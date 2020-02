La Rondalla presenta sus Coplas con la compañía de Greta Thunberg, Gila y un doble de Farina

Miércoles, 12 de febrero de 2020

(> Las coplas íntegras de la Rondalla III Columnas se pueden leer aquí: https://salamancartvaldia.es/not/231437/coplas-integras-2020-rondalla-iii-columnas/)

Con un lleno hasta la bandera en los dos pases ofrecidos, la Rondalla III Columnas presentó en la jornada del miércoles en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal sus Coplas del Carnaval 2020. Fue en una larga tarde-noche en la que se acumuló un notable retraso, comenzando la segunda sesión, prevista para las 21.30 horas, a las 22.15 horas (a las 20.00 horas ya había unas 25 personas esperando en la cola para entrar).

Si ya de por sí se suele acumular retraso -empezando más tarde de la hora fijada la segunda sesión-, este año ni siquiera había acabado a esas horas la primera, que arrancó un cuarto de hora más tarde de lo previsto. En ello tuvo que ver, entre otras cosas, que este año, al recuperarse la Corte de Honor, la Rondalla tuvo que ir a recoger a la Plaza Mayor tanto a la Corporación Municipal como a la Corte (otros años la murga iba directa al Teatro desde el Bar El Rebollar).

Asimismo, de esa comitiva formó parte Salvador López Ruiz, constructor de tablaos que fue homenajeado sobre las tablas del Teatro antes de la que Rondalla se metiese en faena (únicamente interpretaron una canción de bienvenida). A Salvador López se le entregó una placa (la intención es que cada año se rinda homenaje a un constructor) por su trabajo. De la mano de una nieta, el homenajeado mostró su agradecimiento, así como por “la colaboración que he tenido todo estos años”.

Pasajes destacados

Antes de bajarse del escenario, la Rondalla le dedicó “con todo el cariño” la canción Paisaje (también denominada El Tablón). A continuación, comenzó el habitual repaso de la Rondalla por todo tipo de asuntos, incluido uno de hace un año: “Carnaval del diecinueve;/la mayor expectación/es que será José Pinto/el pregonero mayor./Lo llamaron los del cielo/para dar otro pregón/y nos dejó con las ganas:/¡no sabes decir que no!”.

Del inminente Carnaval se habló por ejemplo de la recuperación de la Corte de Honor: “Después de muchos años/hay corte en carnaval:/una reina con dos damas/porque no encontraron más./TRES jóvenes muchachas/han aceptado ser;/los peperos la quitaron/y la vuelven a poner”. En materia de toros, curiosamente, la principal referencia fue lejos del Carnaval, con una copla íntegramente dedicada a ello titulada Pan y Toros: “Toros por san Sebastián,/vaquillas por san Antón,/san Blas tendrá sus novillos/y por qué no la Ascensión./Nuestro ilustre Ayuntamiento/lo va teniendo muy claro:/buenismo con pan y toros/para perpetuar el cargo.”, añadiendo que “En cuatro legislaturas,/si todas son como éstas/estaremos muy contentos;/todos los días de fiesta”.

Volviendo al Carnaval, la Rondalla III Columnas (que un año más tuvo un joven debutante, Héctor) recordó que este año se han quedado ‘solos’ a la hora de cantarle: “La murga femenina/no sale en Carnaval,/el de Sanctis se ha rajado/y prefiere descansar./Dicen las malas lenguas/que ha sido un tropezón:/por meterse con el clero/el Señor las castigó.”. En torno a esa murga, Nino Rodríguez hizo en su última intervención una referencia al recientemente fallecido José Luis Cuerda, ya que la agrupación tiene el nombre de su famosa película Amanece que no es poco (Nino Rodríguez pidió un aplauso para las integrantes).

La religión también tuvo su protagonismo propio en las Coplas, como con la marcha de Raúl Berzosa y Juan Carlos Sánchez: “Destierran al obispo,/Juan Carlos fue detrás,/han perdido dos valores/la comarca y la ciudad.”, o con la reciente visita del Nuncio del Papa a Ciudad Rodrigo: ”Soy Bernardito contesta/el bueno del cardenal/y el alcalde le responde:/¡que se ponga tu papá!”.

Como es lógico, el alcalde Marcos Iglesias tuvo un notable protagonismo, incluso con una copla íntegra dedicada a su abrigo al ritmo de Resistiré: “Resistiré, con el abrigo puesto,/soportaré los golpes escondido tras su piel/y si conviene hacer un cambio de chaqueta/le doy la vuelta, sin problema,/me lo pongo del revés”. Curiosamente, el propio alcalde señaló en su intervención final que “no había entendido” la copla, pensando que debe hacer referencia a que el anterior alcalde, Juan Tomás Muñoz, no es de usar abrigos.

Además, se habló de una coincidencia familiar: “El tráfico lo regula/una empresa familiar,/si aparcas mal y te multan/quien lo manda es Caridad./Caridad lleva la grúa/y si quieres protestar/se lo dices al alcalde/que también es Caridad.”. Como otra curiosidad hablando del Ayuntamiento, se enlazó el corte de árboles y la iluminación navideña: “Igual que Chicho antaño/cortaba el matorral /los del nuevo consistorio/no se quedaron p’atrás./Pusieron una estrella,/cogieron el destral/y talaron, en la Plaza,/el árbol de Navidad.”

