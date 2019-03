Pepe Vega: “Quiero hacer una política participativa e ilusionante”

Viernes, 15 de marzo de 2019

El Partido Socialista de Guijuelo cuenta con nuevo candidato a alcaldía, que lidera un nuevo proyecto político para la villa basado en “las propuestas de los propios vecinos”

El Partido Socialista de Guijuelo cuenta con nuevo cabeza de lista para los próximos comicios, se trata de José Manuel de Vega, más conocido en la villa como Pepe Vega, médico de profesión que ha decidido dar el salto a la política local encabezando a la izquierda chacinera.

¿Cómo tomó la decisión de ser candidato a la alcaldía?

El Partido Socialista ya me propuso en las elecciones de 2015 ser el cabeza de lista en Guijuelo. Sin embargo, por aquel entonces tenía asuntos personales y trabajaba en Cantabria, por lo que no podía dedicar tiempo a esta actividad. Pero mi situación cambió y ahora tengo más tiempo y trabajo en Hervás, por lo que me decidí a dar el paso adelante. En mayo de 2018 se me propuso de nuevo ser el candidato y yo acepté. Los cuatro concejales socialistas del Ayuntamiento ya lo sabían, pero la comunicación con la agrupación se fue dilatando, hasta llegar al punto un tanto traumático de la reunión del 14 de febrero, en que se decidió que yo fuera el candidato. Y se decidió principalmente porque Teresa Díaz renunció a su candidatura. Ahora yo estoy ratificado por la Ejecutiva Provincial y cuento con el apoyo del partido a nivel provincial.

¿Cómo se está elaborando la lista electoral del PSOE?

Estamos trabajando en elaborar una lista en la que no solo vamos a contar gente del equipo anterior y gente afiliada, sino también todos aquellos simpatizantes que quieran ayudar. En Guijuelo hay gente de sobra para elaborar una lista electoral con un proyecto serio para Guijuelo. Quizá la gente es más reacia para apoyar un proyecto cuando está en pañales, pero cuando la Ejecutiva Provincial busca un candidato que no es ni afiliado, lo que quieren es dar un cambio de rumbo a la política de oposición que estaba llevando la agrupación local.

¿Qué tipo de política quiere ofrecer a Guijuelo?

Yo lo que quiero es que haya una transparencia total desde el primer momento en todo lo que se haga. Que la gente sepa de qué estamos hablando, en qué se gasta el dinero, en qué se invierte, que se conozcan qué prioridades hay sobre otras. No es que haya duda sobre las cantidades que gasta Guijuelo, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que sorprenden. Cosas que se pueden haber aprobado por la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular. Como obras que se han llevado a cabo y se podrían haber dejado atrás para atender servicios que la gente reclama y que se están dejando un poco atrás. A fin de cuentas, la política a estos niveles consiste en ofrecer los mejores servicios posibles a los vecinos.

Insistí en seguir siendo independiente porque en localidades pequeñas o medianas como es Guijuelo, lo importante es la persona. Creo que rodearte de personas que pueden desarrollar su trabajo, que no van a confundir intereses personales con los intereses del pueblo es lo más importante. Habrá que ir viendo, según las propuestas que tenga la gente y sumarlo a los servicios que creemos que necesitan ser mejorados. Además de solcitar nuevos servicios que creemos que hacen falta. Por eso nos vamos a ir reuniendo, tanto la gente del partido como simpatizantes para detectar las necesidades más urgentes para la mayoría.

¿Ya tiene en mente algunos proyectos para la villa?

Por ejemplo, no si se ha formado el Consejo de Salud, para ver si se ha reunido el Ayuntamiento con los responsables del centro de salud. Para ver que necesidades hay, y para evitar en la medida de lo posible episodios como la marcha del pediatra. Hay servicios que en poblaciones no tenemos, pero que en Guijuelo sí tenemos y que hay que defender. Creo que la gente necesita que le propongan cosas y que los estimulen. También quiero expresar mi máxima preocupación por el medio ambiente, soy un gran aficionado al medio natural y creo que es primordial cuidar nuestro entorno. Hay que poner en práctica políticas más participativas relacionadas con el medio ambiente, con gente que tenga ilusión de no ceñirse a hacer esa política de sota, caballo y rey que se viene viendo.

¿Qué mensaje le envía a los votantes guijuelenses?

Puedo responder de mi mismo y de la gente que me va a rodear. Todo el mundo aqui me conoce, y quiero que los vecinos sepan que queremos tener en cuenta más a las personas que los mandatos de los partidos. Vamos a estar disponibles para todos los vecinos y escucharemos todas las propuestas que estos nos quieran hacer, haciendo la verdadera política que se merece el pueblo, que es a pie de calle.