Monleras acoge una Jornada de información, debate y reivindicación del derecho a la Sanidad Pública en el medio rural

Domingo, 19 de enero de 2020

Convocada por el Ayuntamiento de Monleras y las asociaciones Adecasal, Escuelas Campesinas de Salamanca y Asdecoba, entidades comprometidas con la defensa de los derechos sociales en el territorio rural del Noroeste salmantino, ayer sábado, 18 de enero, se celebró en esta localidad una Jornada de análisis y debate de la reestructuración de la atención sanitaria que la Junta de Castilla y León se propone llevar a cabo en los territorios rurales y que se implantará en breve como experiencia piloto en la comarca zamorana de Aliste.

Participaron como ponentes invitados los portavoces de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el Medio Rural de Zamora, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, así como representantes de los partidos de Ciudadanos y el PSOE, que expusieron sus distintos puntos de vista ante un centenar de personas asistentes al acto, entre las cuales figuraban un buen número de alcaldes y concejales y profesionales de la salud pública y los servicios sociales.

Las organizaciones convocantes, haciéndose eco del sentir de la gente, expresaron al comienzo de la Jornada su preocupación por el futuro del mundo rural, amenazado por el proceso de despoblación, al que nadie pone freno con medidas concretas, y el recorte de servicios básicos, que muchas veces se trata de ocultar con el eufemismo de la reestructuración o reordenación. Se aludía en el cartel anunciador del encuentro al acceso a la Sanidad Pública de calidad como uno de los hilos que han mantenido la vida en el medio rural y en los pueblos pequeños, que está en peligro de desaparecer como derecho universal e igualitario.

En el diálogo que suscitaron las intervenciones de los ponentes y la reflexión en voz alta de los participantes en el acto que tomaron la palabra, aparecieron claras las siguientes reivindicaciones y propuestas:

-La necesidad de defender entre todos un modelo de atención sanitaria de calidad en el mundo rural, al que tengan acceso todos los pueblos y todas las personas vivan donde vivan, dotado con los recursos necesarios y el personal suficiente para garantizar un derecho que nos asiste como ciudadanos, amparado en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por España.

-La denuncia de las políticas neoliberales de recorte de presupuesto y personal en los servicios socio-sanitarios aplicadas en la última década por la Junta de Castilla y León, y de las políticas estatales centradas en la reducción del déficit y el control del gasto público, que han conducido a la actual situación de crisis del sistema sanitario público, favorecido la privatización de la salud.

-La necesidad de reordenar el sistema de atención primaria en el mundo rural, algo a lo que en principio no nos oponemos, empezando por definir los mapas sanitarios en las zonas rurales, con el equipo profesional suficiente y la organización necesaria para su funcionamiento. Pero no podemos aceptar una reestructuración impuesta, en la que no ha habido consenso de ningún tipo ni diálogo con los profesionales socio-sanitarios y mucho menos participación efectiva y real de la población rural, a través de los ayuntamientos y organizaciones sociales.