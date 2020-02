Coplas íntegras 2020 de la Rondalla III Columnas

Miércoles, 12 de febrero de 2020

> SALUDA

Hay años que uno está más vago de lo que debiera y quizá es culpa del resto, de los que hay alrededor. Cómo se explica si no, que el año pasado celebráramos centenarios y bicentenarios a diestro y a siniestro y este año no tengamos más onomástica que la del patrón, la de san Blas, san Andrés, santa Águeda, san Juan… bueno, veinte o treinta, algo escaso para un pueblo como este. Quiere esto decir que tal día como uno del año pasado se le ocurrió a alguien hacer el seminario, animando al de la catedral y al que declaró Ciudad Rodrigo como conjunto histórico o los que fundaron esta alegre agrupación de las Tres Columnas en el año 1944 entre otras efemérides. Y como días de mucho, vísperas de nada, llega el 2020, un número redondo, repetido, par, bisiesto y vacío de contenido. El carnaval no cae ni pronto ni tarde, la murga Amanece que no es poco no sale, la bueyada infantil (no sé si se refiere a un montón de críos haciendo el cafre, a bueyes recién destetados o a niños corriendo delante de una punta de mansos) quedó en la intención, el toro de san Sebastián no se hizo, por lo menos no ese día y hemos pasado de tener tres alcaldes a tener uno, con lo que eso conlleva en lo tocante a la inspiración coplera.

Menos mal que a la Murga no llega el desánimo, y si llega no se atreve a bajar las angostas y empinadas escaleras que llevan al local de ensayo y se queda en el patio. Antonio, que es más tenaz que el desánimo, baja y sube todas las noches en un acto que consideramos heroico y dirige las sesiones en otro que supera lo épico, mientras nosotros comemos y bebemos de forma absolutamente académica, o sea, dentro del tono y el compás y con el decoro que exige el sótano de tan sagrado recinto.

Cuando terminamos nos desperdigamos por las callejuelas del pueblo, de dos en dos o de tres en tres, que la murga nunca fue de hacer parva, con los instrumentos al hombro, sin pensar en más que en esa copla que no termina de salir o no acaba de ser redonda porque los años como éste hay como un vacío en el ambiente y nos da por no hacer nada. Que se lo digan a Chete.

> ALEGRÍA (vals) (Música: Amadeo Arias García; Letra: Rondalla III Columnas 1953)

Entre giros de seda

de un delicioso vals,

farinata preciosa,

tu cara hermosa

yo vi un carnaval.

Fresca como una rosa,

tu boca de coral

me prometió, mimosa,

la miel sabrosa

de su panal…

Me prometió, mimosa,

la miel sabrosa

del dulce panal.

Y aquella promesa

de felicidad,

se hizo para siempre

bella realidad.

Y hoy que ha nevado en mis sienes,

al sentir de nuevo el vals,

vive en mí fresco el recuerdo

de aquel feliz carnaval.

> QUE LE DEN (Música: Becuadros, 1922; Letra: Rondalla III Columnas, 2020)

1

Hicieron un congreso

por la despoblación;

el palacio de Montarco

acogió la convención.

Aunque todos envidian

cómo se vive aquí:

nos comieron la matanza

y se fueron pa Madrid.

Que le den, que le den pan y queso

al que hace todo eso.

Que le den, que le den, que le den…

Ustedes son muy listos

y ya saben a quién.

2

Igual que Chicho antaño

cortaba el matorral

los del nuevo consistorio

no se quedaron p’atrás.

Pusieron una estrella,

cogieron el destral

y talaron, en la Plaza,

el árbol de Navidad.

3

Destierran al obispo,

Juan Carlos fue detrás,

han perdido dos valores

la comarca y la ciudad.

Si son los que molestan

sería más cabal

que se pasen por un pleno

y se lleven la mitad.

4

El jueves de tertulia

en la radio local:

un pintor, algún poeta

y saber tradicional.

