Coplas íntegras 2019 de la murga ‘Amanece que no es poco’

Martes, 19 de febrero de 2019

Las coplas fueron presentadas a última hora de la tarde del martes en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal

> EL TABLAO (Música: Víctor Jara ‘La Beata’; Letra: Murga Amanece que no es poco, 2019)

Estos carnavales,

lo tengo bien pensao,

nos vamos a meter

en la subasta de tablaos.

Chiribiribiribiri…

Nosotras no sabemos

poner bien el sustento

pero hemos hecho el curso

que nos dio el Ayuntamiento.

Allí nos enseñaron

todo en un momento,

después de ver aquello

los haremos de cemento.

Chiribiribiribiri…

Queremos un tendido

con algunas mejoras:

que tenga una cocina

con nevera y microondas.

Debajo una bodega,

servició con bidé,

la ducha con masaje

y en el suelo todo gres.

Chiribiribiribiri…

Cinco o seis tablones

los vamos a poner

por detrás de los tendidos

mirando pa la pared.

Nosotras respetamos

todos los caminos

y esos se los damos

para los antitaurinos

Chiribiribiribiri…

Televisor de plasma,

ventanas con visillos,

y lo cubrimos todo

con tapetes de ganchillo.

Planchamos los tablones

que quede bien la cosa,

y luego pintaremos

yodas las tablas de rosa.

Chiribiribiribiri…

Poned calefacción

me dice mi marido

que como están ahora

se nos queda el culo frío.

Que no suban petardos,

no nos gusta el ruido,

no echar polvos ni pajas

ya lo hemos advertido…

Recitado: Hombre, algún polvo…

Chiribiribiribiri,

Y lo mejor de todo

es lo que reciclamos

las puntas que se tuerzan

las echamos en el caldo.

No tiramos nada,

llevamos una dieta,

los cachos de madera

los picamos “pa” croquetas.

Chiribiribiribiri,

Y todas estas cosas

que les hemos contao

las hemos aprendido

en el curso de tablaos.

Chiribiribiribiri…

> EL MERCADILLO (Música: El muerto vivo (Guillermo González Arenas, adaptación de Peret); Letra: Murga Amanece que no es poco, 2019)

Ya me pica el gusanillo,

es sábado, sabadete,

me pongo camisa nueva, ¡ay!

y me voy al mercadillo.

Me quiero comprar un bolso

de esos que están en oferta…

cuando llego a San Pelayo

casi me quedo allí muerta.

Ya no estaba el puesto, no, no, (X3)

no sé dónde me lo han puesto. Leré, leré

¿Dónde están los puestos?, leré, (Bis)

¿dónde están, chiquillo?, leré…

nos cambian el mercadillo.

Cuando lo “quison” poner

al lado de la muralla,

Nos “dijon” que no podían

Porque allí le protestaban.

¿Quién protesta, dije yo?

Si vecinos ya no quedan

¿A quién molesta en los fosos,

Como no sea a las ovejas?

Ya no están los puestos, no, no, (X3)

No sé dónde los han puesto. Leré, leré…

¿Dónde están los puestos?, leré (Bis)

¿Dónde están, chiquillo?, leré…

Nos cambian el mercadillo.

Lo quisieron instalar

metido entre dos conventos

a la puerta de las Claras

a la puerta del Carmelo.

Las novicias y las monjas

dijeron con gesto serio:

“Ahora podemos comprar

doce bragas por un euro”.

Estribillo…

En el centro de salud

dicen que quieren ponerlo

muy cerca del velatorio

al lado del cementerio.

Un gitano charcutero

ha pedido que lo cambien:

“Allí hay mucha competencia,

porque ya hay mucho fiambre”.

Estribillo…

Y por fin han encontrao

un sitio muy aparente,

en las pistas de atletismo

esas que están en el Puente.

Me decía un vendedor:

“Como no pago el arriendo,

el sitio más indicao

por si hay que salir corriendo.