Como otros asuntos locales se habló del lanzamiento de caramelos sin azúcar en la Cabalgata de Reyes, con un mensaje crítico (“cualquier año nos regalan/pastillas pa la tensión./La gente joven se marcha/para Valencia o Bilbao,/aquí quedamos los viejos;/viejos y algún despistao”), el congreso sobre Despoblación (“Aunque todos envidian/cómo se vive aquí: /nos comieron la matanza/y se fueron pa Madrid”), el reciente homenaje a Tato Galerías, la macha del Capitán de la Guardia Civil, la estafa de un hombre con un chaleco de Cruz Roja durante la Feria Medieval, el saludo de Carmen Calvo al Bolsín, la instalación de la pasarela de los pontones, o los propios ensayos de la murga.

Además, la Rondalla ha querido acordarse de Jaime Rodríguez, recientemente ‘jubilado’ de su función de su conserje del Teatro Nuevo tras 25 años en el cargo: “Jaime se fue del teatro,/ya no quiere ser actor,/veinticinco son los años/que lleva en la profesión./No me voy por nada raro,/lo que pasa en realidad,/que no soporto a la Murga/cuando vienen a ensayar.”

Asuntos foráneos

Entre los asuntos foráneos se habló de la posible independencia leonesa (“tres provincias solamente/se reparten el melón./Lo bueno está cogido/y aquí nos tocará;/del león, cuando ha comido,/lo que salga por detrás.”), de Oriol Junqueras, o de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados. En este caso, la Rondalla cogió una copla de Los X de 1932, dejando el primer párrafo tal cual (como apuntó Nino Rodríguez, no cambia tanto respecto al momento actual), y creando como añadido una letra específica del momento actual.

Dentro de esos temas políticos se habló del pin parental (“los hijos ya no son nuestros/dicen que son del Gobierno./Mi niño tiene una caries,/y mi mujer, que es muy lista,/quiere que venga un ministro/y nos lo lleve al dentista.”) o de la polémica sanitaria en Castilla y León (Los lobos, las comadrejas,/las encinas y quejigos;/las truchas y los bordallos/están todos protegidos./La Junta deja los pueblos/sin atención sanitaria:/las personas, por lo visto,/a nadie le importan nada”).

En torno a la Sanidad, Nino Rodríguez habló en una de sus intervenciones de las citas previas, al igual que de otros servicios que la requieren, como los bancos, que fueron mencionados en las coplas: “El banco de Santander/tiene mucha animación/pero pocos empleados/para nuestra población./Llévate un buen bocadillo/al hacer cualquier gestión/puedes entrar a las nueve/y que salgas a las dos”. Sobre estas citas previas, Nino Rodríguez se metió en la piel de Gila para pedir cita para ir a atracar la Caja Rural de Salamanca.

Asimismo apareció en las Coplas y por el Teatro la famosa Greta Thunberg. En lo que respecta a las Coplas, la Rondalla cantó: “De América en velero/llegó hasta Portugal;/y pasó Ciudad Rodrigo/a toda velocidad./Con trenzas, una sueca/así, tan infantil…/con la Pipi Calzaslargas/la confundimos aquí”. En lo que respecta a su aparición en el Teatro, lo hizo a bordo de una piragua de Descensos Medina que cruzó el patio de butacas entre las carcajadas y comentarios del público (“anda, ahí viene la barca de Chanquete”).

En estos ‘teatrillos’ que siempre prepara la Rondalla III Columnas este año faltó José, el fontanero del Águeda, pero tuvo un gran sustituto, su propio padre, que tras explicar que su hijo andaba liado con una avería y manifestar que “para las tonterías que hacen el de Sanctis y mi hijo lo hago yo sin quitarme la gorra”, se arrancó a cantar por Farina el ‘Salamanca Tierra Mía’, cosechando una enorme ovación y el ‘Tú sí que vales’ del público.

El despiste de Paola Martín

El primer pase se cerró con la intervención del alcalde Marcos Iglesias, quién recordó el pasado murguista de su familia: su bisabuelo formó parte de Los Becuadros, y su abuelo, de la Rondalla III Columnas, anunciando que “si algún día me aceptáis, y no tengo cometidos públicos, me meteré a la Rondalla”. Marcos Iglesias fue el encargado además de cerrar el círculo de una divertida ‘trama’ que se creó de forma inesperada en el propio acto.

En su tramo inicial, en el homenaje a Salvador López, la responsable de la parte Cultural del Carnaval, Paola Martín Muñoz, se quedó un momento en blanco sin acordarse del nombre del alcalde en el momento de presentarle, surgiendo las risas entre el público. Pues bien, en el tramo final, cuando Nino Rodríguez tenía que darle paso a Marcos Iglesias, volvió a repetir adrede el olvido, rematando la situación el propio alcalde desde el atril saludando a la delegada, que estaba ya en el palco: “Hola Paola..., yo sí me sé tu nombre”, reflexionando en tono jocoso que “llevamos 4 días en el cargo, pero que le pase a un concejal...”. Finalizado el primer pase con el Forastero, se desalojó el Teatro por completo para que comenzase la segunda sesión.