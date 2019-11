Fijado sin acuerdo el precio de debut del ibérico de bellota, por debajo de la cifra del año pasado

Sábado, 30 de noviembre de 2019

Dentro de la programación de la Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo, el salón de plenos del Ayuntamiento acogió a última hora de la mañana del sábado la habitual sesión de las mesas de Porcino Ibérico y Blanco de la Lonja de Salamanca, en las que se fija cada año la primera cotización para esta campaña del cerdo ibérico de bellota.

Como suele ocurrir muchos años, esta vez tampoco hubo acuerdo entre compradores y vendedores, acabando el presidente de la Lonja, el diputado provincial Julián Barrera, por fijar el precio de salida, que es ligeramente inferior al del año pasado, cuando se marcó récord histórico. En concreto, el cerdo ibérico de bellota debuta con un precio de 2,85€-3,05€, 5 céntimos por debajo del año pasado, e igualando el dato de hace 2 años, que fue récord histórico en su momento.

A diferencia de lo que suele ser habitual, este año el debate en el salón de plenos en torno a ese precio entre vendedores y compradores fue mínimo. Tradicionalmente, se suele celebrar una reunión previa para ir planteando posturas, pero una vez en el salón de plenos, se expresan los puntos de vista principales, y cada uno de los miembros de la Mesa propone un precio. Sin embargo, este año Julián Barrera reveló nada más empezar la sesión los precios de arranque de la campaña.

Según expresaron desde el sector comprador, “es bonito venir a Ciudad Rodrigo y marcar precios históricos año tras año” (aunque éste no lo sea), “pero el mercado de la bellota no está tan alegre como dicen los ganaderos”, mostrando su “preocupación” porque los productos “van a salir muy caros”. En palabras de otro comprador, “el acuerdo del presidente es equivocado hacia una de las dos partes; hoy no se está reflejando el precio que hay”.

Desde el sector vendedor se mostraron de acuerdo con el precio, recordándole a los industriales que “la Lonja se celebra todas las semanas; si este precio es irreal, se irá reflejando semana tras semana”. Donde sí hay récord histórico es en el cerdo ibérico 100% de bellota, que debuta con una banda de 3,18-3,38€, 8 céntimos por encima del año pasado. Por último, el cerdo 75% ibérico tiene la misma banda de debut que el año pasado, 3,00-3,20€.

Más discrepancias en el Porcino Ibérico

Aunque la cotización del cerdo ibérico de bellota es lo más interesante de la sesión en el salón de plenos del Ayuntamiento, durante la misma también se cotizaron el resto de componentes de las Mesas de Porcino Ibérico y Blanco.

Dentro de la Mesa de Porcino Ibérico , en lo que respecta al cebo de campo y al cebo, el presidente decretó una subida de 1 céntimo (se quedan en 1,97-2,07€ y 1,74-1,84€, respectivamente) tras no llegarse a un acuerdo. Ese céntimo de subida lo pidieron los ganaderos, ya que desde su punto de vista continúa “la tendencia alcista; hay más demanda que oferta”. Mientras, el sector comprador había propuesto la repetición porque para ellos “el mercado está estable, y hay menos días para matar por los festivos”.

En el resto de componentes de esta Mesa no hubo excesivo debate, acordándose una subida de 0,05 céntimos para los lechones y marranos. De este modo, los lechones de hasta 23 kilos gran partida se quedan en 3,11-3,37€; los lechones de hasta 23 kilos recogida, en 2,81-3,21€; y los marranos ibéricos puro, en 2,90-3,10€. Para los tostones, se acordó una subida de 6€, hasta los 38-40€ los de 5 a 8 kilos y hasta los 41-45€ los de 9 a 12 kilos; mientras que las cerdas repiten precio: las de menos de 6 meses, 200-300€; y las de más de 6 meses, 300-350€.

En lo que respecta a la Mesa de Porcino Blanco , tanto compradores como vendedores estuvieron de acuerdo en que la demanda existente hace que los precios estén subiendo, de ahí que hubiera consenso en subir las cotizaciones. Por un lado, se acordó una subida de 3 céntimos para el cerdo selecto (queda en 1,50-1,51€); el cerdo normal (1,49-1,50€), y el cerdo graso de más de 125 kilos (1,45-1,46€). Para las cerdas, se aprobó una subida de 0,05 céntimos, para situarse en 0,97-1,00€.

En lo que respecta a los lechones, se acordó una subida de 3€, quedándose en 61€; mientras que para los tostones, el presidente determinó una subida de 5€, tras proponer un +5 los compradores y un +6 los vendedores. El precio de los tostones de 4 a 6 kilos se queda en 41€, y el de los tostones de 6 a 8 kilos, en 44€.

Concluidas las Mesas de Porcino Ibérico y Porcino Blanco, debía haber tenido lugar la Mesa de Despiece Ibérico, pero ni siquiera se llegó a celebrar ya que se acordó la repetición de las cotizaciones de todos los productos. La siguiente Lonja tendrá lugar el martes 10 de diciembre (el lunes 9 será festivo al trasladarse la festividad de la Inmaculada Concepción).