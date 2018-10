El III Senior debuta con una épica victoria sin porteros naturales y con una colección de lesionados

Lunes, 8 de octubre de 2018

El III Senior hizo en la tarde del domingo su debut en la temporada 2018/2019, en la que se estrena en la nueva Regional de Aficionados creada para albergar a todos aquellos equipos que no tenían hueco en 3ª División ante el overbooking de inscritos en esta categoría. El debut de los mirobrigenses, en Carbajosa de la Sagrada, acabó con una victoria ciertamente rocambolesca: jugaron sin porteros naturales y acabaron con una colección de lesionados.

La aventura de los porteros empezó en pretemporada, al perder por motivos laborales a Pablo Tocino. Les quedaban dos en nómina, pero ninguno pudo estar presente en el debut: José por lesión y Jorge por motivos laborales. Tocaba tirar del Juvenil, pero el único portero natural que tiene este año esta plantilla, Pablo Ramos, se lesionó el sábado en la rodilla. Como última opción, se planteó que jugase otro juvenil, Hammed, que tiene un amplio pasado como guardameta, aunque este año está como jugador de campo. Sin embargo, por motivos laborales tampoco pudo viajar a Carbajosa.

Agotados todos los recursos, le tocó a un jugador de campo, Cholo, asumir el rol de portero. Con ese notable hándicap, los mirobrigenses afrontaron el partido con la premisa de estar muy fuertes en defensa, para no conceder oportunidades ni disparos fáciles a su rival.

LA CRÓNICA

El quinteto inicial (Cholo, Tipon, Álex Morales, Arturo y Viru) ya mostró desde el primer momento una gran intensidad, estando muy encima de los locales cuando éstos tenían el balón. Esta fortaleza que desbarataba la producción del San Roque propició también que los mirobrigenses generasen 4-5 ocasiones claras en los primeros minutos, pero sin llegar a marcar. El ritmo de trabajo no se redujo, continuando siendo los dueños del partido, hasta que en el 12’ hubo un penalty a favor del III Columnas que transformó Arturo.

El planteamiento no cambió, manteniendo la línea defensiva adelantada, y teniendo un par de ocasiones más. Todo iba bien hasta que un fallo en la salida de presión hizo que un jugador local se quedase sólo frente a Cholo, al que fusilaron con un tiro desde la frontal (1-1). El tanto no afectó mucho a los mirobrigenses, pero en todo caso pidieron un tiempo muerto en el 18’ debido a que tenían 4 faltas y el encuentro estaba bastante loco.

El tiempo muerto sentó a las mil maravillas, llegando 2 goles en los 2 minutos previos al descanso. En el 19’, Viru robó el balón en defensa, lanzando una contra bien enlazada que finalizó con un pase de la muerte de Viru para Arturo que éste no perdonó para marcar a puerta vacía. Al minuto siguiente, con Viru y Jorge como protagonistas de la contra, fue Jorge el que puso el 1-3.

Pese al marcador, el III Columnas mantuvo su guión en la segunda parte, con una gran intensidad, y manteniendo el dominio del juego, que hizo que llegase el 1-4 en el 23’ de la mano de Álex Morales. Tras este tanto, los mirobrigenses retuvieron el balón, pero redujeron el ritmo para hacer posesiones largas con las cuales ir gastando tiempo.

Todo iba más o menos bien hasta que en el 28’, un error-confusión a la hora de sacar el balón (los mirobrigenses pensaban que tenían que sacar de banda, pero era de puerta), costó un libre indirecto por tardar en poner el balón en juego. El III Columnas falló a la hora de defender el lanzamiento, y el San Roque puso el 2-4. Este gol sí sentó mal a los mirobrigenses, jugando a continuación sus dos peores minutos, en los que estuvieron bastante embarullados.

Para más inri, en el 33’, continuó la ‘maldición’ de los porteros: a Cholo se le salió el hombro, teniendo que abandonar el partido. Sin embargo, el parón para atenderle sentó bien a los mirobrigenses, que a la vuelta, con Tipon en la portería, recuperaron el control, fabricando 4-5 contras a las que no se pudo sacar rendimiento (incluida una que se falló a puerta vacía tras un resbalón).

A falta de 5 minutos, alcanzaron las 4 faltas, pero no se bajó la presión, optando eso sí por tener más presencia en vez de ir directamente a intentar robar para así huir de las faltas. El San Roque no generó excesivo peligro en los compases finales, estando bastante más cerca del gol el III Columnas, pero no pudieron ampliar diferencias.

De este modo, el III Columnas pudo celebrar en Carbajosa su primera victoria del curso, regresando a Miróbriga con 3 puntos, pero también con varios lesionados: además de Cholo, Arturo se perdió los 15’ finales por una lesión en el tobillo; Adrián se hizo daño en un dedo del pie; y Viru resultó asimismo lesionado, pero forzó para seguir jugando.

//ZONA MIXTA

El técnico del III Columnas, Fita, expuso que “hemos empezado muy bien pese a no tener portero”, resaltando que “el equipo ha respondido” a esa circunstancia, que “hemos conseguido arreglar con la intensidad y concediendo pocas ocasiones”. Por ello, se mostraban “muy contentos por la intensidad, el compromiso, las ganas de ganar y sobre todo por cómo han trabajado en defensa”.

Lo peor fue que “dos fallos por errores garrafales nuestros” costaron sendos goles, algo que puede ser muy grave otros días: “hoy no nos ha hecho perder puntos, pero en otro encuentro más igualado costará puntos”. Asimismo, en el apartado negativo también están las lesiones. Como único aspecto positivo de las mismas, “la semana que viene no tenemos partido, por lo que esperamos recuperar a los 4, además de a José, y estar al completo dentro de 15 días”.