El III Senior sale victorioso de una pista de patinaje

Domingo, 21 de octubre de 2018

Ahora que está comenzando la nueva temporada de patinaje artístico (como se ha podido ver en Eurosport, este fin de semana se ha disputado en Estados Unidos la competición llamada Skate América), el Senior del III Columnas tuvo un ‘contacto’ con este deporte en la mañana del domingo. A los mirobrigenses les tocaba visitar en su 2º partido liguero al San José, que tiene en obras su sede habitual, con lo cual el partido se recolocó en el Pabellón Lazarillo, que es lo más parecido a una pista de patinaje, costando mantenerse en pie.

Además de esta dificultad, los mirobrigenses tenían otro hándicap en forma de lesiones: Arturo y Cholo no se habían podido recuperar del primer partido, uniéndose a las bajas de mayor duración de José y Álex Martín, ante un rival, el San José, que venía de ganar fuera de casa al Laguna con una plantilla reforzada con juveniles, entre los cuales hay 2-3 bastante fuertes.

LA CRÓNICA

Ante todo lo comentado, el III Columnas preveía un partido embarullado, y así fue, intentando de salida adaptarse a la pista y evitar los resbalones en los cambios de ritmo y dirección. La primera opción fue de los locales, con una contra que salvó Jorge, pero fue el III Columnas el que estrenó el marcador con una buena jugada en la que abrieron de salida con Jorge, quién pasó el balón a Tipon, que escorado a la izquierda hizo un amago, pisó el balón y acabó marcando.

El gol ayudó al III Columnas a asentarse y estar más tranquilo, jugando un poco más, aunque con pocas ocasiones. Las mejores de los mirobrigenses en esta primera parte fueron con disparos lejanos y en contras tras robos defensivos en las que no supieron temporizar y esperar, perdiendo ocasiones. Mientras, en lo que respecta al San José, sólo lo probaba con golpeos lejanos tras saques de banda y de córner, pero entrañando bastante peligro.

De cara a la 2ª parte, el III Columnas habló de subir marcas, pero a la hora de la verdad no lo hicieron, y en el 26’, en un córner que por cierto no fue, los mirobrigenses no marcaron bien la primera línea ofensiva, y el FS San José hizo un golpeo directo al 2º palo que supuso el 1-1. El gol no hizo daño, continuando los mirobrigenses muy metidos.

De este modo, en el 30’, llegó el 1-2, en una acción que luchó Adrián, quién se tiró a por el balón y logró golpearlo desde el suelo, yendo hacia la portería, donde lo repelió el guardameta, pero el balón volvió hacia Adrián, o mejor dicho, a su cara, donde impactó para retornar hacia la portería, donde ahora sí se transformó en gol. La alegría duró poco: al minuto siguiente, los mirobrigenses arriesgaron jugando atrás e hicieron un pase al medio que el San José robó aprovechando un resbalón para poner el 2-2.

En el 32’, los locales cometieron su 5ª falta, con lo cual tuvieron que bajar su defensa, haciéndose el III Columnas dueño del partido, con varias ocasiones (también sufrieron un par de faltas que los árbitros no pitaron). A falta de 4 minutos, Viru robó el balón tras luchar por él, pasándoselo a Jorge Briz, que lo convirtió en el 2-3.

Los locales pidieron tiempo muerto y desplegaron la estrategia de portero-jugador. La primera jugada con esa estrategia la hilaron bien, obligando a Jorge a hacer una buena intervención. El III Columnas pidió tiempo muerto para reajustar la defensa, que se enfrentó a partir de entonces muy bien a la estrategia de portero-jugador sin conceder ocasiones e incluso robando un par de balones que no pudieron transformar en un nuevo gol. En todo caso, lo importante fue que no hubo más variaciones en el marcador y se volvieron para Ciudad Rodrigo con los tres puntos.

//ZONA MIXTA

El técnico mirobrigense Fita expresó que estaban “muy contentos” con los jugadores, porque era “un partido difícil con multitud de factores, y había que sacarlo a base de trabajo, de no irnos del partido y lo hemos conseguido”. Tras este duelo, la semana que viene ya debutarán como locales (Domingo 28, 13.00h., Conde de Foxá), considerando “importante” llegar invictos a ese duelo en casa frente al Intersala Zamora, que parece el otro gran candidato al ascenso. De cara a ese partido esperan recuperar a alguno de los lesionados.