Estribillo…

Por si no fuera bastante

con todo lo que hemos dicho

También lo han solicitado

en Águeda del Caudillo.

Entre bolsas y cartones

y los huesos de Paquito,

en un par de meses eso

parecerá el punto limpio.

Estribillo… (Inicio Cazoo)

No estaban puestos

no saben dónde andan.

No estaban puestos

no saben dónde andan.

> EL TABLÓN (Música: Tradicional; Letra: Murga Amanece que no es poco, 2019)

Qué bonito está mi pueblo,

qué bonita la ciudad,

qué bonita está la plaza

cuando llega el carnaval.

Con la reforma se quedó

la Moretona vacía

hasta que el turno le tocó

al parque de la Florida.

Recordando lo que pasó

los arbolitos de aquí

se nos quedan quietecitos

sin moverse ni un poquito…

si anda Chicho por allí.

Nos alegramos un montón,

del pregonero elegido

es el mejor embajador

que tiene Ciudad Rodrigo.

A José Pinto es mejor,

según nuestro parecer,

comprarle una camiseta,

comprarle una camiseta…

que ponerle de comer.

Toñete un campo se llamó,

otro Francisco Mateos,

“layi” Jiménez, pabellón,

el tema ya tiene huevos.

Diego Tadeo y Arrabal,

todo es masculino aquí,

y lo que era femenino…

y lo que era femenino…

lo llaman Espacio I.

El otro día me llamó

una señora atrevida.

Era de las de Vodafón

y me ha cambiado la vida.

Tarifa plana y terminal,

todo por poco parné

y al decirme que podía

cambiarme de compañía…

de marido me cambié.

> PEQUEÑAS COSAS (Música: Viento del Norte (Nando y Sergio Agüeros); Letra: Murga Amanece que no es poco, 2019)

No quiero más fuente que la de las Tripas,

el agua bendita de aquel manantial,

que cura el reuma y corre, infinita,

tan fresca y alegre como el Carnaval.

Tenemos muralla, castillo y un puente,

que une la villa con el arrabal.

y un teso cercano donde los franceses

pusieron el cerco a nuestra ciudad.

Ciudad Rodrigo es mi casa y mi tierra,

aunque no tenga montaña ni mar.

En otros sitios no tienen Pesquera

y los tomates no saben a ná.

Por entre las plazas, las calles, las casas…

se deja sentir la triste realidad;

que unos se mueren y otros se marchan

y queda desierto tan noble solar.

Vivimos de sueños y glorias pasadas,

si nadie hace nada muy pronto será

el pueblo vacío más bonito de España,

porque no tenemos dónde trabajar.

> ¿QUIÉN SABE DÓNDE? (Música: J.L. Perales, Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute; Letra: Murga Amanece que no es poco, 2019)

1.- Recitado:

¿Y el obispo?, ¿dónde está?

Unos dicen p’aquí, otros dicen p’allá.

En la Francia, mire usted,

fíjate, pobrecín, sin saber el francés…

Recitado: Bueno…. A lo mejor sí sabe…

Dicen los mentideros que peina canas.

Dicen que ha sido padre… padre de almas

2.- ¿Por qué se fue?

no lo sabemos, pero dicen que no está.

Dejó plantados a los monaguillos

sin decir na; na, na, na…. sin decir na.

Se despidió, como el tío Sierra, sin decirle a nadie na,

abandonó al perrito en el palacio, diciendo guau, gua, gua, guau…

gua, gua, guau.

Y se marchó, sin salir ni tan siquiera al balcón.

Si no vuelve pronto las feligresas

llamarán a Paco Lobatón.

¿Dónde estará?

algunos dicen que lo han visto en Tenebrón,

pero las malas lenguas aseguran,

que en Benidorm, na, na, na… tomando el sol.

