El PP presenta su candidatura al Ayuntamiento de Vitigudino con una mujer al frente y un equipo joven

Sábado, 11 de mayo de 2019

El PP presentaba este sábado en Vitigudino su candidatura al Ayuntamiento de esta localidad, lista encabezada por Luisa María de Paz y respaldada por un equipo joven y que tiene “la ilusión de trabajar por Vitigudino los próximos cuatro años”, señalaba el presidente provincial del PP, Javier Iglesias, que asistía al acto acompañado por la vicepresidenta de la Diputación, Chabela de la Torre, y por el diputado popular de esta comarca, Jesús María Ortiz.

La plaza del Ayuntamiento era el escenario para esta presentación oficial de la lista popular al Consistorio vitigudinense, candidatura de la que Iglesias destacaba la figura de “nuestra flamante candidata, Luisa de Paz, que va a tener la oportunidad de tener los designios de Vitigudino para los próximos cuatro años”, pues no en vano la cabeza de lista popular podría ser la primera mujer al frente del Ayuntamiento de Vitigudino.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, para Iglesias “es una mujer preparada, una mujer del mundo de hoy, una mujer del siglo XXI que pisa fuerte y que le agradecemos desde el Partido Popular, enormemente, que enriquezca esta magnífica candidatura de Vitigudino. Estoy convencido de que si las personas de Vitigudino nos dan su confianza y Luisa es alcaldesa, Luisa de Paz no va a defraudar y va a trabajar con ahínco, con ganas y con ilusión”.

Por otro lado, el presidente provincial de los populares señaló que “el Partido Popular es un partido muy sensible con el municipio de Vitigudino” y recordó que en esta legislatura, desde la Diputación de Salamanca, institución gobernada por el PP, se ha apoyado la construcción del nuevo ayuntamiento o el próximo asfaltado del camino de acceso al polígono agroalimentario, proyecto este último en el que ha participado con una financiación de 100.000 euros.

También recordó la apuesta de esta institución por la comarca de Vitigudino a través de la recuperación para fines turísticos de la vía ferroviaria de La Fregeneda y en la que ha invertido 1.500.000 euros para su adaptación a la práctica del senderismo, poniendo especial énfasis en la defensa del campo y del mundo rural.

En este sentido, Iglesias señaló que “somos el partido del campo, somos el partido que representa mejor los intereses de los agricultores y de los ganaderos, y estamos en una zona de ganaderos; somos el partido que apuesta por la Salamanca y la España rural, somos el partido que está al lado de las personas que quieren vivir en los municipios más pequeños y más alejados de la capital. Votar al PP es votar el futuro en el campo, es tener los mejores representantes en Europa, es apostar por la PAC, que la dejamos ya encarrilada”.

Y en el plano regional, Javier Iglesias recordó al candidato popular a la presidencia de la Junta, al salmantino Alfonso Fernández Mañueco: “Tenemos también otra oportunidad histórica, votar a la primera persona de Salamanca que se presenta presidir la Junta de Castilla y León, a Alfonso Fernández Mañueco. Yo abogo con ilusión y con ganas porque el PP reedite los éxitos y la confianza de las personas de esta tierra, por el bien de nuestra querida Salamanca, de Castilla y León y por supuesto de este gran país que se llama España”, concluyó.

Luisa María de Paz: “Mi puerta va a estar siempre abierta”

Por su parte, Luisa María de Paz, confirmó las palabras de Iglesias sobre su ánimo en esta nueva etapa, “me presento con mucha ilusión y mucho entusiasmo, rodeada de gente joven que ha apostado y que son creadores natos aquí de vida, de juventud y de esfuerzo. Y me presento porque veo que Vitigudino ha entrado en una declive, en caer poco a poco, y veo mucho escéptico, mucha gente que no cree que esto pueda seguir”.

Consciente de que la solución no es de un día para otro, sino que “es una cuestión de muchos años”, se mostró dispuesta a “parar la sangría y a partir de ahí, empezar a crecer”, un proyecto basado fundamentalmente en “escuchar, escuchar, escuchar porque el Ayuntamiento lo vamos a formar todos, no es de nadie, es de todos, entonces mi puerta va a estar siempre físicamente abierta para que quien quiera, nos sugiera, nos apoye, nos trasmita todo lo que quiera y lo estudiaremos, y luego tendremos pues que priorizar unas cosas u otras según como nos encontremos el estado del Ayuntamiento que no conocemos”.

Asimismo, De Paz dio aquí unas breves pinceladas por donde va el programa electoral del PP: “Vamos a apostar por el futuro, el futuro son los niños, entonces vamos a apostar por la infancia; iremos desarrollando el programa todos estos días que quedan, vamos a apostar por los nacimientos, por las guarderías, por la juventud, por el deporte, por los valores que conlleva; vamos a apostar por los mayores, que no tengan que salir a buscar una residencia fuera de aquí porque no hay plaza, que tengan un ocio, que tengan dependencia”.

En el apartado económico, la candidata popular señaló que tratarán de “minimizar todo lo que podamos impuestos, adaptar aparcamientos para que los hosteleros puedan tener más afluencia, todas estas cosas de convivencia diaria; que se agilicen mucho las licencias para abrir negocios, para hacer reformas... Y luego lo de todos los días, luchar porque haya mejor sanidad, porque haya un helipuerto, por todo lo que me van contando los vecinos y que pueda mejorar; esa es la intención, pero sobre todo básicamente es que Vitigudino no siga perdiendo, que al menos se estabilice y poquito apoco crezcamos”, concluyó.

Candidatura del PARTIDO POPULAR (PP)

Titulares

1. LUISA MARIA DE PAZ PALACIOS

2. OSCAR MARTIN BALLESTEROS

3. VICTORIA RODRIGUEZ MARTIN

4. JOSE ANTOLIN ALONSO VICENTE

5. ALBERTO MORO PEREZ

6. JOSE HERNANDEZ SEVILLANO

7. FRANCISCO JAVIER CARDOSO BERNAL

8. NOELIA ARROYO CID

9. JOSE ANGEL MOTA MARCOS

10. MARIA DEL CARMEN SEVILLANO SANCHEZ

11. SANTIAGO GARCIA RAMOS

Suplentes

1. ANGEL HERNANDEZ BENITO

2. JUAN FRANCISCO MUÑOZ PICADO