No todo son halagos,

y cuando hay temporal

a los tres del tripartito

los defiende Casamar.

5

Piden la independencia

del Reino de León:

tres provincias solamente

se reparten el melón.

Lo bueno está cogido

y aquí nos tocará;

del león, cuando ha comido,

lo que salga por detrás.

6

La murga femenina

no sale en Carnaval,

el de Sanctis se ha rajado

y prefiere descansar.

Dicen las malas lenguas

que ha sido un tropezón:

por meterse con el clero

el Señor las castigó.

7

Qué bien organizada

la feria medieval

con halcones y serpientes;

con un águila real.

Con traje de Cruz Roja

todos pudimos ver

algún pájaro de cuenta

que pedía para él.

8

De América en velero

llegó hasta Portugal;

y pasó Ciudad Rodrigo

a toda velocidad.

Con trenzas, una sueca

así, tan infantil…

con la Pipi Calzaslargas

la confundimos aquí.

9

En autocaravana

se fueron de excursión

unos cuantos, con Julete,

por la Francia de Macrón.

Volviendo de la playa

menudo sorpresón:

un gabacho, muy amable,

a fondo se la “limpió”.

10

Emilio el retratista,

fotógrafo genial,

que se tira por el suelo

para fotografiar.

Debajo de la aguja

dispara desde allí.

Tan finito y en la tierra

me parece una lombriz.

11

La gente lo esperaba

con gran expectación;

la Florida ha sufrido

una remodelación.

Y viendo el resultado

queremos alegar

que la dejen como estaba

con la valla original.

12

En el cartel que anuncia

que llega el carnaval

el artista, a la Murga

ha querido destacar.

A Santos damos gracias

por esta distinción;

porque todos somos “Santos”

santos de su devoción.

13

Después de muchos años

hay corte en carnaval:

una reina con dos damas

porque no encontraron más.

TRES jóvenes muchachas

han aceptado ser;

los peperos la quitaron

y la vuelven a poner.

14

Debajo de la vía,

abrieron un carril,

los del barrio de la Rana

pueden pasar por allí.

Cien años han tenido

o alguno más de cien

y lo hacen este año,

cuando ya no pasa el tren.

15

La colombicultura

por medalla luchó

en la gala del deporte

que la caza se llevó.

Aviso a navegantes,

como esto siga así,

no me extraña que algún año

se la den a un jabalí.

> ¡ENCHÚFATE, VIDITA! (Música: Tradicional; Letra I: Los X, 1932; Letra II: Rondalla III Columnas, 2020)

I

En el Congreso de diputados

dialogan todos con gran fervor;

acuérdate del no es no.

pero ninguno lanza una idea

que merme en algo su dotación,

cuánto mamón, cuánto mamón.

A unos los llaman “los jabalíes”

“de las cavernas” los otros son,

hay enchufistas desenfrenados

que van a dar un reventón.

Y entre tanto Juanito Español

su barriga ve disminuir

y da vuelta a su imaginación

y soñó, muy feliz, un canto así:

Aquí, en España, aquí, en España

pasan las mismas cosas

que allá en la Habana.

Aquí, en España, aquí, en España

Los que saben bien situarse, vidita mía,

son los que maman. (Bis)

II

En el Congreso de diputados

se dicen cosas que dan horror:

el sí es sí, el no es no.

Tienen un sueldo moderadito

y no conocen la corrupción,

qué majos son, qué majos son.

Antes contaban con dos partidos

ahora tenemos cuarenta y dos

y de ministros hemos pasado

de dieciséis a veintidós.

Cataluña se independizó

los del Puente la quieren seguir

menos mal que Jerez instaló

pa pasar, desde aquí, un puente allí.

En esta tierra, en esta tierra

puede pasar lo mismo

que en Venezuela.

