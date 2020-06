Villarino acordará el día 25 su salida de la Mancomunidad Arribes del Duero

Martes, 23 de junio de 2020

El alcalde, Julián Martín, asegura que antes pagarán la deuda pendiente, por lo que sugiere al Ayuntamiento de Pereña que no abandone la entidad por ese motivo

El alcalde de Villarino, Julián Martín, se mostraba sorprendido por el acuerdo del Ayuntamiento de Pereña adoptado en la mañana de este martes, 23 de junio, cuando “ayer entregamos a todos los concejales de nuestra Corporación la documentación del pleno que vamos a celebrar el día 25, pasado mañana, y en cuyo orden del día está la aprobación de la salida de Villarino de la Mancomunidad”, por lo que calificaba de “casualidad que un día después de entregar la convocatoria a todos los concejales, el Ayuntamiento de Pereña decida su salida”.

El motivo de esta decisión se debe a que “Villarino soporta el 60% del presupuesto de la Mancomunidad Arribes del Duero y sin embargo se opusieron a la propuesta de hace nueve meses de que Villarino ostentase la Presidencia”, con la circunstancia añadida de que “ni La Peña ni La Vídola son miembros de derecho, y que Villarino tiene el mismo número de representantes en el Consejo que Pereña (2) a pesar de que su aportación sea muy inferior a la de Villarino”.

Con estas manifestaciones, Martín hacía referencia a que los dos únicos miembros de derecho en la Mancomunidad Arribes son Villarino y Pereña, además de Trabanca antes de que decidiera su salida hace varios años por motivos similares a los que esgrime hoy Villarino, y que es el alto coste que deben soportar por la recogida tras que se integrara posteriormente a los municipios de La Peña y La Vídola, acuerdo que no fue comunicado a la Junta de Castilla y León y que por ello no figuran oficialmente como miembros de la Mancomunidad, aunque ello no ha impedido, como es el caso, que La Peña ostente la Presidencia.

Respecto a los motivos de la deuda que alega el Ayuntamiento de Pereña para solicitar la disolución de la Mancomunidad, Julián Martín reconoció este hecho, pero sugería al alcalde de Pereña que “por ese motivo que no lo haga, que no dejen la Mancomunidad porque es Villarino quien va a dejarla, y por supuesto pagaremos los 48.500 euros que debemos, porque Villarino siempre se ha hecho cargo de lo que debía a la Mancomunidad”, condición sine qua non para abandonar la entidad supramunicipal.

Asimismo, Julián Martín rechaza las manifestaciones del Ayuntamiento de Pereña en relación a que este municipio, junto con La Peña y La Vídola, estén financiando la recogida de basuras en Villarino, es más “se están sirviendo de lo que aporta Villarino para reducir el alto coste que supondría recoger la basura en pueblos con muy pocos habitantes”.

Para el regidor villarinense la decisión tiene otros motivos: “Se han adelantado a nuestro acuerdo en el pleno porque la Mancomunidad con los tres pueblos que quedarían sería inviable, pues como lo ha sido Villarino hasta ahora, entonces sería Pereña el municipio que corriera con la mayor parte del presupuesto”.

Además, Julián Martín no oculta que uno de los motivos que le ha empujado a que Villarino decida salirse de la Mancomunidad es que se rechazara su propuesta para que fuera elegido presidente de la entidad supramunicipal “cuando soportamos más de la mitad del presupuesto y tenemos dos representantes igual que Pereña, que aporta un 35%, aproximadamente. La Vídola y La Peña tienen un representante cada uno con un 15% de aportación al presupuesto, aproximadamente, entre los dos, por lo que entendemos que no es justo y que además, sin ser miembros de derecho, como es el caso de La Peña, además tenga la Presidencia”, concluía.