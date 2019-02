Coplas íntegras 2019 de la Rondalla III Columnas

Miércoles, 20 de febrero de 2019

> SALUDA

Esto de las conmemoraciones está sobrevalorado, como el trabajo, la cultura, hacer turismo, las estrellas Michelín o el sexo. Vista una, vistas todas y este año las tenemos a rodo. La Catedral, la Ciudad, la Rondalla, el Seminario… Si nos ponemos quisquillosos sacaríamos aniversarios de las cosas más peregrinas. Cuántos años hará, por ejemplo, de la erección de la columna de en medio del escudo de la Ciudad. No de las tres, no; de la de en medio. Y el arco central del puente romano, de cuándo data. O qué número redondo de años hace que se descubrió que el puente romano no es romano. Por la misma razón, esa de ponernos quisquillosos, no podríamos celebrar conmemoración alguna habida cuenta de que todo está sujeto a cambios y nada es lo que en principio fue. Qué queda de la primitiva muralla, o de la primera fortaleza, o de la misma catedral sufridora de tantas reformas, añadidos y modificaciones.

La rondalla Tres Columnas cumple 75 años pero la murga, como tal y por encima de nombres y etiquetas, cumple 130 el año que viene, como Los Becuadros. El Doctorado andará con la centena, la misma que celebramos hace tres años para la Campana Gorda y destapado el tarro de las esencias o la caja de Pandora, según como se mire, podemos entrar en una celebración eterna porque todos los días hay algo que celebrar. Dentro de poco, el 27 de febrero, presentamos el libro que cuenta la historia de la gente que no tenemos historia a través de las coplas que nosotros mismos escribimos. En ese mismo acto, el de la presentación, pondremos en marcha el cronómetro para conmemorar, dentro de unos años, que tal día vio la luz el segundo volumen de las Canciones para Carnaval de Joaquín Fiz, Tato, y ya podemos celebrar que hace diez años presentamos el primero, un 5 de abril de 2009.

Desde hoy, deberíamos celebrar algo todos los días, sin importarnos lo que sea. Esta noche, en el ensayo, tomaremos un vino, alzaremos la copa y brindaremos porque estamos allí, formando parte de la murga centenaria que tiene mucho que celebrar: el estar vivo, por ejemplo, que ya es bastante.

Feliz aniversario y larga vida a la murga, a los murguistas y a quien disfrute con ella.

Feliz carnaval a todos.

> PASA LA RONDALLA (Música: Droguerito; Letra: La Rondalla)

I

En Miróbriga reina la alegría

porque un hijo supo hacerse popular,

en los labios de todos está el nombre

del “murguista” que aquí supo triunfar.

No se olvida el “farinato” del gran Trejo,

cuya murga siempre se ha de recordar,

por su gracia, talento y simpatía

que jamás tuvo rival.

II

Es la murga atracción de forasteros,

es perfecta comparsa musical;

es conjunto gentil y verbenero

con sabor de lo clásico y genial.

Es clarín pregonador de los festejos,

es aviso y llamamiento general,

que anunciando, va a jóvenes y viejos

la fiesta tradicional.

> USTEDES NOS PERDONEN (Música: Camilo Rey; Letra: Rondalla III Columnas)

Ustedes nos perdonen,

no lo tomen a mal

esto que comentamos

tan solo en carnaval.

1

Chicho le dice a Domingo:

eres un poco engreído

parece que hubieras hecho

la muralla y el castillo.

Esas cosas no las hizo

este humilde concejal

porque en ese

tiempo estaba…

haciendo la catedral.

2

El obispo se ha marchado

no sabemos la razón,

ya no quedan ni palomas

en el viejo caserón.

Si rondamos en palacio

guitarra voy a llevar…

para ver si el subalterno

toca como el titular.

3

Hasta mayo que votemos

vamos a estar divertidos

con esas mentirijillas

que nos cuentan los partidos.

Harán muchas cosas nuevas,

todas pensando en la gente

con el sudor de la frente;

de la frente del de enfrente.

4

El contrato con Morante

iba totalmente en serio

según dijo el concejal

de fiestas y cementerio.

El torero se ha rajado

y le ha dicho a su mentor:

yo no voy porque ese tío…

tiene pinta enterrador.

