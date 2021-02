Fernando Pablos asegura que el compromiso del PSOE para dotar de UVI móvil a la comarca de Vitigudino “es incuestionable”

Jueves, 11 de febrero de 2021

“El compromiso del PSOE con la UVI móvil para la comarca de Vitigudino es incuestionable”. Con esas palabras, el procurador socialista salmantino en las Cortes de Castilla y León, y secretario general provincial, Fernando Pablos, salía al paso de la información remitida a los medios de comunicación por el grupo Unión del Pueblo Leonés (UPL). Mediante un comunicado, UPL informaba de las enmiendas presentadas a los presupuestos regionales, entre las que se encontraba la dotación de una UVI móvil a la comarca de Vitigudino, y que fue rechazada por el PP y Cs, además de contar con la abstención de los partidos en la oposición, PSOE, Podemos, Vox y Por Ávila.

Pablos recuerda que el PSOE ha presentado varias proposiciones no de ley (PNL) para que la comarca de Vitigudino contase con una UVI móvil “porque Vitigudino merece una UVI móvil y es la comarca de Castilla y León que más la merece en estos momentos”, pues recordaba que “hay muchos municipios a 100 kilómetros o más de Salamanca, del hospital más cercano, y con carreteras que no son autovía, y por eso vamos a seguir defendiéndola”, aseguraba.

Sobre los intentos del PSOE para que la comarca de Vitigudino fuese dotada con una UVI móvil, Pablos recordaba que “registramos una PNL en la legislatura 2011-2015 y fue rechazada por el PP. La volvimos a registrar en julio de 2015 y no se llegó a debatir porque el PP no quiso. Y la hemos vuelto a registrar en julio de 2019 y está pendiente de debatirse porque hasta ahora, un año y medio después, PP y Cs no han querido”.



Por otro lado, el secretario general de los socialistas salmantinos criticaba a la UPL porque “hacer noticia de esto demuestra un intento de engañar a la gente”, pues aclaraba que la abstención del PSOE se debe a una “cuestión de funcionamiento presupuestario”, aunque, en primer lugar, Pablos recordaba que “las enmiendas de UPL se han votado en un conjunto, en ningún caso se ha votado por separado la enmienda de la UVI móvil de Vitigudino”.

Asimismo, Pablos explicaba que la presentación de una enmienda conlleva dotarla presupuestariamente, lo que requiere la modificación de las partidas presupuestarias correspondientes. En el caso de que las enmiendas de un Grupo político fueran aprobadas, “supondría que tendríamos que retirar nuestras enmiendas porque coinciden las fuentes de financiación. Y eso ocurre así en todos los presupuestos”.