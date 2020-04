El Gobierno de Béjar toma como una afrenta las propuestas del PP para paliar los efectos de la crisis del coronvirus

SOLO EN LOS PEORES DESASTRES SE CONOCE LA AUTÉNTICA VALÍA DE LAS PERSONAS Desde el Partido Popular de Béjar y dada la situación de excepcionalidad por la que atraviesa nuestro país, y por ende nuestra ciudad, consideramos que junto a la alarmante emergencia sanitaria, nos enfrentamos a una importante emergencia económica y social a la que se le debe dar respuesta de forma inmediata. Frente a otros Ayuntamientos que a estas alturas ya hace días, e incluso semanas, que han aprobado medidas económicas de apoyo a ciudadanos, empresas y comercios, el Ayuntamiento de Béjar no ha hecho nada al respecto, tan solo ha aplazado el cobro del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Las medidas que el Partido Popular de Béjar pide al Equipo de Gobierno y que estamos dispuestos a apoyar con nuestro voto como "medidas extraordinarias" son las siguientes: 1. Cancelación de cualquier gasto superfluo de nuestro Ayuntamiento. Las Administraciones son las primeras que deben dar ejemplo. 2. Creación y distribución de un Fondo Social Extraordinario de 100.000 euros para hacer frente a las situaciones derivadas del COVID-19. 3. Ayudas para alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad de 50.000 euros. 4. Suspensión de cobro de tasas e impuestos municipales y adelanto del pago de las facturas a las pequeñas empresas y autónomos de nuestra ciudad por un importe de 250.000 euros. 5. Ayudas a pymes y autónomos para el pago de facturas, sueldos, etc siempre que exista el compromiso por su parte de no efectuar ningún despido, con una cantidad de 600.000 euros. 6. Compromiso por parte del Equipo de Gobierno de mantener todos los contratos que tiene con trabajadores temporales, empresas y autónomos que trabajan o prestan servicio en el Ayuntamiento de forma telemática o con la ejecución parcial de sus obligaciones, cuando no sea posible la realización completa. 7. Creación de un grupo de trabajo que estudie y atienda las necesidades de Mayores, Víctimas de Violencia de Género u otros colectivos especialmente vulnerables afectados por la crisis con una ayuda de 50.000 euros. Es el momento de cumplir las promesas electorales. ¡Demostrémoslo! Grupo Popular de Béjar