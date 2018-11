El Béjar asalta el Francisco Mateos 10 años después en un derby de sabor añejo con barro y broncas

Domingo, 18 de noviembre de 2018

El Francisco Mateos acogió en la tarde dominical un derby entre Ciudad Rodrigo y Béjar repleto de sabor añejo, con el feudo mirobrigense lleno de barro producto de la lluvia que cayó durante todo el encuentro, que estuvo presidido por un ambiente tenso y bronco propio de la rivalidad que han tenido siempre ambos equipos.

El ambiente se caldeó especialmente en la recta final, sobre todo con una tángana al borde del banquillo bejarano. Esa tángana se produjo cuando el Béjar ya había anotado el gol que le dio la victoria, que hizo saltar por los aires multitud de rachas de ambos equipos tanto por separado como en conjunto.

Por un lado, ese gol le sirve al Béjar para cortar una racha de 4 partidos sin ganar (llevaban 3 derrotas y 1 empate), a la par que acaba con la fabulosa racha de 7 partidos sin perder de los mirobrigenses: la última derrota databa del fin de semana de la Feria del Caballo, cuando también cayeron en un derby en el Francisco Mateos (1-2 ante el Ribert). Desde entonces, los mirobrigenses habían acumulado 3 victorias y 4 empates.

En materia de goles, también hubo cambio de dinámica en la tarde dominical en lo que a puntería se refiere, ya que el Ciudad Rodrigo había anotado en todos los partidos de la temporada (excepto en el 1º), mientras que el Béjar no había sido capaz hasta la tarde del domingo de dejar su portería a 0.

En lo que se refiere a la dinámica conjunta, el Béjar –que sólo había ganado fuera de casa esta temporada al colista, el Toralense- consiguió en la tarde del domingo asaltar el Francisco Mateos tras una década sin hacerlo. Concretamente, el último triunfo bejarano en Ciudad Rodrigo databa del primer fin de semana de febrero del año 2008, cuando también ganaron por 0-1.

Desde entonces, ambos equipos se habían medido 7 veces en el Francisco Mateos (no todas las temporadas han coincidido en la misma categoría), con 4 victorias mirobrigenses y 3 empates. Precisamente, los derbys de las dos últimas temporadas habían acabado con empate (2-2 y 1-1) en el marcador. El de la tarde del domingo, por las escasas ocasiones que iban teniendo ambos equipos, parecía que se encaminaba al 0-0, pero el Béjar dio el gran golpe en la recta final.

LA CRÓNICA por María Rodríguez

El derby entre Ciudad Rodrigo y Béjar empezó de una forma muy diferente a cómo acabó, sin tener un dominador claro y escaseando las ocasiones. La primera que se puede contabilizar es una falta a favor del Béjar en el 3’ que fue sacada en corto para propiciar un centro que fue rematado alta por Farres (el jugador que acabaría marcando en una acción ‘similar’). Entrañó más peligro, pero también acabó fuera, un fuerte disparo del Béjar en las botas de Samu en el 16’.

El Ciudad Rodrigo no empezó a generar algo de peligro hasta que se superó el primer cuarto de hora: en el 18’, Edu Sánchez le metió un buen pase a Dani Crespo al que se anticipó el portero bejarano. En el tramo siguiente, lo más interesante fueron algunas acciones a balón parado por parte de ambos equipos, que las respectivas defensas estuvieron atentas para despejar.

Ya en el 37’, hubo un notable revuelo en el área del Béjar que pudo acabar de cualquier forma, pero ningún jugador del Ciudad Rodrigo logró rematar con claridad. Cuatro minutos después, Dani Crespo puso un buen centro, que en este caso Dani de Frutos no llegó a rematar. Para cerrar el primer tiempo, Sergi botó una falta que despejó el guardameta bejarano.

La segunda parte comenzó con una ocasión mirobrigense (un centro de Javi Moríñigo que Edu Sánchez remató alto de cabeza), pero fue un mero espejismo, ya que los bejaranos tomaron claramente el mando en el arranque de este período. De este modo, generaron varias ocasiones, como sendas faltas en el 48’ y el 50’ que despejaron Manu y Héctor respectivamente. Al minuto siguiente, hicieron un buen disparo por bajo que atajó Manu, mientras que en el 50’ pusieron un buen centro que por fortuna para el Ciudad Rodrigo no encontró rematador.

La primera gran ocasión de los mirobrigenses se produjo en el 56’, con un remate de Edu Sánchez que paró el portero del Béjar con muchos apuros sobre la línea de gol. El Ciudad Rodrigo quería desperezarse, armando por ejemplo una buena jugada en el 65’ que no pudo finalizar. En los minutos siguientes, los mirobrigenses botaron dos faltas con destino a Javi Moríñigo: en la primera, remató fuera, mientras que en la segunda, no atinó a darle al balón en el área pequeña.

Aunque el Ciudad Rodrigo quería llevar la batuta, el Béjar ni mucho menos se encerró, estando ya a punto de marcar en el 76’, con un córner botado desde la derecha hacia el 2º palo, donde un jugador remató de cabeza, haciendo Manu un paradón a una mano. En el 77’, los mirobrigenses armaron una acción larga que tampoco se finalizó, mientras que en el 80’ Víctor puso un buen centro desde la derecha que atrapó el portero.

Justo acto seguido llegó el gol del Béjar: Samu Novoa sacó una falta escorada a la izquierda casi en el medio del campo que Farres remató de cabeza en el área. El balón tocó en el palo izquierdo, pero entró. A partir de ahí, a los mirobrigenses les entraron un poco las prisas, pero ni mucho menos dominaron el final.

De hecho, por ocasiones estuvo más cerca el 0-2 que el 1-1. Mientras que los mirobrigenses sólo tuvieron como opción otra falta botada por Sergi que intentó rematar a gol Javi Moríñigo pero que acabó en saque de esquina, los visitantes tuvieron un 1vs1 que desbarató Pablo, y un disparo muy claro dentro del área que se fue al lado del palo izquierdo como pudo ir dentro. Como decíamos al principio, el partido acabó tenso y bronco, y con la sonrisa en la boca de los bejaranos.