Primer desencuentro público entre Ciudadanos y la Alcaldesa de Béjar

Viernes, 31 de enero de 2020

El primer Pleno de 2020, el más breve de la legislatura, arranca de una forma diferente con la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio en recuerdo de la liberación el 27 de enero de 1945, del campo de concentración y exterminio Auschwitz y la manifestación de la concejala de Ciudadanos en su primera intervención, de su mal estado de ánimo al haberse enterado poco antes de la muerte de un amigo, lo que ha suscitado las condolencias del concejal del Partido Popular, Raúl Hernández, algo que resulta reconfortante, acostumbrados a la frialdad y falta de empatía entre la corporación municipal.

En el turno de ruegos y preguntas se han echado de menos la multitud de cuestiones que los concejales del Partido Popular suelen plantear en los Plenos al equipo de Gobierno, y que normalmente suelen quedar aplazadas para la sesión del siguiente mes por parte de la Sra. Alcaldesa.

Ciudadanos y Tú Aportas han preguntado por qué la compra de material eléctrico para los pabellones municipales se está haciendo a empresas de fuera de Béjar, a lo que la Alcaldesa ha respondido que no es lo mismo comprar a un minorista que a un mayorista y sólo vela por la mejor manera de emplear el dinero público.

Ciudadanos pide explicaciones sobre La Covatilla: “de seguir así habría que plantearse muchas cuestiones”

Las preguntas sobre la gestión de La Covatilla, por parte de Ciudadanos ha sido uno de los capítulos de mayor interés del Pleno, dentro del turno de ruegos y preguntas, pese a que la Alcaldesa ha declarado estar “aburrida” de contestarlas.

Ciudadanos ha solicitado a la Alcaldesa explicaciones sobre la estación de esquí y ha exigido, al Concejal responsable, que convoque con urgencia la mesa de seguimiento de La Covatilla, y además, dirigiéndose a ambos, les ha pedido que valoren las repercusiones sociales y económicas que está generando la mala gestión de la estación de esquí, en toda la comarca.

Francisca Andrés ha solicitado el “cese de forma inmediata del Director y Jefe de Explotación de la estación de esquí por la nefasta promoción de la apertura de la semana pasada, por el nefasto trabajo en el pisado y apertura de pistas, por el nefasto uso de los cañones, por el nulo trabajo en el vaciado de nieve en los paravientos, por la pésima relación con la mayoría de los trabajadores, por la nefata gestión de la escuela de esquí, que a día de hoy no tiene coordinador y no hay profesores disponibles para su correcto funcionamiento, debería haber en plena campaña 25 y hay cinco”. Andrés ha continuado pidiéndole a la Alcaldesa “no coaccione a todo aquel que piense diferente, porque hay muchos técnicos que piensan de forma diferente, de seguir así, habría que replantearse muchas cuestiones”.

La Sra. Alcaldesa ha reiterado sus declaraciones públicas de hace unos días, manifestando en el pleno “No entiendo por qué todos esos técnicos que tanto entienden no se presentaron a los procesos de selección, no hay peor entendedor que el que no quiere entender, ni menos sordo que el que no quiere oír, ya estoy aburrida, durante cinco años de gestión del Partido Popular la he escuchado a usted muy poco hacer ninguna observación, a usted y a todos sus asesores, que no entiendo por qué no estuvieron presentes en los procesos de selección de personal técnico para la estación, y a esa plaza sólo se presentaron dos personas”. La Alcaldesa continuó su intervención leyendo el currículo con la experiencia laboral de la persona que ganó la plaza y que ahora gestiona la estación de esquí, ratificando su confianza en la gestión que está realizando.

En cuanto al ambiente laboral la Alcaldesa ha manifestado que hay un problema porque están siendo instigados por agentes externos, y ha añadido que hay un boicot por parte de los trabajadores porque algunos no han conseguido los puestos de trabajo que querían por no tener la titulación requerida.

Resumen de los diferentes puntos del orden del día del Pleno Ordinario

Se ha tratado en un único punto la regulación del estacionamiento en vías públicas y en el parking de El Murallón. El equipo de Gobierno ha propuesto que ambos servicios continúen privatizados y sólo se ha mostrado disconforme Tú Aportas que ha apostado por la remunicipalización de ambos servicios. Ciudadanos y el Partido Popular han votado apoyando la propuesta de mantener ambos servicios mediante gestión privada, por lo que volverán a salir a licitación.

Se ha ratificado, por unanimidad del Pleno, el acuerdo de la Mesa General de Negociación del Personal Funcionario y Laboral de fecha 29 de noviembre, en la que se acordó volver a la jornada laboral de 35 horas semanales, que ya entró en vigor el uno de diciembre, y que en situaciones de incapacidad temporal perciban el cien por cien de la prestación.

En el apartado de informes de Alcaldía, la Sra. Alcaldesa de Béjar ha informado sobre una reunión mantenida con el director general de Educación, Ángel Morín Ramos, el día 29 de enero en la que se trató el tema de la situación de los centros educativos de Béjar, de ella salió que la no se van a cerrar ninguno de los dos institutos pese a que la proyección demográfica es cada vez menor, pero dejó la posibilidad para un futuro en pro de una mayor eficiencia. Sin embargo, aunque la Alcaldesa no ha manifestado que se vayan a cerrar colegios públicos, sí ha dicho que es preocupante la situación de algunos de ellos en los que hay muy escasa demanda. La propuesta del Ayuntamiento al Director General de Educación ha sido, que se abran nuevos módulos de ciclos de grado medio y superior en materias relacionadas con el Turismo y con el Deporte.

También ha contado la Sra. Alcaldesa el día 15 de enero recibió al director del departamento de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca y catedrático de Análisis Geográfico Regional, Juan Ignacio Plaza, que propuso realizar en Béjar una jornada dentro del Congreso Ibérico de Geografía que se celebrará en Salamanca. Serán unos 60 geógrafos los que podrían desplazarse hasta la ciudad en una jornada si se materializa esta participación.