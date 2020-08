[La Previa] Muy diferente a lo conocido hasta ahora, pero Feria al fin y al cabo

Lunes, 24 de agosto de 2020

La Feria de Teatro 2019 se despidió como es tradición en el Patio de Los Sitios con su gran grada llena a rebosar para disfrutar de un espectáculo con un amplísimo reparto actoral, Las mujeres sabias, de Somos Vértice, que tuvo hasta 8 actores sobre el escenario. Cuando la Feria 2020 alce su telón a las 18.00 horas de este martes 25, cualquier parecido en materia de público, espectáculos o escenarios con aquella despedida del año pasado será pura coincidencia, porque Ciudad Rodrigo va a vivir la Feria más atípica en sus 23 ediciones.

Sin embargo, lo más relevante es que, pese a todas las diferencias con la ‘antigua normalidad’, el telón se va a alzar un año más para dar paso a cuatro días y medio repletos de teatro de todo tipo. En ello ha sido clave, amén del imprescindible respaldo de las instituciones que la sufragan, el empeño que le han puesto para que salga adelante los integrantes de Civitas Animación Teatral, entidad que está al frente de la gestión de la Feria desde el primer día.

Dada la situación actual, y especialmente por el celo que se está poniendo a la asistencia de público a cualquier espectáculo cultural (que luego es inexistente por ejemplo en un autobús), lo ‘fácil’ hubiera sido cancelar la Feria 2020, por la imposibilidad de que se parezca lo más mínimo a una edición normal. Sin embargo, Civitas la ha reinventado para que pueda ser una realidad, y que así no haya un corte en su dilatada historia.

Como explicó el director de la Feria, Manuel Jesús González, en el novedoso acto de presentación al público mirobrigense que hubo en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal hace un par de semanas, la Feria va a alzar el telón, entre otros cuantos motivos, por su compromiso con el territorio, debido a todo el impacto económico que tiene para Ciudad Rodrigo, y por su compromiso con el sector de las Artes Escénicas, al que el coronavirus está haciendo añicos.

Como es lógico, el impacto económico para la ciudad va a ser menor al habitual, por ejemplo por la llegada de un número mucho menor de profesionales, debido a las propias restricciones existentes y por la decisión de la Feria de limitar su número. De igual modo, el compromiso con las Artes Escénicas no puede ser igualar al de años anteriores, en el sentido de que no se puede acoger al número habitual de compañías (habrá 33 frente a las 46 del año pasado)

La estructura de la Feria 2020

Al menos, la programación sí mantiene una estructura en cierta medida idéntica (con un número total de representaciones muy similar), ya que habrá doble pase de unos cuantos espectáculos para que puedan llegar a más espectadores. Las principales diferencias en la programación están en que no habrá los concurridos pasacalles, y que en los espectáculos en espacios al aire libre el aforo estará controlado. Eso hace por ejemplo que no haya montajes en la Plazuela de Herrasti como era tradición, apostándose como único espacio callejero, aunque acotado al público, por Bolonia.

Junto al Patio de Los Sitios (con otro cariz como ya hemos publicado), entran en juego el Patio Mayor del Seminario como gran espacio al aire libre, el Patio del Palacio Episcopal (para la exigua programación para primera infancia de este año), y el Patio del Colegio Misioneras-Santa Teresa, donde se ofrecerán pases continuos del único espectáculo gratuito de esta edición, ya que para el resto habrá que pagar como mínimo 1€.

Como espacios a cubierto, se mantienen el Teatro Nuevo, con obras de mañana y tarde, la Sala del IES Tierra, y el Espacio Afecir, también con montajes de mañana, y como novedad, de noche, ya que será el lugar donde se cierren las jornadas de Feria. En todos los espacios el aforo máximo permitido será del 30%. Cuando concluyan esos espectáculos, sobre 0.30-1.00 horas, el público estará ‘obligado’ a irse a casa, ya que para esas horas los establecimientos de hostelería ya estarán cerrados (la actual hora límite es la 1 de la mañana).

También sufre de forma notable las limitaciones del coronavirus el Divierteatro, ya que la habitual ‘jaula de grillos’ en la que se convierte cada mañana de Feria la Plazuela del Buen Alcalde será este año un espacio totalmente ordenado, con los chavales participantes entrando de forma escalonada a unos horarios concretos, y haciendo un recorrido totalmente guiado por las distintas actividades propuestas. Como ya se ha publicado, este año no funcionará el Palabreando, pero los más peques podrán disfrutar de cuentacuentos en el jardín del Palacio de Montarco.

