producción de energía eléctrica utilizando recursos naturales autóctonos de escasa agresión medioambiental y de carácter renovable y que coadyuvarán .al desarrollo económico y social del municipio, realizándose importantes inversiones que posibilitarán, como se dijo con anterioridad, el desarrollo comercial y/o industrial de la localidad, y a la par de estos el cultural y social.

Dicen ustedes punto 3: a la larga, propiciarán aún más el abandono del campo y el vaciamiento poblacional de los territorios donde recalan. Hemos dado y dejado claro, incluso con datos, nuestra opinión en el punto 1. Desgraciadamente la despoblación de la zona ya se ha producido, ya pertenecemos a la tan cacareada España vaciada, nuestros pueblos, nuestro pueblo, cada año pierde población y hasta ahora esto parecía irreversible, esta es nuestra realidad territorial. Para este Ayuntamiento y para la gran mayoría de nuestros vecinos, la implantación de estas plantas, la realización de estas macro inversiones en la zona, es el instrumento que debemos manejar para revertir dicha despoblación aplicando medidas de empleo, sociales, de desarrollo rural etc., además, queremos hacerlo con la participación de nuestros vecinos, Asociaciones vecinales diversas, agrupaciones……., para ello ya se ha firmado un convenio, cuyo acceso está abierto a la totalidad de Asociaciones y Entidades representativas existentes en el municipio.



No estamos de acuerdo en absoluto con su opinión, posiblemente interesada o simplemente errónea por carecer de datos ya que Ustedes en ningún momento se han puesto en contacto con nuestro Ayuntamiento para solicitar mayor información o cualquier otra aclaración, todo ello, a pesar de que desde este Ayuntamiento se citó y se animó a todas las asociaciones a hacerlo, la mayoría así lo hizo y con todas se llegó a acuerdo que suponemos desconocen, por eso una vez más, les animamos a contactar con este Ayuntamiento donde explicaremos profundamente el proyecto y aclararemos cualquier duda al respecto. La información aportada por este Consistorio ha sido amplia a la que han podido acceder en los distintos procesos de información pública abiertos al respecto 8se han realizado publicaciones en el BOP, Tablón de Anuncios, pagina web municipal, portal de transparencia etc.), ustedes, simplemente, no han participado en el debate y lo pretenden hacer ahora y al margen de los vecinos, que han dado su conformidad.

Punto 4.-dicen Ustedes: Se nos venden estos proyectos como productores de energías limpias no contaminantes, lo cual es una verdad a medias o una mentira encubierta

Estamos de acuerdo, nada es perfecto, pero los proyectos que se desarrollarán en Villarino y la zona, como hemos dicho varias veces, se trata de fotovoltaicas y eólicas, Greenpeace, en su página de la cual adjunto link, dice:

la apuesta total por las energías renovables no solo es la opción más segura para el planeta, sino también para la economía .

La energía eólica se puede instalar minimizando el impacto sobre las aves y su entorno

Un modelo basado mayoritariamente en energías renovables y ahorro energético crearía más de 3 millones de puestos de trabajo en el Estado español, incrementaría en dos puntos anuales el PIB y disminuiría la factura energética en un 34%

crearía más de 3 millones de puestos de trabajo en el Estado español, incrementaría en dos puntos anuales el PIB y La solución pasa por construir un nuevo sistema energético en el que se reemplacen los combustibles sucios (carbón, petróleo, gas y uranio) por energías renovables

https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/energias-renovables/

Punto 5.- Respecto a los bienes comunales, en nuestro pueblo, se instalará la planta fotovoltaica en 337Hta de las 1.300Hta que en total dispone el municipio, estas 337 Hta no estaban siendo utilizadas por los ganaderos que solicitaban el uso de los comunes, incluso se ha firmado convenio en el que muestran acuerdo para que su uso sea la implantación de la planta fotovoltaica. Como se dijo anteriormente, existe un consenso entre Ayuntamiento, vecinos y Asociaciones y Entidades Representativas del Municipio, cuestión que ustedes, parecen desconocer.

Punto 6.- Deben de ser Ustedes, Asociación Cultural Escuelas Campesinas, los únicos que no se han enterado de estos proyectos, con relativa frecuencia, desde hace años han aparecido en prensa noticias de diferentes fuentes y en diversos medios que hacían referencia a estos proyectos. Sobre la planta fotovoltaica que se instalará en Villarino en terrenos comunales, existe información que se ha facilitado en plenos, colgada en la página web oficial del Ayuntamiento, Facebook del Ayuntamiento, comunicación mediante escrito a los vecinos, diversos medios de comunicación……. Y ustedes no se enteran. No obstante, se ha dado cuenta y la información necesaria a los vecinos que son principalmente quienes deben estar informados , ustedes salvo error por nuestra parte, no tienen absolutamente ninguna actividad ni relación con este municipio, como ya hemos dicho antes, desaparecieron de esta población hace muchos años. Dicen ustedes: la suerte y el destino de nuestros pueblos se decide desde fuera. Desde este Ayuntamiento, esperamos y deseamos que no sea eso lo que Ustedes estén pretendiendo, decidir desde fuera.

Por otra parte, no entendemos mucho la crítica proveniente de una asociación como la suya, domicilio social en el Monleras, cuyo objeto social es la asistencia en Establecimientos Residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia. Posiblemente ustedes hayan podido observar como Monleras, gracias al canon que recibe por la presa, es capaz de realizar alguna que otra inversión, obras y proyectos en mejora de los vecinos. En mayor medida, de eso es de lo que se trata, de desarrollar proyectos que causando el menor impacto ambiental posible y de eso le aseguro vamos a estar muy pendientes desde el Ayuntamiento, otras administraciones superiores también así lo harán, crear empleo, fijar población y hacer que nuestra zona sea apetecible para la instalación de otras industrias satélites que fomenten empleo, en definitiva, que den vida no solo a nuestro pueblo Villarino de los Aires, sino a la comarca.

Finalmente, ustedes no han pensado que, con la riqueza generada con estos Proyectos, seguramente se generarán otras Asociaciones, cuyos fines y objetivos coincidan con los suyos, con lo que se dotaría de una red de servicios sociales importante. Pero quizá ese sea el fin que persiguen con sus declaraciones, el evitar que eso se produzca y continuar siendo un monopolio en la comarca.