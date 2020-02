Pobre cierre taurino del Carnaval de la mano de los astados de Los Bayones

Martes, 25 de febrero de 2020

Exactamente a las 19.45 horas de la tarde del Martes sonó el toque de la campana de la Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo que significaba la finalización del desencierro de la tarde, y por ende, la conclusión de los eventos taurinos del Carnaval mirobrigense 2020.

Esta última jornada estuvo marcada en materia taurina por la visita de grandes figuras del toreo, tanto intervinientes (Morante de la Puebla, El Juli y El Capea) como espectadores (se unieron José Mari Manzanares y Juan José Padilla). La excepcionalidad de la ocasión hizo que incluso hubiese un paseíllo de los diestros junto a sus cuadrillas y la Banda Municipal de Música desde el Parador de Turismo en dirección al coso taurino de la Plaza Mayor, por donde ya habían aparecido Manzanares y Padilla –requeridos para un sinfín de fotografías- para ver el Festival.

También debido a esa excepcionalidad del cartel, a la hora de comer se estuvo pasando una pequeña apisonadora por el albero de la Plaza Mayor (lo que hizo que estuviese prohibido el acceso a la misma), mientras que a la hora del Festival se congregaron en el entorno de la Plaza numerosísimos efectivos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local.

Finalizado el Festival (cuya crónica pueden encontrar todos los días de forma independiente), llegó la hora de la capea, cuyo inicio vieron desde la balconada de la Casa Consistorial El Juli y Manzanares (también subió por allí el periodista del canal Toros de Movistar+ David Casas). Esta capea estuvo protagonizada por un total de 4 astados: el Toro del Aguardiente y los tres toros de Los Bayones que no habían intervenido en la capea y el desencierro matinales.

Esa capea fue pobrísima en lo que se refiere al juego de los astados, que volvieron a dar mucha sensación de peligro, arremetiendo contra las barreras, pero sin permitir el lucimiento de recortadores y maletillas salvo un pequeño ramillete de excepciones. Entre ellas estuvo un salto al tercer toro en salir, ante el cual un maletilla quiso darle unos pases sentado en una silla como ya había hecho por la mañana.

Ese toro fue la única excepción de la capea ante el nulo juego de los otros, que estuvieron menos tiempo del que deberían en la arena. De este modo, pese a que se llegaron a sacar 4 astados, la capea fue ágil en su desarrollo, durando unos 50 minutos. Para rematar, llegó la hora del desencierro, el cual no tardó demasiado (unos 10 minutos en total), bajando de nuevo la manada totalmente desperdigada. Una vez se introdujo el último toro y sonó el gong final, el público congregado en la zona de Los Pinos brindó un aplauso.

Ya que no tuvieron emoción, al menos estos eventos taurinos de la tarde tampoco dejaron heridos de relevancia. En el total de la jornada Cruz Roja tuvo que realizar 12 atenciones: 9 de los atendidos recibieron el alta in situ, ya que sus patologías no revestían gravedad, mientras que hubo que llevar a una mujer de 53 años al Centro de Salud y Especialidades por una fractura en su mano derecha; a una mujer de 22 años al quirófano de la Plaza; y al mirobrigense de 56 años residente en Madrid que fue brutalmente cogido por un toro, hasta el Hospital Clínico de Salamanca.