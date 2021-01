José María Herrero se incorpora al equipo de Gobierno de Vitigudino como edil de Desarrollo Empresarial

Jueves, 21 de enero de 2021

Este jueves la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, anunciaba ante los medios la incorporación del concejal de Ciudadanos, José María Herrero Pereña, al equipo de Gobierno municipal como concejal del área de Desarrollo Empresarial, nueva área municipal creada en un momento difícil para las empresas debido la pandemia de coronavirus.

Este acuerdo llega después de varios meses de conversaciones entre el edil naranja, segundo de la lista de Cs, y el equipo de Gobierno. A su vez, Luisa de Paz recordaba la larga trayectoria de Herrero como concejal tras varias legislaturas como edil del PP, “con experiencia suficiente, y puede aportar, en lo que queda de legislatura, elementos positivos que puedan ayudar tanto a las empresas existentes como a las que se puedan crear el futuro”.

La situación actual ha incidido en la creación de este nuevo área de ayuda a las empresas, por lo que Herrero será el encargado de coordinar el dialogo entre empresarios y el equipo de Gobierno. Otro cometido será la colaboración con otras instituciones, como Adezos y Diputación, para canalizar las posibilidades de ayudas dirigidas a la financiación de iniciativas empresariales, labor en la que Herrero cuenta con la ventaja de ser el presidente de Adezos, Grupo de Acción Local que gestiona los fondos europeos en las comarcas de Vitigudino y Ledesma.

Por otro lado, Luisa de Paz reconocía que con la entrada de Herrero en el equipo de Gobierno “conseguimos mayor estabilidad”, una adhesión que pone en el equipo de Gobierno “concejales de todos los colores políticos con representación en el Ayuntamiento”, recordaba el segundo teniente de alcalde Antolín Alonso Vicente, pues cabe señalar que de los cuatro concejales obtenidos por el PP, el equipo de Gobierno pasa a estar formado por siete ediles, con la integración de la edil no adscrita, que se presentó bajo las siglas del PSOE, María José Vicente; el concejal de Contigo Somos Democracia, Antolín Alonso Fernández; y ahora el segundo en la lista de Cs, José María Herrero.

Sobre la posibilidad de que Herrero pudiera pasar a ser concejal no adscrito, el edil naranja señaló que “a día de hoy sigo siendo de Cs y espero que así sea en adelante, al menos nadie me ha dicho nada”. Al respecto, recordaba que su decisión “va en consonancia con lo que promueve este partido” en otros municipios e instituciones públicas, que “es la gobernabilidad y estabilidad” de las instituciones. “Vitigudino necesita estabilidad”, añadía, por lo que hacía “un llamamiento al resto de los integrantes de la oposición municipal para que nos sentemos todos en una mesa a dialogar”. Para Herrero es fundamental “intentar un entendimiento y acabar con la crispación para facilitar la puesta en marcha de iniciativas empresariales a través de la llegada de nuevas empresas”, recordando con sus palabras que la razón absoluta no es patrimonio de una sola de las partes.



En cuanto a cómo queda su relación con José Antonio Pérez Blanco, portavoz de Cs, Herrero Pereña la calificó de “muy buena”, aunque reconocía que “hasta este momento no le he comunicado nada, pero se lo diré antes de que salga la noticia en los medios de comunicación”. Además, añadía que “aunque en el ámbito político hayamos tenido nuestras diferencias, yo respeto plenamente lo que él hace y él ha respetado siempre lo que yo hago. Espero que lo entienda, es una decisión muy meditada, de meses. Espero que los niveles de crispación se puedan ir aminorando desde dentro en lugar desde fuera, y seguir trabajando por el bien de Vitigudino”, aseguraba.

Respecto a su papel como concejal de Desarrollo Empresarial, Herrero señaló como prioritario contar con nuevos presupuestos municipales, pues cabe señalar que permanecen prorrogados desde 2015, una situación que la alcaldesa espera poner fin “en el primer trimestre de este año”. La aprobación de unos nuevos presupuestos permitiría “incluir una partida de ayudas para empresas que se encuentren en situación crítica por la pandemia”, señalaba Herrero, además de la puesta en marcha de “medidas que faciliten el asentamiento de empresas y generen empleo fijo”. A este respecto, también recordó las ayudas disponibles desde Adezos, hasta el 30% a fondo perdido, para nuevos proyectos empresariales. “Es importante unir los esfuerzos de las distintas instituciones para que al menos no perdamos lo que tenemos”, concluyó.