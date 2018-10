Por qué sufrimos mareos

Lunes, 1 de octubre de 2018

Existen varias causas que provocan mareos, episodios comunes que hemos vivido en algún momento de nuestras vidas

Es muy común estar leyendo en el coche y notar que, de pronto, todo empieza a dar vueltas. O sentir náuseas al navegar, especialmente, si hay oleaje. Se trata de episodios comunes de mareo que se pueden combatir con una serie de medidas, como las pulseras antimareo o la toma de medicación.

¿cuáles son las causas de los mareos?



El equilibrio de nuestro cuerpo viene determinado por tres factores; en primer lugar, los ojos, que nos ofrecen una referencia de la posición y el movimiento del cuerpo; en segundo lugar, los nervios sensoriales, que aportan más información al cerebro sobre dónde. cómo estamos posicionados y si se está produciendo movimiento: en tercer lugar, el oído interno, parte fundamental, que tiene sensores que permiten detectar la gravedad y los desplazamientos. Algunas personas sufren vértigo, lo que normalmente llamamos mareo, cuando estos sentidos reciben estímulos contradictorios. Tomemos como ejemplo el caso del mareo al leer en el coche. Nuestro cuerpo no se mueve, permanece sentado, pero el coche en el que viajamos sí se desplaza -sobre todo si se trata de una carretera con muchas curvas-. Además estamos fijando la vista en un punto -el libro-. Los nervios sensoriales nos dicen que no nos estamos moviendo. Nuestros ojos, al no apartar la vista del libro, también perciben inmovilidad pero el oído interno sí capta el movimiento del coche. Esta mezcla de estímulos es la que provoca el vértigo.



Los síntomas son fácilmente identificables: se produce una falsa sensación de movimiento, parece que todo da vueltas, como si flotáramos en el aire o como si la cabeza pesara mucho. Puede surgir aturdimiento y sensación de desmayo. Todo esto conduce a una inestabilidad física y pérdida de equilibrio. Si el mareo es prolongado o muy intenso, será necesario que nos sentemos o que nos tumbemos hasta recuperar la normalidad. El vértigo no es algo grave aunque, si los casos se repiten muy a menudo, lo ideal será consultar con el médico.



¿Cómo combatir los mareos?



Utiliza tus ojos. Tienes dos opciones; centrar la vista en el movimiento, con lo que sincronizarás los estímulos recibidos y ayudarás a que desaparezca la sensación de mareo, o; cerrar los ojos. Al hacerlo estarás cortando de raíz uno de los estímulos contradictorios recibidos por lo que los síntomas deberían aliviarse.



Respira. Inhalar y exhalar grandes bocanadas de aire oxigenará el cerebro y permitirá la relajación del sistema nervioso. Es una manera de calmar los señales diferentes que reciben nuestros sentidos.



Uso de pulseras antimareos. Es un juego de dos pulseras, una para cada muñeca. Tienen una bola en el medio que debe colocarse en la cara interna de la muñeca. Basadas en los principios de la acupuntura, ejercen presión sobre el punto Nein-Quan que inhibe las náuseas. Además no tienen efectos secundarios, son reutilizables, tienen una larga vida de uso y su efecto se empieza a notar a los cinco minutos.



Empleo de fármacos que aletargan ciertas funciones cerebrales. Suelen ser muy efectivos pero producen somnolencia y otros efectos secundarios. Están contraindicados en personas con algunas enfermedades o dolencias.



Bebe agua. Se trata más bien de una medida preventiva. Una correcta hidratación dificultará la aparición de los mareos.



Remedios caseros como tomar limón, ajo o una mezcla de agua con sal, pimienta, mostaza y vinagre.