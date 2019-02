La Rondalla III Columnas cumple este jueves 75 años

Jueves, 7 de febrero de 2019

La emblemática Rondalla III Columnas, inmersa ya en los ensayos de las coplas 2019 que darán a conocer el próximo miércoles 20, está celebrando este jueves su cumpleaños, y no es uno cualquiera: este 7 de febrero se cumplen 75 años exactos del nacimiento de la murga mirobrigense, uno de los santos y seña del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo.

Como explica uno de los integrantes de la murga, Nino Rodríguez Miguel, tras haber estado ensayando varias semanas en la bodega del Bar Barrigana, la Rondalla III Columnas debutó oficialmente el 7 de febrero de 1944, con una primera ronda en casa de unos particulares, algo frecuente en aquel momento. La actual Rondalla cogía de este modo el testigo de otras insignes formaciones que habían ido animando especialmente el Carnaval desde varias décadas antes.

Concretamente, fue el Martes de Carnaval del año 1890 cuando hizo su aparición la primera murga considerada como tal, Los Becuadros, aunque aquel año no tuvieron todavía ese nombre, como se recuerda en el libro Canciones para Carnaval 1890-1936 (la continuación de este volumen se presentará el miércoles 27).

Posteriormente, llegaron La Estruendosa, Murga de Viejos, La Murga Universal, El Doctorado, Los Cuplés, Los X, Tinto con Gas, La Murga del 34, La Aca, Los Tranquilos o Los Calderones, hasta que la Guerra Civil detuvo la actividad murguista, que se recuperaría en el ya mencionado 1944 con el nacimiento de la Rondalla III Columnas, formada por antiguos integrantes de esas murgas y savia nueva.

Desde aquel momento, la murga se ha convertido, además de en animadora oficial del Carnaval, en cronista anual de Ciudad Rodrigo con sus clásicas coplas donde no suelen dejar títere con cabeza. En la actualidad, la murga vive uno de sus momentos de mayor apogeo, precisando de dos sesiones (e incluso de tres algún año) para presentar sus coplas en el Teatro Nuevo, cuando hasta hace unos lustros la presentación se limitaba al salón de plenos del Ayuntamiento.

Como saben todos los mirobrigenses, una vez tiene lugar esa presentación oficial, la murga realiza diversas rondas en las noches posteriores por barrios, locales y algunas instituciones. Fuera del Carnaval, la Rondalla suele tener protagonismo algunos años con un gran concierto veraniego, y con las habituales rondas por ejemplo a novias que se van a casar.

Como homenaje a la Rondalla III Columnas por estos 75 fecundos años, rescatamos el contenido del librito reeditado en 1994 (coincidiendo con su 50 Aniversario), en el que se recopilan las composiciones del primer año de vida de la Rondalla, 1944:

> SALUDO A LOS MIROBRIGENSES por José Arcadio de San José García

En los años que mayor esplendor alcanzaron nuestras tradicionales fiestas, siempre constituyó un bello aliciente la actuación en ellas y días precedentes, de las célebres <murgas> o comparsas musicales, que tan justa fama alcanzaron, tanto por su perfecta organización, cuando por lo escogido de su repertorio.

Es imprescindible para los <farinatos>, -al hablar de murgas-, asociar el recuerdo de nombres tan populares, como los del inolvidable y llorado Trejo (q. s. g. h.), <Triguito> y otros que, con humorismo inigualado y personalísimas creaciones, supieron siempre recoger y llevar a la murga, plasmados en la letra de sus coplas, los más sobresalientes motivos de la época, y las más sabrosas anécdotas personales o colectivas, tan celebradas y reídas por sus paisanos.

Tras el gran paréntesis abierto por la desaparición y dispersión de valiosísimos elementos integrantes de aquellas murgas y por las exigencias de estos últimos años, unos cuantos <supervivientes> de ellas, en estrecha colaboración con aficionados más jóvenes, y apoyados por el valioso concurso de notables músicos de la Ciudad, han logrado (venciendo no pocas dificultades y sin regatear sacrificios), la formación de una nueva murga que, si bien es cierto, no alcanzará la fama y éxitos de las anteriores, será, al menos, expresión sincera del firme deseo, de que no quede enterrada tan tradicional distracción, y contribuya el mayor esplendor de nuestras fiestas. Este, y el de rendir un cálido homenaje de simpatía y cariñoso recuerdo a nuestros predecesores, son los motivos de presentarnos ante vosotros.

Vaya, en primer lugar, nuestro respetuoso saludo para las dignísimas Autoridades y Jerarquías locales, con nuestro agradecimiento por las facilidades concedidas y, en general, para todos los mirobrigenses, a los que pedimos sepan dispensar las imperfecciones que, sin duda alguna, encontrarán en nuestra murga, a cambio de la buena voluntad puesta en su organización.

Si conseguimos llevaros la sana alegría y los recuerdos de tiempos pasados, durante estas fiestas, creed que habrá alcanzado la más alta recompensa a la que aspira.