5

Hay opciones variadas

en la cita electoral

y son muchos los partidos

que compiten por ganar.

Cuando lleguen carnavales

si ganaran los de Vox

el tiempo será estupendo,

estaremos cara al Sol.

6

El parque de la Florida

no lo van a terminar:

que vayan los concejales

y se pongan a cavar.

Dentro de poco estaremos

en campaña electoral,

si quieren pillar el voto

que se vea voluntad.

7

Vino desde no sé dónde

y compró la Caridad;

es un sitio soleado

para hacer hotel y spa.

Ha tenido mala suerte

y los comentarios sobran:

vino aquí buscado sol

y lo tienen a la sombra.

8

Un partido de León

ha pedido el otro día

que Miróbriga con Béjar

conecten por autovía.

Y nosotros proponemos

una solución divina:

que ya metidos en gastos

hagan la de Paradinas.

9

Un autocar se ha fletado

caminito de Madrid

“pa” ver a Belén Esteban

encerrada en su redil.

Si os atrae el cotilleo

no hay que moverse de aquí,

con el año que llevamos

hay “pa” llorar y reír.

10

Obispo ya no tenemos,

administradores dos,

jubilados por la empresa

tienen cumplido con Dios.

Una cosa me pregunto,

me contesten, por favor…

si el obispado está nuevo,

¿por qué nuestro obispo no?

11

No me digas que te diga

que me han dicho los demás

que te subes las ovejas

en transporte irregular.

Que me dicen que tú haces

las cosas bastante mal.

cuidadito con las casas,

que se pueden derribar.

12

El periodo que termina

no nos ha pasado en balde

el ilustre Ayuntamiento

ha tenido tres alcaldes.

Si parece que esto es mucho

esperad a lo que viene:

en esta legislatura

van a ser los diecisiete.

13

Las mujeres cuando paren

se acuerdan de san Ramón

pero no se acuerdan de él

cuando están en la función.

Este año en La Charrada

pensaré en José Ramón

porque hace cuarenta años

que empezó con la función.

14

Nuestro querido prelado

ha cogido un avión

para ir a Tierra Santa

a poner la dimisión.

Luego, en misa, nos confiesa

que nos quiere mogollón.

pues ya todo está arreglado,

todo es cosa del Señor.

15

Orientar a los turistas

va a ser fácil profesión

si los sacas de murallas

por la gran Puerta del Sol.

Una guía así explicaba:

Aquí Fernando Arrabal

y debajo están las cabras

propiedad de un concejal.

16

Dicen que el ayuntamiento

anda un poco alborotado

que se dicen cosas feas

los que firmaron el pacto.

Esto es una vendetta

que nos tienen que aclarar

y si no, que nos prometan,

que no van a volver más.

17

No me digas, no me cuentes,

que la cosa está muy mal,

no se puede abrir la boca;

te puedes acatarrar.

La cosita está que arde

y es mejor no comentar:

aunque parezca mentira…

la censura es popular.

18

Desde tiempo inmemorial

se dijo una gran verdad,

al César lo que es del César

si te quieren destacar.

No olvidemos, por justicia,

que Ferino se marchó.

no fue un hombre inadvertido

y su impronta nos dejó.

19

Cuando al fin se ha publicado,

después de mucho trabajo,

todo el mundo se ha alegrado

por el legado de Tato.

Una cosa que decimos

en honor a la verdad;

cuarenta “pavos” por barba,

no es un precio popular.

20

Unos lo tienen de oficio

otros en el apellido,

vocación es para algunos,

serrador es nuestro Chicho.

Ahora anda en la Florida,

mucho tiempo lleva ya,

si tuviera unas ovejas

no tendría que podar.

21

Revolucionar nos quieren

en Miróbriga el mercado,

con ventas por Internet

que lleguen a “tos” los lados.

De momento empezaremos

con los vecinos de al lado,

que para abrir más fronteras

aún nos quedan muchos años.

22

En el Risco de Martiago

van a hacer un puente nuevo

igualito al que tenemos,

la cosa es gastar dinero.

No le quitan ni una curva,

yo lo digo y no me callo,

y cierran la carretera

hasta el cuarenta de mayo.

