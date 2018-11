El equipo de Gobierno municipal aprueba en solitario un gran paquete de obras a ejecutar en los próximos meses

Miércoles, 21 de noviembre de 2018

Con la ausencia de los concejales de la oposición, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitigudino aprobaba este miércoles 21 de noviembre, en la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de noviembre, un gran paquete de actuaciones que se acometerán en los próximos meses. La ausencia de los ediles del PP, C’s y no adscrito se debió, según explicó el alcalde de acuerdo al recurso presentado en el registro municipal por sendos grupos, a un defecto en la convocatoria de la sesión ordinaria del pleno, pues entienden que no han trascurrido 48 horas desde el acceso a los documentos del pleno y la hora de inicio de la sesión.

Sobre estos argumentos, el alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, explicaba que “el pleno se convocó el viernes 16 y ese día recibieron la comunicación Patricia (C’s) y José Hdez. (PP), lo que certifica que el viernes por la tarde estaba hecha la convocatoria para el pleno este miércoles. El resto no estaba en su domicilio, así que la secretaria hizo una diligencia que se la ha ido a entregar ese mismo día. El sábado por la mañana se le entregó la documentación, el lunes vinieron a buscar los decretos y al rato se presentaron a impugnar el pleno”, aseguró.

Tras esta intervención al comienzo de la sesión, el equipo de Gobierno aprobó en solitario las obras de asfaltado en varias calles y ampliación de aceras, como ya ha venido informando este diario, por importe global de 203.000 euros con cargo a Planes Provinciales y una ayuda de la Junta.

Además, se aprobaron las obras del nuevo parque que se ubicará en el solar donde se asentaban las antiguas casas de los maestros, así como la creación de una sala de usos múltiples en el edificio de la nueva Casa Consistorial y cuyas obras han sido adjudicadas a Construcciones Miguel Vaquero. Otro punto del orden del día fue la recepción de las obras de mejora del alumbrado público.

Otro de los temas tratados fue la aprobación provisional de una modificación de las normas urbanísticas correspondientes al polígono agroalimentario. Esta modificación se traduce en las correcciones medioambientales necesarias para que la empresa de producción de piensos que se ubica en este espacio pueda aumentar la producción de 300.000 a 600.000 toneladas de pienso al año. El punto llegó a esta sesión sin que en el periodo de exposición pública se hayan presentado alegaciones a la modificación de la norma.

Sentencias judiciales

Otro de los asuntos abordados fueron las sentencias del Tribunal Superior de Justicia a las demandas interpuestas por un vecino contra tres acuerdos municipales de 2016 y que han sido anulados, como ya informó LAS ARRIBES AL DÍA.

En este sentido, el alcalde de Vitigudino, Germán Vicente, descartó la intención de recurrir “porque no merece la pena”. A este respecto, explicaba que “la guardería y la ludoteca no existen como tales”, y “la Escuela infantil no tiene nada que ver con lo anterior. Ahora estamos ante una educación para niños de 0 a 3 años y que está totalmente reglada por la Junta”. Sobre los descuentos en licencias para arreglo de fachadas “no se ha aplicado”, y en cuanto al cobro de una tasa de 70 euros como salida y 0,50 €/Km. a municipios que solictaran la presencia de Protección civil, “solo han sido tres pueblos los que lo solicitaron, y si no se puede cobrar, pues no se cobra”.