La Junta de Castilla y León reforzará la asistencia sanitaria en la provincia con 32 médicos más a partir de marzo

Martes, 21 de enero de 2020

El PP asegura a sus alcaldes y concejales de la comarca que no se cerrará ninguno de los 412 consultorios ni subcentros de guardias, y que se aumentará el presupuesto en Atención Primaria un 20%

El procurador salmantino del PP en las Cortes de Castilla y León, Salvador Cruz, y el presidente del Comité de Desarrollo Rural, Servicios Públicos y Despoblación del PP, y vicepresidente segundo de la Diputación, José María Sánchez, mantuvieron este martes en Vitigudino una reunión con alcaldes y concejales populares de la comarca para “garantizarles que mientras el PP esté al frente del Gobierno de la Junta de Castilla y León, en este caso en un gobierno de coalición con Ciudadanos, no se va a cerrar ningún consultorio de los 412 que hay en la provincia de Salamanca, no se a cerrar ninguno de los 36 centros de salud y vamos a mantener la atención en los 26 puntos de atención continuada”, añadió Cruz.

En este encuentro, ambos estuvieron acompañados de las procuradoras salmantinas, María del Carmen Sánchez Bellota y Rosa María Esteban Ayuso, además del diputado popular por esta comarca de Vitigudino, Jesús María Ortiz, y la alcaldesa de esta localidad, Luisa de Paz Palacios.

En este encuentro con alcaldes y concejales, Salvador Cruz aseguró que a partir del próximo mes de marzo la sanidad en la provincia de Salamanca se verá mejorada con la incorporación de 32 nuevos médicos para evitar los problemas de atención en algunos municipios. A este respecto, Cruz reconoció “problemas puntuales en la atención sanitaria en algunos puntos de la provincia, especialmente provocados por el cumplimiento de los derechos laborales de los médicos en cuanto a vacaciones, bajas laborales... y que es un problema no solo de Castilla y León, es un problema de país por una ausencia importante del número de médicos de familia”.

Además del incremento de recursos humanos, Cruz avanzo también el “compromiso de incrementar la dotación económica en la Atención Primaria en el conjunto de la Comunidad para que suponga al final de legislatura al menos el 20% del total de los recursos que se destinan en la actualidad, que son muy importantes y que es el principal gasto que asume la Junta de Castilla y León”.

Para el procurador salmantino, “tenemos una buena sanidad, tenemos una sanidad cercana y venimos a garantizar que eso va a seguir siendo así y que la vamos a mejorar”, por lo que “también venimos a desmontar otra de las mentiras del PSOE”, al que acusó de coger “todas las legislaturas una mentira, la legislatura pasada fue la de ‘Mi pueblo no se cierra’ y ahora volvemos al mismo modelo con la pancarta ‘Mi médico se queda’, no sabemos si con el mismo nombre y los mismos apellidos, porque eso no lo puedo garantizar ni yo ni nadie, pero lo que sí podemos garantizar es que va haber un médico que preste una atención en cada uno de los 412 consultorios de la provincia de Salamanca y que lo va a hacer, además, con la misma frecuentación que lo viene haciendo en la actualidad”.

Con estas declaraciones, Salvador Cruz salía al paso de la campaña del PSOE ‘Mi médico se queda’, “esa en la que está amenazando de que los médicos van a abandonar los pueblos y que se van a cerrar los consultorios” y que calificaba de “mentira”, pues reiteraba que “vamos a mantener la estructura de sanidad rural tal y como está y la vamos a mejorar con más recursos humanos a partir del mes de marzo, y una mayor dotación económica”.

Por su parte, José María Sánchez, reiteró las declaraciones de Salvador Cruz, “venimos a refrendar la pancarta que dice ‘Nuestro médico se queda’. Como ha dicho Salva Cruz, nosotros sí que garantizamos un médico, garantizamos las frecuentaciones y que no se va a cerrar ningún consultorio local, no va a haber nada, incluso los subcentros de guardias van a continuar con la misma atención y horario de urgencias, y reforzados por los centros de Lumbrales, Aldeadávila y Vitigudino”, aseguró.