El III Cadete se queda sin victoria ante el Segovia a falta de 2” mientras que el Juvenil casi rasca algo

Lunes, 29 de abril de 2019

El conjunto juvenil jugó una gran segunda parte ante el ya campeón de la categoría, que no ha cedido ni un punto

En plena jornada de Elecciones Generales, el Pabellón de Conde de Foxá acogió un doble duelo entre los cadetes y juveniles del III Columnas y el Segovia Futsal, donde los mirobrigenses solo pudieron rascar un empate, en el primer partido, que los segovianos igualaron cuando solo quedaban 2 segundos y 2 décimas para el final. Mientras, en juveniles, los locales jugaron una gran segunda parte, pero no pudieron neutralizar la ventaja que había adquirido el Segovia Futsal, que ya es campeón de Liga sin haber cedido ni un punto.

Hay que apuntar que tanto cadetes como juveniles afrontarán dos partidos esta semana: en la mañana del miércoles visitarán al River Zamora, mientras que el sábado por la tarde recibirán al San José. Será en el Pabellón Eladio Jiménez, debido a que el Pabellón de Conde de Foxá estará ya ocupado por la Media Maratón.

[REGIONAL CADETE | J29 | III TEXTILES ACOSTA 4 – SEGOVIA FUTSAL 4]

La tarde empezó con el duelo de cadetes, donde los mirobrigenses se quedaron de forma injusta sin la victoria en un final rocambolesco, después de haber llegado a tener dos ventajas de dos goles en sendos momentos. La primera ventaja de 2-0 llegó tras una buena primera parte, en la que perforaron la portería rival Iker Santos en el 5’ y Mario en el 12’.

Ese resultado se mantuvo hasta el ecuador de la segunda parte, cuando en un visto y no visto el Segovia Futsal empató el partido, obligando a los mirobrigenses a pedir tiempo muerto en el 31’. Por suerte se reaccionó bien y se lograron dos nuevos goles ipso facto, en el 32’, en apenas 20 segundos, con sendos zambombazos lejanos de Pablo y Mario.

El panorama se puso mejor en el 33’, con las 5 faltas que alcanzó el Segovia Futsal. Un par de minutos después cayó la 6ª, disponiendo los mirobrigenses de un doble penalty que desgraciadamente Diego Ruiz envió fuera. Acto seguido los locales tuvieron otra enorme ocasión: una contra comandada por Miguel en la que no se sacó ningún tiro. El partido empezó a virar en el 36’, con las 5 faltas de los locales, teniendo alguna ocasión de cerca el Segovia que solventó David.

Los visitantes recortaron distancias en el 38’, en una acción bien movida, teniendo que salvar David otra opción muy clara en el 39’. La victoria mirobrigense estaba muy cerca pero los 7 segundos finales fueron eternos. Para empezar, el colegiado pitó la 6ª falta al III Columnas en una acción con la que se paró una contra (los locales protestaron que se había dado al balón limpiamente). El doble penalty se tiró adelantado, enviándolo David a córner.

En el saque no hubo nada, pero el III Columnas no pudo despejar bien el balón, que se acabó yendo por la banda cerca del área a falta de 3 segundos y medio. Los mirobrigenses reclamaron que el saque era suyo, pero el árbitro se lo dio al Segovia, quién hizo un disparo ‘directo’ que se hizo camino raso al fondo de la portería, entrando cuando quedaban 2 segundos y 2 décimas. El III Columnas reclamó que nadie había tocado el balón, pero el gol subió al marcador, comiéndose al árbitro los jugadores mirobrigenses, que ya no tuvieron tiempo para nada.

[DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL | J29 | III VIRGEN DE LA PEÑA DE FRANCIA 3 – SEGOVIA FUTSAL 4]

El siguiente duelo de la tarde se presumía bastante desequilibrado, ya que el Segovia Futsal es el flamante campeón liguero sin haber cedido ni un solo punto. La primera parte respondió a ese ‘guión’, pero el III Columnas reaccionó, y dio guerra en la segunda.

El Segovia Futsal (que contó en sus filas con Monir, jugador que está jugando también con el primer equipo del Club en 1ª División) empezó a crear peligro desde el mismo momento del arranque y acabó por adelantarse pronto, en el 3’. El 0-2 tardaría en llegar, en el 14’, dentro de una primera parte bastante bronca, especialmente con el colegiado, que desquició a los mirobrigenses con algunas decisiones descompensadas. Cuando apenas quedaban 20 segundos para el descanso, cayó el tercero de los visitantes, todo un golazo desde dentro del área casi sin ángulo.

Nada más empezar la segunda parte, los visitantes lograron el 4º, con lo que aquello tenía pinta que podía acabar en goleada clara como en la primera vuelta. Sin embargo, los mirobrigenses no se fueron del partido y empezaron a dar guerra también en el marcador, comenzando con un gol en el ecuador de este período de Pablo Ramos, tras subir con el balón. Apenas un par de minutos después, Hamed puso el segundo, tras hacer un regate y firmar un fuerte golpeo que se coló por debajo de las piernas del portero.

En aquel momento, el Segovia Futsal había alcanzado además las 5 faltas, con lo cual el partido se puso interesantísimo. Aún subió un grado más cuando los segovianos cometieron su sexta falta (se la hicieron a Javi Toribio cuando se iba a portería). Diego Rubio lanzó el doble penalty, mandándolo al fondo de la red, cuando todavía quedaban tres minutos.

Más allá de la victoria en sí, el principal interés de los segovianos era mantener su expediente de victorias inmaculado, lo que acabaron por lograr, ‘ayudados’ por el hecho de que el III Columnas también cometió su quinta falta, viéndose un poco limitados en los compases finales.