Ciudadanos pide responsabilidades políticas a la Alcaldesa por la gestión de La Covatilla

Cs Béjar pide explicaciones sobre la nefasta gestión de la estación de esquí La Covatilla y el cese del Director y del Jefe de la explotación La formación naranja exige a Equipo de Gobierno la creación de una mesa de seguimiento con el objetivo de aportar ideas para el buen funcionamiento de la instalación deportiva invernal El grupo político Ciudadanos Béjar solicita, una vez más, al equipo de gobierno del PSOE de este Ayuntamiento y a la Alcaldesa el cese inmediato del Director y del Jefe de Explotación de la estación de esquí La Covatilla. Dichos ceses han sido solicitados, tanto en los medios de comunicación como en las comisiones correspondientes y en el último pleno celebrado en el mes de enero del actual. Ciudadanos Béjar ha solicitado y forzado al equipo de Gobierno a la creación de una mesa de seguimiento cuyo único objetivo es la aportación de ideas para el buen funcionamiento de la estación de esquí, donde estén representados todos los sectores sociales, económicos y empresariales de Béjar y comarca, logrando la convocatoria de la misma para el día 21 de febrero de 2020, siendo desconvocada la del día 14 porque consideramos que en esta fecha no estaban todos los sectores implicados y a los que les corresponde representatividad. Agravándose la situación cuando el concejal delegado de La Covatilla lleva mes y medio sin aparecer por las comisiones y sin dar las explicaciones oportunas. El cese inmediato del Director y del Jefe de Explotación se solicitó no de forma arbitraria, sino por las siguientes causas: Nefasta promoción de la apertura de la Estación.

Nefasto trabajo en el pisado y apertura de pista.

Nefasto uso de los cañones.

Nulo trabajo de vaciado de nieve en los paravientos.

Pésima relación con la mayoría de los trabajadores.

Nefasta gestión de la Escuela de Esquí.... Como a fecha de hoy el cese de estas dos personas no se ha llevado a efecto, exigimos responsabilidades políticas tanto al concejal delegado de la estación de esquí como a la Alcaldesa, máxima responsable. Ciudadanos