Qué se necesita para grabar la pantalla de un ordenador

Miércoles, 17 de octubre de 2018

Grabar la pantalla de un PC es mucho más fácil de lo que te imaginas, y gracias a las herramientas avanzadas será cuestión de pulsar en un único botón para lograrlo

Muchas veces es necesario grabar nuestra pantalla del ordenador, bien para recordar pasos dados en un trabajo, dar a conocer a terceras personas los pasos seguidos,o simplente compartir una videoconferencia. Para ello necesitamos grabar la pantalla de nuestro ordenador.

Vamos a estudiar todos los requisitos que debes cumplir

·Software especializado: Los sistemas operativos actuales, como Windows, tienen herramientas para capturar imágenes del escritorio (por ejemplo, la herramienta Recortes), pero no puede capturar un vídeo en movimiento y derivarlo a otro vídeo. Por ello, necesitaremos descargar otra herramienta, y Movavi Screen Capture Studio es un buen ejemplo.

Además de permitirte capturar con una gran calidad, se adapta a cualquier tipo de contenido (por ejemplo, a entrevistas de trabajo, videoconferencias, demostraciones, videotutoriales…), no se necesita ningún tipo de hardware especial y permite capturar desde cualquier fuente, incluso el sonido de una fuente de audio.

·Espacio en el disco duro: Obviamente, no podremos crear ningún archivo nuevo (como el resultado de la grabación), si no tenemos espacio en el disco duro. No te podemos decir la capacidad exacta que te hace falta, pero si que es crucial que cuentes con espacio de sobra.

También influirá mucho el formato en el que vas a guardar, así como la codificación del mismo. Si grabas sin codificación, y a alta calidad, ten presente que necesitarás un buen disco duro. En cambio, si la calidad no es muy alta, y utilizar un buen códec, con menos espacio te bastará y sobrará.

·CPU + RAM: Siempre debe de existir una correlación entre la potencia del procesador y la memoria RAM. Si la potencia del procesador es muy alta, pero no tenemos suficiente RAM, estaremos desperdiciando recursos de la CPU. Y lo mismo pasa en el caso contrario.

Esto tiene relación directa con la grabación de vídeo: ten en cuenta que durante la captura se toma el vídeo en tiempo real y se convierte en un archivo de vídeo. Esto necesita unificar la capacidad de procesador, con la de la memoria RAM y con el disco duro, algo que necesita de muchos recursos.

Si te falta RAM o CPU, esto lo notarás al empezar a grabar: puede que el vídeo empiece a presentar tirones, o que estos sean evidentes cuando se vislumbre el resultado final.

En principio, y a no ser que queramos alguna función avanzada, estos son los 3 requisitos clave que necesitas cumplir para capturar la pantalla de tu PC.