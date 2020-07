Perigallo estrena las novedosas residencias técnicas de la Feria de Teatro mirobrigense

Martes, 21 de julio de 2020

Tras permanecer más de 4 meses cerrado, el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo ha vuelto a la vida estos días, aunque no de forma pública. Desde el pasado sábado, la compañía Perigallo Teatro ha estado realizando a puerta cerrada una residencia técnica, con el objetivo de terminar de perfilar, en las condiciones reales de un teatro, el espectáculo que estrenarán el próximo 26 de agosto dentro de la 23ª Feria de Teatro de Castilla y León en ese mismo escenario.

Según explicó en la mañana del martes en el transcurso de una visita a la compañía el director de la Feria de Teatro, Manuel Jesús González, se trata de la primera vez que la Feria promueve este tipo de residencias, que han sido ofrecidas a las compañías de Castilla y León que estrenarán en Ciudad Rodrigo en el Teatro Nuevo con la finalidad de que “terminen de cuajar sus espectáculos, dándole forma a la parte técnica en el lugar donde van a estrenar”, en un año en el cual muchas compañías no han podido disponer de otros espacios.

De momento, sólo ha dado el paso Perigallo (hay que remarcar que el alojamiento y manutención corre por su cuenta, con lo que ello supone a nivel de inversión), que precisamente era la que “más necesitaba un espacio para terminar de armar su espectáculo”, titulado Cabezas de Cartel. Manuel Jesús González ve como un “lujo” que las compañías puedan pulir sus obras en un espacio como el Teatro Nuevo, considerándolo como “el mejor servicio que podíamos hacer al sector”.

Precisamente, Celia Nadal, de Perigallo Teatro, expresó en la mañana del martes que estas residencias técnicas son “una de las formas más eficaces en las que se puede apoyar a las compañías”, considerándolo casi “un mecenazgo”, porque se está apoyando “la parte más difícil”, ya que por ejemplo la sala donde ellos ensayan carece de dotación técnica, y lo que queremos es “vender espectáculo, con una capacidad técnica de sonido, luz...”. Eso les había llevado a buscar por teatros de Castilla y León y Madrid un lugar donde poder hacer la residencia técnica, hasta que surgió la opción de acudir a Ciudad Rodrigo.

Manuel Jesús González indicó que para la ciudad apenas tiene coste su presencia, ya que se han traído sus propios técnicos, no es época de usar la calefacción en el Teatro y no hay desgaste de material. Según señaló la delegada de Cultura Beatriz Jorge Carpio, “para el Ayuntamiento no hubo ninguna duda; qué mejor forma de darle vida al Teatro tras estos meses cerrados”. En palabras del director de la Feria, “el coste-beneficio es muy alto”.

Además de mostrarse muy agradecidos por la posibilidad brindada (“para nosotros es una bendición, sino es imposible”), Celia Nadal también quiso subrayar las ganas de Feria que han notado en los días que han estado en Ciudad Rodrigo: “hay una expectativa preciosa de la gente, es como algo que hermana al personal y hay una carga extra de esperanza”. Hay que recordar que Perigallo Teatro (natural de Ávila) obtuvo el Premio del Público en la 20ª Feria con su montaje Espacio Disponible (además debían haber actuado en primavera en Ciudad Rodrigo con el montaje Pídeme perdón).

Una vez finalice la residencia técnica de Perigallo, el Teatro Nuevo Fernando Arrabal será completamente desinfectado, estando otras dos compañías “midiendo sus esfuerzos” en materia económica para ver si pueden acudir a realizar una experiencia similar. Manuel Jesús González quiso remarcar que se va a tratar de una Feria “especial, segura y muy diferente”, que irán explicando “poco a poco” para que todo el público la vaya conociendo.