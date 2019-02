Jueves, 14 de febrero de 2019

Pepe Vega es el candidato del PSOE a la Alcaldía de Guijuelo

La ejecutiva provincial ha elegido a Vega sin recurrir a votación de los miembros de la agrupación local

El Partido Socialista de Guijuelo ya tiene candidato para las elecciones municipales. Se trata de Pepe Vega, vecino de la villa y médico, que se presentará al frente de la lista socialista pero como independiente, al no estar afiliado al partido. El nombre del candidato se ha conocido tras la finalización de la asamblea local del partido celebrada esta tarde a la que han acudido 15 de los 17 afiliados locales. Sin embargo, no se ha realizado votación alguna para la elección del candidato, tal y como ha confirmado la secretaria local, Teresa Díaz: “El candidato de Guijuelo será el propuesto por la ejecutiva provincial, Pepe Vega. Es lo que se ha decidido por el bien del partido”. De esta manera, no será cabeza de lista ni Ramón Estévez, actual portavoz del partido y líder de la oposición en el Ayuntamiento, ni Teresa Díaz, secretaria local del partido en la villa.