No pasa nada, no pasa nada,

que trabajes o no trabajes está

el Gobierno que te lo paga. (Bis)

> CÓMO HAN PASADO LOS AÑOS (Música: Rafael Ferro García & Roberto Livi, 1995; Letra: Rondalla III Columnas, 2020)

Cómo han pasado los años,

cómo han cambiado las cosas,

cómo estamos de mayores,

bastante más barrigones;

no nos perdona la edad.

Cómo han pasado los años,

qué cuerpos tan diferentes;

hay arrugas en la frente

con lagunas en la mente,

nos trabamos al cantar.

Me parece que fue anoche

que cantamos nuestras coplas

en el viejo ayuntamiento,

criticamos, por entero,

las cosas más cotidianas

de nuestra noble ciudad.

Cómo han pasado los años,

las vueltas que da la vida.

Las canas se van perdiendo,

la cola se va cayendo,

menos mal que en la Rondalla

el buen vino no nos falta

“pa” poder continuar.

A pesar de todo esto

el buen humor no se ha ido

y podemos carcajearnos.

El tipito es lo de menos,

la actitud es lo que cuenta,

nada nos va a doblegar.

Cómo han pasado los años,

las vueltas que da la vida.

Nuestras mujeres hermosas

y a la vez maravillosas.

Qué pena nos está dando

que estemos envejeciendo

pero con felicidad.

Cómo han pasado los años…

> LA CRISIS (Música: Los X, 1931; Letra: Rondalla III Columnas, 2020)

1

Nos dicen que Carmen Calvo

ha saludado al Bolsín

con un cariñoso meme

al móvil de Miguel Cid.

Al bueno del patriarca

le regañó una vecina

porque no le ha preguntado

dónde tiene la gallina.

Caray, qué cosas pasan,

ya no cantamos más,

no señor, no señor.

Nos vamos, que esta gente,

se tiene que acostar.

2

La Guardia Civil se queda

sin superior que los mande,

se marcha para otras tierras

el capitán Ruiz Fernández.

En la Murga nos tememos

que como está tan de moda,

al pobrecito lo manden

con los otros dos a Roma.

3

Estamos de enhorabuena

padres y madres modernos,

los hijos ya no son nuestros

dicen que son del Gobierno.

Mi niño tiene una caries,

y mi mujer, que es muy lista,

quiere que venga un ministro

y nos lo lleve al dentista.

4

Los lobos, las comadrejas,

las encinas y quejigos;

las truchas y los bordallos

están todos protegidos.

La Junta deja los pueblos

sin atención sanitaria:

las personas, por lo visto,

a nadie le importan nada.

5

Llegaron las elecciones

y se pusieron nerviosos;

discuten los candidatos,

discuten unos con otros.

Alguno del tripartito

olvidó la compostura

y rompiendo los acuerdos

se rasgó la investidura.

6

Aquellos del tripartito

el Martes Chico ponían,

y éstos, por no ser menos,

el toro de Santa Prisca.

En cuatro legislaturas,

si todas son como éstas

estaremos muy contentos;

todos los días de fiesta.

7

Pusieron un alumbrado

en nuestro Ciudad Rodrigo

tan grande y tan luminoso

que se parece al de Vigo.

Decían unos turistas

mirando al ayuntamiento:

¡Cuántas luces hay por fuera;

y qué poquitas por dentro!

8

Salieron de San Cristóbal

con el patrón muy seguro

a hombros de concejalas

y de bomberos forzudos.

Mas, como ya es tradición

de percance asegurado,

dentro de la catedral

se cayó el abanderado.

9

Estamos en la clausura

y el Dios todopoderoso

ha convertido la Murga

en músicos virtuosos.

Con media hora de ensayo

y dos para el “alimento”

hay que ver cómo se cambia

en los muros de un convento.

10

Dicen que el bizco Junqueras

de la cárcel va a salir.

Salido de Lledoneras,

¡que ni mire para aquí!.

