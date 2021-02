Los alcaldes rechazan la posibilidad de trasladar a todos los mayores de 80 años a Vitigudino para ser vacunados

Martes, 16 de febrero de 2021

El rumor de la posibilidad que baraja el Sacyl de trasladar hasta el centro de Salud de Vitigudino a los mayores de 80 años, de los 55 municipios de la comarca de Vitigudino, para su vacunación contra el covid, ha puesto en alerta –especialmente- a los alcaldes del resto de las zonas básicas de salud, en este caso de Lumbrales y de Aldeadávila de la Ribera. Un rumor que cobra mayor certeza tras las conversaciones mantenidas por el alcalde de Lumbrales, Carlos Pedraz, con responsables de la Junta y de Atención Primaria.

La idea, expuesta a profesionales sanitarios en una reunión celebrada la semana pasada, ha trascendido y los alcaldes de estas áreas de salud la rechazan por resultar incoherente y de difícil puesta en práctica por la falta de medios de transporte, además de las molestias que supondría la aplicación de esta medida a personas de avanzada edad, muchas de ellas con dificultades de movilidad y sin medios a su alcance que faciliten su traslado, además del riesgo de contagios.

Como confirmaba a LAS ARRIBES AL DÍA el alcalde de Lumbrales, Carlos Pedraz, "una vez que conocimos el rumor de que la Junta de Castilla y León estaba ideando un plan para centralizar la vacunación de todas las personas mayores de 80 años en algunas zonas concretas y no en todos los centros de salud", se puso en marcha para confirmar la veracidad de la propuesta. El alcalde, Carlos Pedraz, se puso en contacto con el Delegado de la Junta en Salamanca y con el Gerente de Atención Primaria, "que me contó la idea de centralizar las vacunaciones en algunas zonas concretas y no en todos los centros de salud. No es un plan definitivo, sino un protocolo que está en estudio porque no conocen los recursos sanitarios de los que se puede disponer en estos momentos". Al parecer, desde la Junta "se plantean que una vez que baje la incidencia de casos, se destinará más personal sanitario a la vacunación", añade Pedraz.

Aunque el alcalde de Lumbrales considera que "se puede entender que los recursos existentes son limitados, no se entiende que no se haya contratado más personal".

Desde el Consistorio de Lumbrales se pide "que se intente llegar a todos los centros de salud, pues no se puede plantear a personas de esas edades que la única opción para recibir la vacuna sea desplazarse a Vitigudino, no es de recibo que esta única opción dependa de la buena voluntad de la gente, pues no se pone a su disposición un medio de trasporte. No es una medida eficaz ni buena, pues es un riesgo innecesario llevar a toda la gente a Vitigudino. No se puede frivolizar con este tema y por ello nosotros estamos totalmente en contra de este plan de vacunación", afirma Pedraz.

Propuestas de los diputados de zona y alcaldes

La propuesta que realizan los alcaldes es que este episodio de vacunación podría realizarse en los centros de salud de cada zona básica, es decir, en el caso del Partido Judicial de Vitigudino en los centros de Vitigudino, Lumbrales y Aldeadávila, además de en los subcentros de guardias de Villarino (perteneciente a la ZBS de Vitigudino) y de Barruecopardo (perteneciente a la ZBS de Aldeadávila), así como en el centro de salud de Villavieja de Yeltes, por su ubicación, infraestructura, población y pueblos en su entorno (Villares de Yeltes y Bogajo) alejados también de Vitigudino.

El alcalde de Barruecopardo y diputado provincial del PP por la comarca de Vitigudino, Jesús María Ortiz, quiso señalar en primer lugar que desconocía de forma oficial la posibilidad de que el Sacyl estudie en estos momentos la probabilidad de desplazar a Vitigudino a todos los mayores de 80 años de la comarca para su vacunación contra el covid, en todo caso Ortiz se mostraba partidario de que la vacunación se realice en los centros de salud de cada zona básica (Vitigudino, Lumbrales y Aldeadávila), así como en los subcentros de guardias de Barruecopardo y Villarino. “Si me pide opinión el gerente de Atención Primaria incluso le ofrecería nuestro pabellón multiusos si el centro de salud fuera insuficiente, que tiene además una zona covid específica y que creamos para reducir el riesgo de contagios con pacientes de otras dolencias”, apuntaba.