Asimismo, ese Palacio no acogerá los clásicos vermú teatrales, que este año se suprimen. A cambio, los profesionales de la Feria se desplazarán en autobús al Hotel Conde Rodrigo II para comer allí, invitándose posteriormente a mantener encuentros en los amplios jardines del recinto. De igual modo, no habrá café-tertulias ni los habituales actos previos al vermú que había en el Palacio de Montarco (salvo la entrega el viernes, antes de la comida en el Conde Rodrigo, de los Premios Rosa María García Cano 2020).

Para compensar de algún modo las limitaciones presenciales que existen, la Feria ha decidido potenciar sus actividades complementarias, con residencias técnicas de forma previa (lo hizo Perigallo Teatro), una performance en días previos con jóvenes locales, una exposición de agradecimiento al público en la Casa de la Cultura, una instalación sonora en el Parque de La Florida, un taller de formación online de la mano de COFAE, e incluso un espectáculo online: Selfie!, del mago Miguel de Lucas, que se emitirá este martes en directo en doble pase.

Los espectáculos

Por causa asimismo del coronavirus, este año la Feria incrementa el protagonismo del teatro documental, teatro foro, artes vivas y nuevas dramaturgias, con propuestas más íntimas, de pequeño formato, vinculadas a los nuevos lenguajes escénicos y dirigidas a un aforo reducido, con el objetivo de que puedan encontrar niños de mercado de forma inmediata, ya que por el momento los espacios escénicos van a seguir con el aforo limitado.

La apertura de la Feria 2020 se producirá este martes en el Teatro Nuevo con Nise, la tragedia de Inés de Castro, una propuesta de una compañía habitual, Nao d’Amores, que es una de las 16 compañías de Castilla y León con las que se contará (la mitad de la programación), 3 de las cuales nunca han estado con anterioridad en la cita mirobrigense: Teatro de Poniente (que presentará ¿Hacia dónde vuelan las moscas?), Líbera Teatro (con ¿Qué pacha, mama?) y Álvaro Caboalles (con Carbón.Negro). Además, regresa con diferente formato un clásico, Teloncillo Teatro, que propone La cocina en el Patio del Palacio Episcopal.

Entre las otras 11 propuestas de la región hay hasta 6 estrenos absolutos. Se trata de Cabezas de cartel, de Perigallo Teatro; La leyenda de Sally Jones, de Baychimo Teatro; Blancanieves, de La Chana Teatro; Un día de cine, de Cirk About it; Amigo Félix, de Atópico Teatro; e Ingenii Machina, de Alauda Teatro. Las propuestas de la región se completan con La chica que soñaba, de The Cross Border Project; Bernarda Alba sugar free, de Guetto 13-26; Gruyere, de Los Absurdos Teatro; Bricomanzanas, de Teatro La Sonrisa; y Senda sobre ruedas, de Imaginart Teatro Videomapping.

Fuera de Castilla y León, hay propuestas de otras 9 comunidades autónomas de España, entre las que se encuentran otros 6 estrenos absolutos. En este apartado destaca Extremadura, ya que sus 3 propuestas son novedades: El carro de los cómicos de la legua, de De Amarillo Producciones; Comedia en negro, de Suripanta Teatro; y Crash, un planeta emocionante, de Asaco Producciones.

Desde Andalucía llegarán 2 estrenos, Bric a Brac, de Locamotiva; y Órbita, de Zen del Sur; completándose la programación de esta Comunidad con El viento es salvaje, de Las Niñas de Cádiz; y Degenérate mucho, de Las XL. El último estreno absoluto es Save the temazo, de Colectiu Frenetic, llegado de la Comunidad Valenciana junto a La invasión de los bárbaros, de Arden Producciones; y Lázaro, de Leamok. Además, habrá un estreno en castellano: Mai Mai, de la compañía gallega Baobab.

La relación de obras de la Feria 2020 se completa con Amor médico, de la compañía madrileña Ensamble Bufo; Kimera, de la navarra La Banda Teatro-Circo; De paseo, de la cántabra Ruido Interno; Cita en el marco, de la asturiana Zig Zag Danza; ¡Qué pájara!, de la vasca Sarini Circo; y El relato de Alabad, de la portuguesa Este Estación Teatral. Éste último montaje será la única propuesta llegada de fuera de España, y que es posible gracias a un acuerdo de colaboración con la Feria Ibérica de Fundao, donde habrá en su próxima edición en otoño un espectáculo castellano-leonés.