La Rondalla Tres Columnas. Ciudad Rodrigo, febrero de 1944.

> LA RONDALLA (Pasodoble; Música: Drogerito; Letra de la Rondalla)

I

En Miróbriga reina la alegría,

porque un hijo supo hacerse popular,

en los labios de todos, está el nombre

del murguista que aquí supo triunfar.

No se olvida el farinato del gran Trejo,

cuya murga siempre se ha de recordar,

por su gracia, talento y simpatía,

que jamás tuvo rival.

II

Al correr de los años, resucita

la alegría que en tiempos presidió

esta fiesta simpática y bonita,

que a Miróbriga, fama siempre dio.

Aunque Trejo sucumbió y no está Triguito

cuya gracia es celebrada por igual,

con sus canas, viene hoy el gran Perico,

a hacer la murga inmortal.

III

Es la murga, atracción de forasteros,

es, perfecta comparsa musical;

es, conjunto gentil y verbenero

con sabor de lo clásico y genial.

Es clarín pregonador de los festejos,

es aviso y llamamiento general,

que anunciando va, a jóvenes y viejos,

la fiesta tradicional.

> INDIRECTAS (Vals; Música: Mas y Rius; Letra de la Rondalla)

I

Todo aquel que reciba

atenta invitación

para escuchar La Murga,

debe dar contestación.

Si en su casa ha querido

colmarle de atenciones

se verá complacido

escuchando sus canciones

ESTRIBILLO

Ay, ay, ay, ay

si a La Murga convidas,

esta atención

te será agradecida.

Un buen morcón

que indicando estaría

un salchichón

tampoco muy mal vendría

II

Al que a la murga invita,

nunca le pesará,

su música es bonita

y muy alegre su cantar.

Pasará, muy buen rato,

nunca se aburrirá,

le costará barato

y jamás lo olvidará.

> PAISAJE (Vals; Música: Mas y Rius; Letra de la Rondalla)

I

Ciudad Rodrigo tiene

bellezas a montones,

artísticos palacios,

hoteles y bodegones,

industriales florecientes,

la muralla y sus fosos,

una verde campiña

y el Águeda caudaloso.

ESTRIBILLO

Ay, ay, ay, ay

si a Miróbriga llegas,

ten precaución

pues muy fácil te enredas,

un resbalón,

cualquiera puede dar,

un buen tablón

te lo coges sin pensar.

II

Para olvidar las penas,

no hay como visitar

Ciudad Rodrigo en fiestas,

y a la murga acompañar;

tomarse unos vasitos,

corear sus canciones,

correr en los encierros

y sentir sus emociones.

> POBRE GLORIETA (Ranchera-Mazurca; Música: Palau y Fuste; Letra de la Rondalla)

(SOLO)

Qué pena da,

qué pena da,

ver que nuestra Glorieta

no tiene <empalizá>.

Si, sufrirá,

si sufrirá,

viendo ahora la Florida

tan ufana como está.

(CORO)

Como este invierno es tan frío

y vale mucho el carbón,

el vecindario se afana

en buscar calefacción.

Y no falta quien supone,

por la expresada razón,

que la verja del paseo

de nuestra Glorieta,

se habrá ido al fogón,

que la verja del paseo

de nuestra Glorieta,

se habrá ido al fogón.

> EL PESCADOR DE PEÑA

(SOLO)

Cuanta emoción

ha de sentir

el pobre pescador,

al ver la boya hundir

qué sacará,

qué sacará,

si será un pez librero

o una zapatilla <usá>.

(CORO)

Es el pescador de caña,

el sujeto más feliz,

que mina el suelo de España

en busca de la lombriz,

junto a la orilla del río

siempre está con ilusión,

y en invierno y en estío

con calor o frío

mata su afición,

y en invierno y en estío

con calor o frío,

mata su afición.

> DUERME, GUITARRA

(SOLO)

Si tocará,

sí tocará,

Pepe el hijo del Trucho

qué entusiasmado está;

venga a dormir,

venga a dormir,

y hasta el fin del ensayo,

tan tranquilo sigue así.

(CORO)

En los ensayos de ahora,

hay bastante que observar,

pues hay quien, con la guitarra,

se dedica a dormitar.

Pero si alguno supone

que así no puede tocar,

no sabe lo que se dice,

porque ni una nota

él ha de fallar,

no sabe lo que se dice,

porque ni una nota

él ha de fallar.

> EL VIOLINISTA FUGAZ

(SOLO)

Donde se irá

dónde se irá,

el amigo Sangalo

cuando las once dan;

es un pillín,

es un pillín,

que llegando la hora

abandona su violín.

(CORO)

Hay gente murmuradora

que comenta a discreción,

y a la marcha de Sangalo,

no le encuentra explicación

Unos dicen, que si tiene

que hacer en su profesión,

y otros, que si se entretiene

pelando la pava

bajo algún balcón,

y otros que si se entretiene

pelando la pava

bajo algún balcón.