José Francisco Bautista, diputado provincial por la comarca de Vitigudino y alcalde de Hinojosa exige "que no se lleve a cabo esa propuesta", para el regidor "es el equipo de vacunación el que tiene que desplazarse a los municipios, a todos, no sólo a Vitigudino, Lumbrales o Aldeadávila, pues todos los consultorios están preparados para las vacunaciones, como se demuestra cada año con la vacuna de la gripe. Para los vecinos de los pueblos desplazarse a cualquier sitio supone un esfuerzo económico, el riesgo de contagio del virus y muchas molestias, pues estamos hablando de gente mayor que en muchos casos viven solos y carecen de medios de transporte".

Uno de los alcaldes que apuesta por la vacunación en los centros de salud de cada zona básica y los subcentros de guardias, es Luis Rodríguez, de Pereña de la Ribera, que concibe la presunta propuesta del Sacyl como “algo sin sentido” y que no corresponde con la situación que presenta el Partido Judicial de Vitigudino, dispersión, envejecimiento y una escasa presencia de medios de transporte público. Incluso, el alcalde de Pereña señala que “estaríamos dispuestos a poner desde el Ayuntamiento un vehículo para trasladar a los vecinos, en nuestro caso, hasta el subcentro de guardias de Villarino, que lo tenemos a 6 kilómetros y no a 32 como el de Vitigudino, al margen del mal estado de la carretera”.

De la misma opinión es el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, quien señala la “preocupación de los vecinos por esta posibilidad y que esperemos que no se lleve a cabo. Teniendo el centro de salud aquí y el pabellón de deportes –añadía– no entendemos que se baraje la posibilidad de que tengan que desplazarse a Vitigudino, lo que supone una gran molestia para las personas mayores. En nuestro caso estaríamos dispuestos incluso a poner un vehículo desde el Ayuntamiento para acercar a Villavieja a los mayores de Villares de Yeltes y de Bogajo, si con ello conseguimos que se vacune aquí”. Asimismo, Rodríguez se mostraba molesto porque “desde Atención Primaria no se nos ha informado de nada, ni siquiera para pedir ayuda a los ayuntamientos”, y califica de “absurdo” la posibilidad de que el Sacyl esté barajando esta propuesta para la comarca de Vitigudino, sugiriendo como otro método de vacunación el realizado en las residencias de mayores.

Por su parte, el alcalde de Aldeadávila, Santiago Hernández, señalaba a LAS ARRIBES AL DÍA su intento en vano desde el pasado viernes de hablar con el gerente de Atención Primaria. “El viernes no logré que me cogieran el teléfono, el lunes estaba reunido y el martes no estaba”. Para el regidor de Aldeadávila, la posibilidad de que sus vecinos mayores de 80 años tuvieran que ir a Vitigudino a vacunarse “no me parece ni medio bien. Si lo que intentamos es evitar aglomeraciones para reducir el riesgo de contagios y evitar el desasosiego que supondría a personas mayores trasladarse a Vitigudino, la idea de llevarlos todos a Vitigudino no tiene sentido”.

Por último, José María Regalado, alcalde de Bañobárez y presidente de la Mancomunidad Abadengo es de la misma opinión que Bautista, que apuesta por que se vacuno en los consultorios de cada municipio. “A los alcaldes somos los últimos a los que nos dicen algo, nos ha pasado con las residencias, que llaman a la residencia vienen y los alcaldes no sabemos nada. La idea no me parece buena, la mayor parte de los pueblos tenemos mucha gente de más 80 años y con movilidad nula, se mueven mucho mejor ellos, como han hecho con las residencias. En el caso de Bañobárez han venido para 10 residentes y cuatro trabajadoras, y mayores de 80 años lo mismo hay 50 personas. Además es que no tenemos medios de transporte”, señala Regalado. Como otros alcaldes se muestra dispuesto a colaborar, en su caso “les ofrezco el salón del Ayuntamiento, que tiene dos puertas para entrar y salir, y calefacción, se lo he ofrecido a la médica. Me parece descabellado, yo no lo veo, totalmente absurdo. Si se organizan un poco, avisan a la gente y pueden vacunar en los consultorios sin necesidad de trasladar a la gente de los pueblos”.