En Cataluña hay mal rollo,

y si preguntas te digo,

que de siempre buen rollito,

hubo aquí en Ciudad Rodrigo.

11

En san Sebastián un toro,

otro para el aguardiente;

tenemos el del antruejo

y en carnaval más de veinte.

Sabiendo, como se sabe,

lo que nos gusta a la gente;

que conviertan en encierro

la cabalgata de Reyes.

12

Lo mismo que Don Quijote

llevado por el destino

a lomos de corcel negro

cargó contra los molinos,

el Cid de Ciudad Rodrigo

que toca las castañolas;

a lomos de un Volvo blanco

va derribando farolas.

13

Si el dinero no es de nadie

la tierra dicen del viento,

y los hijos del Estado,

¡esta vida será un cuento!

La ministra que bendijo

la “información vaginal”,

y que nunca se desdijo,

ya es de este Reino Fiscal.

14

El tema de policía

mucho mejor ni tocarlo,

pues sacan oposiciones

y seguimos sin notarlo.

Esperamos que los nuevos

no nos digan lo que antaño,

y después del visto bueno,

“ahí te quedas, que me largo”.

15

Dicen que somos terceros

en carnavales de España

pero somos los primeros,

y si no lo ves, te engañas.

Cádiz no celebra encierros,

en Tenerife no hay toros

y no tienen el consuelo

de esta Rondalla de oro.

16

Nos ha visitado el nuncio

sin tener del todo claro

qué quiere la Santa Sede

hacer con el obispado.

Ha sido todo un halago

lo del ministro de Cristo,

cuando llevamos un año

sin tener señor obispo.

17

Pongan un Marco al alcalde

y lo cuelguen en la iglesia,

mas no por ello se enfade,

que será sin anestesia.

El cuadro es para colgar,

no por el cuello al alcalde,

es por tener Caridad,

¡que la ciudad le respalde!

18

¡Vivan patrias!, chica y grande,

Ciudad Rodrigo y España,

que los “Guttenberg” a nadie

niegan un vino, ni engañan.

Dos invitados de lujo,

tuvieron los “Guttenberg”:

Del Bosque y Aliste trujon,

señorío y buen hacer.

19

Nos dicen en el programa

que el doce va la Rondalla

pero que hasta el diecisiete

no nos darán las entradas.

Lo tienen muy bien pensado

este sistema nos mola;

si no nos gustan las coplas

no tenemos que hacer cola.

> SOSPECHA (Barrigana) (Música: Ignacio Más, 1945; Letra: Rondalla III Columnas, 2020)

1

Por teléfono llamaron

para que en San Sebastián

viniera el nuncio del Papa

a la santa catedral.

Soy Bernardito contesta

el bueno del cardenal

y el alcalde le responde:

¡que se ponga tu papá!

2

Carnaval del diecinueve;

la mayor expectación

es que será José Pinto

el pregonero mayor.

Lo llamaron los del cielo

para dar otro pregón

y nos dejó con las ganas:

¡no sabes decir que no!

3

Los cofrades del Silencio

harán una procesión

andando por la muralla

con mucha fe y devoción.

El obispo no los deja,

no pueden procesionar

por si alguna cañonera

se la encuentran ocupá.

4

El tráfico lo regula

una empresa familiar,

si aparcas mal y te multan

quien lo manda es Caridad.

Caridad lleva la grúa

y si quieres protestar

se lo dices al alcalde

que también es Caridad.

5

Una clave para el banco,

otra “pal” ordenador,

la del teléfono móvil;

¡vaya calvario, Señor!

Tengo un hijo adolescente

que quiero desbloquear

y me olvidé de la clave

esa del pin parental.

6

Jaime se fue del teatro,

ya no quiere ser actor,

veinticinco son los años

que lleva en la profesión.

No me voy por nada raro,

lo que pasa en realidad,

que no soporto a la Murga

cuando vienen a ensayar.

