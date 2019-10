Una gran gotera obliga a suspender el partido del III Senior cuando iba ganando 4-2 al Alhambra

Sábado, 19 de octubre de 2019

El fuerte chaparrón que cayó durante la tarde del sábado en Ciudad Rodrigo entre las 18.00 y las 19.00 horas tuvo una enorme repercusión en el plano deportivo, ya que obligó a suspender los encuentros que se estaban jugando en esos momentos tanto en los Campos de Toñete como en el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá.

En lo que respecta al partido en los Campos de Toñete, se trataba del encuentro del Benjamín del Ciudad Rodrigo frente al Salamanca UDS Femenino. Desde su inicio, a las 17.30 horas, los jugadores ya tuvieron la compañía de la lluvia, pero con la segunda parte en marcha empezó a llover de forma torrencial siendo imposible continuar jugando, con lo que el árbitro decretó la suspensión cuando faltaban unos 15 minutos para el final. En esos momentos, iba ganando el Benjamín del Ciudad Rodrigo 3-0.

También iba venciendo el Senior del III Columnas al descanso de su partido en Conde de Foxá frente al Alhambra de Guijuelo cuando se ‘reactivó’ una de las goteras de la vieja cubierta del Pabellón, concretamente, una que está en las cercanías del córner que conforman las dos gradas de público.

En este caso, poco remedio había ya que siguió lloviendo todavía un rato largo en el exterior. Más aún, poco después se fue durante un rato bastante largo la luz en el Pabellón (así como en toda la barriada donde se encuentra) con lo que, con gotera o sin ella, el partido no habría podido reanudarse tras el descanso, quedando pendiente la 2ª parte para otro día (deberán ponerse de acuerdo ambos clubes o lo decidirá la Federación).

> LA CRÓNICA DE LA 1ª PARTE | III TEXTILES ACOSTA 4 – ALHAMBRA DE GUIJUELO 2

Como decíamos, en ese momento iba ganando, en concreto por 4-2, el III Columnas, que contó para este partido con Pablo Tocino, Jesús, Álex Morales, Viru, Marcos –cinco inicial-, Fita, Álex Martín y Álex Francisco. Con una rotación ‘corta’ (tuvieron varias bajas por distintos motivos), el III Columnas entró en el partido de la mejor forma posible, adelantándose a los 30 segundos gracias a un golazo por toda la escuadra de Álex Morales.

Ese tanto reforzó a los mirobrigenses, que habían salido presionando arriba. De este modo, apenas un par de minutos después robaron un balón en media pista iniciando una contra 3vs2 que acabó por transformar en gol en propia puerta un jugador del Alhambra antes de que lo metiera el III Columnas. Con el objetivo de intentar romper la dinámica, los visitantes empezaron a sacar portero-jugador, aprovechando que su guardameta maneja bien el balón con las piernas.

Pese al dominio mirobrigense, hubo un rechace en el 5’ que les favoreció, metiendo un jugador la pierna para poner el 2-1. El gol no cambió la dinámica, continuando el control local, que permitió que llegase el 3-1 en el 8’ de la mano de Álex Morales. Pero al igual que había ocurrido tras el 2-0, el Alhambra tuvo suerte en una acción, y tras rebotar el balón en dos jugadores del III Columnas, lograron el 3-2.

Tras ese tanto, se frenó un poco el partido, bajando el III Columnas su línea de presión al contar con una rotación corta, aunque manteniendo fuerte la defensa ya que no había problemas de faltas (al igual que su rival). En ese tramo, hubo un par de ocasiones para cada bando. El partido se encaminaba al descanso cuando a 1’10” para el mismo Álex Francisco recibió un balón que envió al fondo de la red.

Teniendo en cuenta lo poco que quedaba para el tiempo de asueto, el III Columnas bajó revoluciones para enfriar esos últimos compases y que no pasase nada. Como ya hemos contado más arriba, no llegaron a volver del descanso debido a la gotera, quedando pendiente el desenlace para otro día. A la espera de cuándo es recolocada esta 2ª parte, el III Columnas tiene en principio dos semanas de parón: una por la retirada antes de empezar la liga de un equipo, y otra porque no habrá liga el fin de semana del Puente de Todos los Santos.