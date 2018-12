La industria cárnica recibe con alegría, pero también con cautela, la apertura del mercado chino

Jueves, 13 de diciembre de 2018

La posibilidad de acceder a un gran mercado como China es motivo de alegría, pero los requisitos son muy altos y actualmente solo tres empresas salmantinas están homologadas

La campaña navideña de 2018 no se verá afectada por la apertura del mercado chino debido a los fuertes requisitos de exportación

A principios del presente mes de diciembre España firmó dos protocolos agrícolas que permiten una mejor exportación de productos a China. Entre ellos se encuentra la carne de cerdo, que hasta ahora estaba sujeta a requisitos muy exigentes.

La apertura de fronteras de algún tipo de producto a un mercado tan grande como el chino siempre es motivo de alegria. Especialmente para Guijuelo y la industria chacinera. El acuerdo suscrito con China implica ampliar los tipos de productos autorizados para exportar desde España. Hasta ahora se permitía exportar carne congelada, o deshuesada y curada un mínimo de 313 días, además de despojos, y ahora el permiso se extiende a la carne fresca y productos curados, como el jamón con hueso, paleta, lomo, salchichón y chorizo.

Sin embargo, ni todos los requisitos han desaparecido ni se ha celebrado entre los industriales con especial alegría, puesto que en el mejor de los casos es una puerta abierta, pero en el futuro. El presidente de la Denominación de Origen Jamón de Guijuelo, Juan Carlos González, señala que la noticia hay que tomarla con cautela "La apertura del mercado chino es positiva, pero nos faltan datos para saber si realmente es beneficioso para nosotros. Lo ideal es sentarnos dentro de un año estudiar los datos y ver lo que hay. Nos lo tomamos con cautela, porque solo el tiempo dirá si el jamón ibérico tendrá aceptación allí y el precio al que se podrá vender".

Por su parte, Javier Benito, presidente de la Asociación de Industrias de la Carne, recuerda a su vez que el acuerdo permite la exportación de mayor variedad de productos, pero que los requisitos siguen siendo muy altos: "Hemos recibido la noticia con mucha alegría, pero seguimos teniendo muchísimos problemas de homologación. En toda España sólo hay 23 empresas que están preparadas para exportar a China, y eso incluye las empresas de jamones blancos. En Salamanca solamente hay tres de ellas, aunque en un futuro no muy lejano podrían cumplir con los requisitos bastantes empresas de Guijuelo. La homologación es difícil debido a los muchos requisitos que hay cumplir, por lo que esto es de cara al futuro, no es algo para mañana mismo y sin lugar a dudas no afectará en absoluto a la presente campaña de ventas de Navidad".

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se exportaron a China en 2017 más de 323.000 toneladas de carne de cerdo por un valor de 509 millones de euros, por lo que la apertura de un mercado de gigantescas dimensiones como el chino es una buena opción para las empresas cárnicas que cada vez tienen un pensamiento más global.