7

Caramelos sin azúcar

la cabalgata tiró,

cualquier año nos regalan

pastillas pa la tensión.

La gente joven se marcha

para Valencia o Bilbao,

aquí quedamos los viejos;

viejos y algún despistao.

8

Al gran Tato Galerías

hemos querido nombrar

ilustre mirobrigense

y no paró de llorar.

Es una cosa muy rara

y no sabemos por qué;

lo que nos divierte a todos

para lo que llora él.

9

El matrimonio Patolo

es feliz en Navidad;

ella trabaja en correos,

él en la Casa Real.

Al pasar la cabalgata,

dada su interinidad,

Emilio lo tiene negro;

Loli despedida está.

10

Pusieron la pasarela

para pasar al picón;

un gitano canastero

nos cantaba esta canción:

Tenemos aquí dos puentes

que relumbran más que el sol:

el de Jerez, en el río

y el de la Constitución.

11

Los ensayos de la murga

muy ordenados están;

primero empiezan las cuerdas,

y luego ya los demás.

Como le toca a la cuerda,

me dijo cierto guasón,

yo espero más adelante

cuando le toque al morcón.

12

A un hombre miro y remiro

y te juro que hay en él

cierto halo de misterio

que no sé muy bien qué es.

Con Iglesias de apellido,

y con mucha caridad;

un candidato perfecto

al sillón episcopal.

13

Un año entero de obras,

no sabemos para qué;

ya no tenemos Florida

después de mucho parné.

Viendo el fatal resultado

de la remodelación

que no se gasten un duro;

la Glorieta la hago yo.

14

Pegado a los orinales

ya podemos visitar

las camisetas de Pinto,

un concursante genial.

Promocionando esta tierra

se las puso en los platós:

los turistas siguen fuera.

de muy poco nos sirvió.

15

A la ciudad de Lisboa

quisimos todos viajar

a disfrutar de Laponia

la pasada navidad.

La nieve, papel del váter,

y los renos jubilaos,

hay qué ver cómo nos mienten

nuestros queridos irmaos.

16

El banco de Santander

tiene mucha animación

pero pocos empleados

para nuestra población.

Llévate un buen bocadillo

al hacer cualquier gestión;

puedes entrar a las nueve

y que salgas a las dos.

17

En la subida del Santo

Juanto va en la procesión;

unos dicen que por votos,

otros que por devoción.

Se vive muy bien de alcalde,

mejor que de concejal,

esperando la llegada

a fin de mes del jornal.

18

Siete amigos entrañables,

tras la fogata encender,

fundaron la perdurable

y gran “Peña Guttenberg”.

Tras cuarenta y cuatro años,

¡a Domínguez recordad,

seguid chocando las manos,

y con queimada brindad!

19

El obispo se ha marchado,

vino un administrador,

para el patrón nos mandaron

de espía un embajador.

El sermón no aclaró nada,

ignoramos la intención,

y el nuncio, muerto de frío,

se fue sin decir adiós.

20

Ya contamos con tres damas

ya vuelve la tradición,

es la reina de la casa;

vuelve la corte al pregón.

No lo quiere el tripartito

ahora en la oposición,

esto sigue como siempre

y le dan un revolcón.

21

Corren por la piel de toro

y no pierden la afición;

de Miróbriga al Batán

y después a Badajoz.

Cada vez se van más lejos,

son un caso singular,

imitando a los del fútbol

quieren tentar en Catar.

22

Una de las novedades

que tenemos que sufrir

del carnaval de este año

es la bueyada infantil.

Los permisos, los problemas,

y que cuesta un potosí,

no tienen miedo los niños;

quien lo tiene es el edil.

> ALMA DE MURGA (Música: Tuna de Valladolid, 2005; Letra: Rondalla III Columnas, 2019)

El Águeda, al pasar, guarda silencio,

se marchitó la flor de la canela;

qué tristes han quedado los murguistas,

qué sola está sin Tato la Pesquera.