23

Este año de elecciones

de sobra están los consejos

para que a los que votamos

no nos lleven más al huerto.

Para algunos es bien fácil,

pues no hace falta ganar;

tienen buenas tragaderas

a la hora de pactar.

24

Tenemos un diputado

de aquí, de Ciudad Rodrigo,

que es tan guapo y tan apuesto

que va luciendo palmito.

Al guaperas le ha pedido

su partido que repita;

si vuelve a ser diputado

es por su cara bonita.

25

Por el maldito “procés”

más de uno refunfuña,

con artistas y empresarios

que abandonan Cataluña.

Uno de los importantes

se nos ha instalado aquí:

la Contemporary Art

de José María Ortiz.

> EL ENCIERRO DESEADO (Música: Tradicional; Letra: Rondalla III Columnas)

Los novillos vienen, los novillos van,

los novillos vienen por el arrabal.

Por el arrabal, por el arrabal;

los novillos vienen pero no entrarán.

No quiso venir Morante

porque vio la cosa verde,

si no viene, que no venga,

es igual, él se lo pierde. (Bis)

Con el lío del obispo

estamos todos contentos,

tuvimos tres mandamases

como en el Ayuntamiento. (Bis)

San Blas deja la capilla

aunque no tenga pecado;

sale de la Caridad,

al pobre lo han desahuciado. (Bis)

Si los tres del tripartito

han partido el pienso a coces,

a ver quién se pone en Vox,

no acaben saliendo a voces. (Bis)

De la academia a León,

qué municipal más listo,

lo educamos y se larga

lo mismito que el obispo. (Bis)

Quitan novillos y ponen

los festejos a su antojo

y al Bolsín Taurino traen

como vaca por rastrojo. (Bis)

Ya se fue el señor obispo

está el palacio vacío,

para sacarle provecho

que pongan el mercadillo. (Bis)

El Jerez de Andalucía

es Jerez de la Frontera,

el Jerez mirobrigense;

Jerez el de la Pesquera. (Bis)

> ALMA DE MURGA (Música: Tuna de Valladolid; Letra: Rondalla III Columnas)

El Águeda, al pasar, guarda silencio,

se marchitó la flor de la canela;

qué tristes han quedado los murguistas,

qué sola está sin Tato la Pesquera.

La plaza se ha vestido de madera;

la murga ya se va con paso lento,

del mar llegan suspiros de Alfonsina

y en la calle San Juan se oye un lamento.

Volveremos a encontrarnos en la noche

y a cantar bajo un balcón, una canción eterna.

Volveremos a rondar hasta que el alba

inoportuno nos encuentre en una callejuela.

Volveremos a tocar esas bandurrias

que reflejan la sonrisa seductora de la luna.

Brindaremos por el tiempo que vivimos

anunciando el carnaval con esta murga.

Se fue cuando llegó la primavera,

por un camino largo, que se pierde.

Con Trejo cantará el Improvisado,

la Serafina y la canción del Puente.

Fue pájaro corsario de las letras,

un payador con pinta de canalla,

murguista de Miróbriga la vieja

el más genial que vieron sus murallas.

> MIRÓBRIGA MODERNA (Música: M. Hermoso (Ecos del Águeda); Letra: Rondalla III Columnas)

I

La Moretona no es

nuestra playa ideal,

los hombres ya pueden ir

ya no es femenina.

La prohibición que hubo ayer,

menos mal que no está

y juntitos nos verán

en el río nadar.

Qué placer

el poder de pareja cambiar;

le diré

que Rivera dejó a su mujer,

además,

Errejón a Pablito plantó,

como aquí,

porque Chicho a Domingo también.

II

¿Terminarán, sí o no,

la Florida por fin,

y el mercadillo pondrán

más allá del río?

El tripartito actual

¿nos lo repetirán

o Domingo pactará

pero con Caridad?

Como ves,

hay misterios en este baúl,

más de dos

y de tres como bien sabes tú.

y el que más,

porque no lo han desvelado aún,

el porqué

José Pinto se ha ido de Boom.

> CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO (Música: Nino Rodríguez; Letra: Rondalla III Columnas)

1

En la lámpara hay un genio

y Domingo la ha frotado;

un deseo ha concedido

al sentirse liberado.

