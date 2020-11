El PSOE dice que el Procurador del Común considera “ilegal” la dedicación parcial de la edil no adscrita en Vitigudino

Lunes, 23 de noviembre de 2020

El PSOE vuelve a insistir sobre la presunta “ilegalidad” en el cobro de una dedicación parcial por la concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Vitigudino, María José Vicente, y que concurrió a las elecciones municipales en el cuarto lugar de la lista del PSOE. Según un comunicado emitido por los socialistas, una resolución del Procurador del Común sobre la dedicación parcial que percibe María José Vicente “es ilegal”, y añaden, que “deberá devolver todo el dinero percibido por este concepto desde el mismo momento en que abandonó el grupo político por el que se presentó a las elecciones municipales para pasar a ser concejala no adscrita”.

El Procurador del Común, nombre con el que se conoce la institución del defensor del pueblo en Castilla y León, en una resolución donde se estima el recurso presentado contra la decisión mediante Decreto de Alcaldía de otorgar dedicación parcial a María José Vicente, señala que la alcaldesa deberá notificar, “a la concejal no adscrita la resolución, fijando los efectos que ha de producir sobre las retribuciones que hubiera percibido desde el abandono del grupo político al que pertenecía y su paso a la condición de no adscrita”, una resolución de la que, por otro lado, “no tenemos constancia hasta este momento en el Ayuntamiento de Vitigudino”, aseguraba la alcaldesa Luisa de Paz, a la vez que recordaba, “como muy bien sabe el Grupo socialista de Vitigudino, las resoluciones del Procurador del Común no son vinculantes”.

El Procurador del Común basaría su resolución, según el PSOE, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL), donde se establece que los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, a lo que añade el Procurador del Común una sentencia del Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia al respecto en relación a lo que se entiende por derechos económicos y políticos de los miembros de la Corporación Local no adscritos, donde se dicta que “no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de haber permanecido en su grupo de procedencia”.

En esta sentencia del Tribunal Supremo también se dice, y recoge el Procurador del Común que “el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, sí impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”.



De igual manera, el Procurador del Común basa su resolución haciendo referencia a otro de los artículos de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos, concretamente el artículo 10, donde se sostiene sobre los concejales no adscritos que “específicamente, los miembros no adscritos no podrán disfrutar del régimen de dedicación exclusiva, ni de dedicación parcial…”.

Sobre la sentencia del TS, Luisa de Paz se reiteraba en anteriores manifestaciones al respecto, y es que “la dedicación parcial a María José Vicente le fue concedida con anterioridad a su condición de no adscrita, por lo que no hace otra cosa que me reafirme aún más en que no hemos cometido ninguna ilegalidad”, a lo que añade que, “en todo caso, llegado el momento, cumpliremos lo que nos ordene un juez, cuestión que aún no ha podido suceder porque no hay interpuesta ninguna demanda, ni si quiera la de la Consejería de Presidencia de la Junta, como dicen, a la que se le ha remitido toda la documentación del expediente para que comprueben la realidad de la situación. En el PSOE han entrado en un bucle en el que no les interesa interpretar el hecho de que la dedicación estaba concedida antes de que María José fuese concejala no adscrita”.

Los socialistas, tras tener conocimiento de la decisión del Procurador del Común, “ha exigido al equipo de Gobierno municipal –según la nota emitida– que acate su resolución y corrija esta lamentable situación”, de la que los socialistas hacen culpable “tanto a la alcaldesa, Luisa María de Paz, a la concejala tránsfuga, María José Vicente, al PP y al presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el diputado popular de la comarca, Jesús María Ortiz, por ser conocedores de la situación y consentirla, y a la Secretaria del Consistorio por justificarlo”, señalan.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, German Vicente, ha manifestado que “los concejales socialistas no cejaran en su empeño para que el buen nombre del Ayuntamiento de Vitigudino quede restablecido, se cumpla con lo resuelto tanto por el Procurador del Común como la Junta de Castilla y León, y no cesarán en su labor de defender los intereses y trabajar en beneficio de todos los ciudadanos del municipio y, para que en todo momento, se cumpla la legalidad”.