Vete a saber

si no nos pasa en este pueblo una vez más,

como el Calvario aquel de Juan de Juni,

no volverá, na, na, na… no volverá

Y regresó, y tuvimos que cambiar la canción.

Mira que podía haber esperado,

a después, de esta presentación.

3.- Hey, sólo pienso en ti, y juntos de la mano se les ve por el jardín.

4.- Una de dos, o me marcho de una vez,

o entre los tres nos organizamos, si puede ser.

Y se marchó, a un monasterio francés,

parece que lo de organizarse, no pudo ser.

> PAISAJE (Música: Más y Rius; Letra: Rondalla III Columnas, 1944)

Ay, ay, ay, ay,

si a Miróbriga llegas,

ten precaución

pues muy fácil te enredas,

un resbalón,

cualquiera puede dar,

un buen “tablón”

te lo coges sin pensar.

Culpáis a las mujeres

si la casa está sucia

y nosotras no somos

el camión de la basura.

Si estamos en la cama

muy tarde y a deshoras,

nos levantamos tarde

porque somos soñadoras.

Al estribillo…

Llegan las elecciones

y en puestos de cabeza

solo figuran hombres

y las mujeres no cuentan.

Fijo que hará lo mismo

hay que tenerlo en cuenta:

Si es un incompetente,

o gana una incompetenta.

Al estribillo…

Cumplimos cuatro años

desde cuando salimos;

una legislatura,

lo mismo que el tripartito.

Era lo de esta murga

un proyecto tan loco,

que nadie daba un duro…

ni por vosotros tampoco.

Al estribillo…

> CONFIDENCIAS SENSACIONALES (Música: El Doctorado, 1927; Letra: Amanece que no es poco, 2017)

Y si dijéramos cuanto supiéramos

jamás podríamos salir a cantar

porque las hay que la tienen…

fina, fina, fina la susceptibilidad.

Salimos en Telecinco

los de Águeda del Caudillo

quieren los huesos de Paco

y quieren el mercadillo.

Un anónimo vecino

nos decía haciendo gestos:

lo que le pasa al alcalde…

es que le gustan los restos.

Al estribillo…

Lo más bonito del mundo

no son siete maravillas,

lo que siempre nos han dicho

ya sabemos que es mentira.

Las maravillas del mundo,

con la Pesquera, son cinco:

la catedral, la muralla…

el castillo y José Pinto.

Al estribillo…

En nuestro ilustre concejo

hay mucha testosterona

y como muestra un ejemplo:

Chicho, Chuchi, Chanca y Choya.

Por la letra “che” del nombre

parece que los buscaran,

pues tratándose de eso…

tienen más las concejalas.

Al estribillo…

Escribir correctamente

y con buena ortografía,

sobre todo en gente joven,

es más raro cada día.

Rosa le dice a su chico:

¡Qué mal dominas las letras!

las comas no me las pones,

y el punto no me lo encuentras.

Al estribillo…

> MATRIMONIO DE CONVENIENCIA (Música: Cecilia, 1974; Letra: Amanece que no es poco, 2019)

Música cazoo

Chicho era feliz en su matrimonio

aunque Domingo era el mismo demonio.

Tenía el hombre un poco de mal genio

y estaba asalariado en el Ayuntamiento.

Cuando llegó el mes de enero

algunas cartas se escribieron,

cartas llenas de poesía

que publicó Ciudad Rodrigo al Día.

Quién sulfataba la hierba dime quién era,

quién se cargó las flores por primavera;

y en qué camión municipal

como siempre por la jeta,

transportaba por los fosos las ovejas.

Música cazoo

A veces sueñan y los dos disfrutan

pensando en ganar por mayoría absoluta.

Uno hace cosas y no cuenta nada;

el otro no se calla ni debajo del agua.

Y aunque se tiren en cara

esos secretos que guardaban,

a los dos le importa un “güevo”

y en mayo ya, se casarán de nuevo.