Aunque le hemos preguntado

no sabemos qué ha pedido

pero dicen que hace poco

Chicho ha desaparecido.

Nada decimos del prelado

Pues con la iglesia hemos topado.

2

Al jardín de la Florida

quiere mi madre que vaya

para ver cómo se gastan

los dineros a mansalva.

Nos han dicho que ese parque

ya lo llaman el Talento:

es el sitio que más caro

cuesta cada pensamiento.

Nada decimos del prelado…

3

Cuando entraron prometieron

transparencia y claridad

y pasados cuatro años

vemos que esto sigue igual.

En la murga Tres Columnas

lo cuidamos con esmero;

y para la trasparencia

tenemos un cristalero.

Nada decimos del prelado…

4

A la feria de turismo

este año no hemos ido;

dicen que no se le sacan

los recursos invertidos.

Puede ser que sea por eso

pero lo más importante

es que ya no dan marisco,

ha cerrado el restaurante.

Nada decimos del prelado…

5

Fundar grupos musicales

es una moda reinante;

hay un par de concejales

que han estado dando el cante.

Nombre artístico curioso

el que tienen estos tipos:

uno dicen que es el Chicho,

el otro será el Chunguito.

Nada decimos del prelado…

6

En el libro de los Guinness

nuestro pueblo va a salir;

en seis meses han pasado

cuatro obispos por aquí.

Se quejan los feligreses,

esto se va de las manos;

hay aquí más purpurados

que en el mismo Vaticano.

Nada decimos del prelado…

7

El gobierno comunica

al ilustre Ayuntamiento

que retiran de la calle

los billetes de quinientos.

Lo peor de la medida,

que tiene pinta de purga,

el disgusto que nos pegan

a todos los de la murga.

Nada decimos del prelado…

8

Voy a contar con sigilo

una historia de un “paleto”,

hombre afable, inteligente

que ahora es agente secreto.

Ya no concursa en la tele

de hacer caja se ha cansado

y ha regresado a Casillas

“pa” cuidar de su ganado.

Nada decimos del prelado…

9

Recortan la sanidad

recortan la educación,

nuestra calidad de vida

cada día va a peor.

Si recortan, que recorten,

eso no me importa a mí,

pero que nadie le toque

los novillos al Bolsín.

Nada decimos del prelado…

10

Qué cosas tiene la vida

es una barbaridad,

cuanto más dinero gastas

menos cunde al personal.

Que se lo digan a Chicho,

la Plazuela sigue igual:

una obra tras de otra

y la fuente seca está.

Nada decimos del prelado…

11

Los muchachos del Bolsín

de luces se vestirán;

así saldrán el domingo

del presente carnaval.

Brillarán por su elegancia,

brillarán con su presencia

y tampoco faltará

el que brille por su ausencia.

Nada decimos del prelado…

12

Otro grupo de tambores

tiene la Semana Santa;

los cofrades son pequeños

y dar golpes les encanta.

Los chiquillos acompañan

a Jesús el Nazareno,

el Amigo de los niños,

de momento por lo menos.

Nada decimos del prelado…

13

La Charrada ha crecido,

cada año está más vieja,

aunque no parezca nada,

ha cumplido los cuarenta.

De los amigos que antaño

idearon esta fiesta,

ya no queda más que uno

menos mal que es el que cuenta.

Nada decimos del prelado…

14

En la murga la censura

no es de nuestro Ayuntamiento,

tenemos cuatro capullos

que censuran desde dentro.

Una coplilla de Franco

no nos la dejan cantar,

y no es por miedo al juzgado…

es por miedo al qué dirán.

Nada decimos del prelado…

15

Él se ha quedado sin copla

no me la dejan cantar,

con la guasa que tenía

esta estrofa del final:

En el Valle no le dejan

y tampoco en la Almudena;

en Águeda lo reclaman

por dinero, no por pena.

Nada decimos del prelado…

16

Una chica enfurecida

protestaba y protestaba

al meter el gas ciudad

por dentro de la muralla.

Mire usted señor alcalde

no es un tema de dinero,

es que de ahora en adelante

ya no veré al butanero.

Nada decimos del prelado…

17

Al comercio farinato

lo van a modernizar

y podrás hacer tus compras

sin moverte del hogar.