La plaza se ha vestido de madera;

la murga ya se va con paso lento,

del mar llegan suspiros de Alfonsina

y en la calle San Juan se oye un lamento.

Volveremos a encontrarnos en la noche

y a cantar bajo un balcón, una canción eterna.

Volveremos a rondar hasta que el alba

inoportuno nos encuentre en una callejuela.

Volveremos a tocar esas bandurrias

que reflejan la sonrisa seductora de la luna.

Brindaremos por el tiempo que vivimos

anunciando el carnaval con esta murga.

Se fue cuando llegó la primavera,

por un camino largo, que se pierde.

Con Trejo cantará el Improvisado,

la Serafina y la canción del Puente.

Fue pájaro corsario de las letras,

un payador con pinta de canalla,

murguista de Miróbriga la vieja

el más genial que vieron sus murallas.

> EL ABRIGO DEL ALCALDE (RESISTIRÉ) (Música: Manuel de la Calva, 1988; Letra: Rondalla III Columnas, 2020)

Aunque me critiquen los vecinos,

aunque Chicho no me pueda ver,

a pesar del chándal de Domingo

sé lo que me tengo que poner.

Nada más ganar las elecciones

he cambiado el gris por el marrón;

porque yo no quiero que se note

si en el pleno mancho el pantalón.

Resistiré, con el abrigo puesto,

soportaré los golpes escondido tras su piel

y si conviene hacer un cambio de chaqueta

le doy la vuelta, sin problema,

me lo pongo del revés.

Resistiré, con el abrigo puesto,

lo llevaré al tinte pero no lo tiraré

aunque le salgan más bolitas en la lana,

resistiré, resistiré.

Me limpié los mocos con su manga,

él me acompañó, me dio calor,

y los lagrimones cuando era

líder de la fría oposición.

Le recomendamos que se compre

de los que tienen raja detrás,

porque en la política no sabes

con lo que te puedes encontrar.

Estribillo.

En noviembre y en el Valle

lo pusieron al final,

los de Águeda lo piden

pero ya no se lo dan.

Todos quieren visitarlo

todos cruzan el umbral;

vienen de todos los pueblos

desde España y Portugal.

Aunque muchos no querían

nos lo pusieron aquí:

tenemos un Mercadona

en el Valle San Martín.

> PAN Y TOROS (Letra: Rondalla III Columnas, 2020)

Nuestro ilustre Ayuntamiento

lo va teniendo muy claro:

buenismo con pan y toros

para perpetuar el cargo.

Del Barrio Nuevo a Ivanrey

los astados han corrido

calles y plazas con tiento

sin faltar al compromiso.

El festejo salió bien,

curraron muchos vecinos,

con diversión de la gente

se cerró el pequeño ciclo.

Ya en vísperas del patrono

ocho bares muy ladinos

convencen al consistorio

y traen toros festivos.

Protege san Sebastián

a sus queridos vecinos

y la fiesta sale tan bien

que va al olimpo taurino.

Muy bien para las tasqueras,

también para el municipio

y aquellas están pensando

en más pingües beneficios.

Piensan para el próximo año

quieren contar con novillos

ignorando que el patrono

caiga en martes o domingo.

El resto de los hosteleros

quieren reclamar lo mismo;

vengan cuernos por doquier

sean toros o novillos.

Que corran por Cuatro Calles,

por Sepulcro y El Registro,

por La Colada también

y que lleguen hasta el Cristo.

Con cuernos por todas partes,

fuera y dentro de murallas,

con divisa del concejo

que con esas se las gasta.

Toros por san Sebastián,

vaquillas por san Antón,

san Blas tendrá sus novillos

y por qué no la Ascensión.

Nuestro ilustre Ayuntamiento

lo va teniendo muy claro:

buenismo con pan y toros

para perpetuar el cargo.