Aunque te parezca raro

Internet no es nada nuevo,

hace ya cientos de años

chateaban los abuelos.

Nada decimos del prelado…

18

La rondalla Tres Columnas

nació en el cuarenta y cuatro

y queremos celebrarlo

con todos los farinatos.

Hace ya setenta y cinco,

desde aquel año lejano,

no se nos ocurre nada

que nos rime con el cinco.

Nada decimos del prelado…

19

En cuestiones de dinero

se nos han vuelto tunantes;

nos cobran por las cocheras

y también por las rasantes.

Aunque nos tengan a oscuras

este hatajo de mangantes

no dejan de estarnos dando

por detrás y por delante.

Nada decimos del prelado…

20

Cuando llegan estas fechas

es tiempo de ir a votar,

los partidos se desatan,

todos quieren agradar.

Las cosas están justitas

a la hora de contar

y en Miróbriga, nos cuentan,

nadie acierta a calcular.

Nada decimos del prelado…

21

Este año diecinueve

tan difícil de rimar

arcas de dinero mueve

para historias recrear.

El “Sitio” a la carga vuelve,

unas pocas llevan ya,

y otra cosa que se cuece

por dentro de la ciudad.

Nada decimos del prelado…

22

Como lo hacen unos pocos

es sencillo gobernar:

“que le den otros al coco

y nosotros a cobrar”.

De tontos tienen muy poco

pues nunca piensan dejar

que decidamos nosotros

lo que tienen que cobrar.

Nada decimos del prelado…

23

De momento no nos vemos

en la pista, en un sprint,

y eso que en un referéndum

votamos ponerlo allí.

Seguimos en San Pelayo

gastando nuestros ahorrillos

esperando que nos cambien

para el Puente el mercadillo.

Nada decimos del prelado…

24

El censo sigue bajando

se van los municipales

vienen dos, se marchan cinco

y las cuentas no me salen.

Para mantener el orden

los próximos carnavales,

disfrazad de azul con porra…

al alcalde y concejales.

Nada decimos del prelado…

25

Canciones “pa” Carnaval

ya tiene segunda parte,

el trabajo de Joaquín

ve la luz en carnavales.

Muchos años le llevó

recopilar nuestra historia

y por poco se olvidó

junto a él y su memoria.

Nada decimos del prelado…

> AY CARIDAD!! (Música: Moncada, Joba M. Lapardi; Letra: Rondalla III Columnas)

Llegué cantando a la plaza

buscando sitio y cobijo,

llegué cantando a la plaza

y me encontré con el trío;

me pisaron con tres patas

y por patas han “salío”.

Estribillo:

Ay Caridad, llega tu día,

ay Caridad, ponle pasión,

ay Caridad, olvida ya,

por Caridad, la oposición

Domingo dice una cosa

cuando soñaba despierto,

Domingo dice una cosa:

“He dicho lo que no debo,

y como Chicho ha cantado

pues ahora ya no lo quiero”.

Estribillo.

El alcalde aguanta el tipo,

porque peligra el dinero,

el alcalde aguanta el tipo

porque de nada me entero

y yo no quiero marcharme

con amores traicioneros.

Estribillo.

Necesitamos cordura

de una vez en este pueblo,

necesitamos cordura,

que en el concejo se quieran

y no solo por dinero,

por casas o por corderos.

Estribillo.

> EL ALGUACILILLO (Letra y Música: Nino Rodríguez)

En dos mil dos se fundó

para dar alegría al Carnaval.

El gran Joaquín, en el bar

La Mimosa, junto a Lauren y a Pilar.

Las “perronillas”, Isabel y Abdón las

dan,

estando Félix aguardiente sobrará.

El jueves han de probar

para que todo esté bien:

Gloria, Angelín y Patricia

y los que vengan después.

El Alguacilillo

ha pedido protección

a san Agustín

y le ha nombrado su santo patrón.

El Alguacilillo

recuerda con emoción:

Pirolito ya monta a Romero

entre nubes de algodón.

En el pregón llevarás un pañuelo

morado por blasón.

Sin olvidar al caballo Romero

que Dorado nos dejó.

Mientras, Medina, nos presenta un

buen cartel,

en una sala decorada por Miguel.

El jueves han de probar…