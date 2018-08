“Hemos optado por hacer los festejos populares el  1 y 2 de septiembre, y dejar el fin de semana siguiente para lo que es la festividad religiosa”

Jueves, 23 de agosto de 2018

Luis Rodríguez, alcalde de Pereña de la Ribera

Su primera legislatura al frente del Ayuntamiento tras varios años como concejal en Pereña de la Ribera, Luis Rodríguez es de esos pocos alcaldes que artesora las virtudes de ‘las tres haches”, honesto, honrado y humilde, además de personalidad recta, comprometido, militante de sus ideas y sin aspiraciones políticas

¿Cómo califica estos tres años y medio al frente del Ayuntamiento?

En principio nos presentamos con una propuesta que estamos desarrollando y prácticamente, salvo uno de los aspectos que todavía no hemos puesto en marcha, el resto está o hecho o encauzado. Entonces entendemos que es una valoración evidentemente positiva, pero no soy yo a quien corresponde hacer esas valoraciones, en principio. Son los vecinos los que valorarán en función de lo que consideren adecuado, aunque evidentemente para mi es positiva y en ese sentido hemos estado trabajando. Creo que han cambiado cosas.

¿Qué es lo que le queda pendiente?

Nos queda pendiente exclusivamente una iniciativa que quisimos hacer o que queremos desarrollar, y que es habilitar un centro de día y un espacio con capacidad para siete personas, una vivienda tutelada al lado de la residencia de mayores. Es lo único que nos queda pendiente porque la pavimentación de la plaza, que la incluíamos también en el programa, vamos a adjudicar las obras posiblemente en septiembre, octubre, la totalidad de la pavimentación.

Para hacer el centro de día teníamos que sacar el consultorio de la actual ubicación, entonces el consultorio está ya en el Ayuntamiento, lo que nos va a permitir el tener un ahorro importante en lo que son costes de mantenimiento del propio consultorio, porque en este momento está integrado en el edificio del ayuntamiento y compartimos los mismos horarios de funcionamiento. Entonces está pendiente eso, porque hasta que no hemos ultimado definitivamente el traslado del consultorio no podíamos actuar en ese edificio, evidentemente.

¿Qué previsiones tienen? ¿Se ejecutará o iniciará las obras en lo que resta de legislatura?

Es nuestra intención, luego en ocasiones te encuentras con realidades que te van retrasando todo un poco; pero vamos, en principio sí que tenemos intención, si no de tenerlo listo, sí de tenerlo prácticamente encauzado en su totalidad.

Alguna cosa que le hubiera gustado llevar a cabo.

No. En principio nosotros nos presentamos con unos objetivos concretos, los objetivos los tenemos rematados, algunos incluso sobrepasados de forma obvia, por ejemplo el cambio de las luminarias que se hizo el primer año. Era algo que en principio no teníamos previsto pero que hemos podido hacerlo en su totalidad. Otras cosas que tampoco estaban previstas y que los vecinos no ven: se ha cambiado más de 1,5 km de la tubería de abastecimiento de agua en una zona muy complicada porque estaba en una trinchera a 6-7 metros por debajo de tierra y nos podía dar problemas en el supuesto de averías. En ese sentido no me queda ninguna espina clavada, solo una cosa. Como el resto de los pueblos del entorno no hemos sido capaces de frenar la asfixiante despoblación que nos afecta, pero evidentemente eso supera con mucho las propias capacidades del Ayuntamiento.

“Si entendemos que somos capaces de aportar más, seguiremos peleando, y si entendemos que está ya cubierta una etapa, pues dejaremos que sean otros los que tiren del carro” ¿Ilusionado?

Imagino que sé por dónde vas. No me lo he planteado de momento. Depende de varias circunstancias, pero evidentemente valoraremos en su conjunto el trabajo y finalmente eso es lo que determinará. Si entendemos que somos capaces de aportar más, seguiremos peleando, y si entendemos que está ya cubierta una etapa, pues dejaremos que sean otros los que tiren del carro, por decirlo de alguna manera.

¿Cómo se presentan las fiestas?

Las fiestas muy bien. Hemos optado por un formato diferente. El primer año de legislatura sí que hicimos lo que son los festejos populares el primer fin de semana más próximo a las fechas tradicionales y luego el día 8 hicimos simplemente la festividad de la patrona, pero este año hemos optado por un formato diferente por dar un poco cabida a todos los vecinos, a los residentes habituales y a los residentes ausentes. Mucha gente que está fuera nos había pedido la oportunidad de poder participar y vivir las fiestas. Muchos vecinos, sobre todo la gente mayor, nos decían que era una pena que sus hijos, que sus nietos, no pudieran estar aquí en las fiestas, entonces hemos optado por un formato diferente, y es hacer los festejos populares el fin de semana del 1 y 2 de septiembre, y dejar el fin de semana siguiente para lo que es la festividad religiosa, que es un poco más íntima, un poco más de los que estamos aquí todos los días.

¿Hay alguna novedad?

Si. Vamos a empezar este año con actividades de calle, en principio hay un día que tenemos actividades de circo callejero porque pensamos que hay que hacer las fiestas no pensando exclusivamente en los festejos taurinos, entonces creemos que en un momento determinado hay que hacer otro tipo de actividades y este año hemos empezado por ese formato con la intención en los próximos años, (de seguir en el Ayuntamiento lógicamente), de potenciar más actividades de calle al margen de lo que son los clásicos festejos taurinos porque como puedes comprobar todo en estos pueblos gira en torno a los festejos taurinos, pues sacarlo un poco de ese contexto.

¿Algo que destacar?

Ya el año pasado hicimos dos novilladas de Valrubio por una razón. En este pueblo por la razón que sea, el tipo de novillo, la hechura del novillo, el tamaño, es una ganadería que gusta a la gente, entonces no hacemos si no responder un poco a lo que los propios vecinos nos plantean. En ese sentido hemos tenido la posibilidad de contratar las dos novilladas con ese encaste y por eso hemos optado por él. No es un capricho nuestro, es que la gente nos lo pide.

Unas palabras para los vecinos…

La recomendación de todos los años, que se diviertan pensando también en la gente que no tiene tantas ganas de divertirse, que se diviertan en libertad y que se diviertan también en el respeto a todos los demás.

Programa

26 de agosto, domingo

22.30 Proyección de fotos ‘Pereña y sus gentes’.

27 de agosto, lunes

18.30 Teatro con las obras: Las cotillas del pueblo; El parque de los solteros, y alguna sorpresa añadida.

29 de agosto, miércoles

De 16.00 a 20.00 Parque acuático con tobogán de agua gigante.

22.30 Concurso de danza

30 de agosto, jueves

18.00 Actividades de calle.

23.00 Capea nocturna y disco móvil. ‘Km.0’.

31 de agosto, viernes

21.00 Concentración de carrozas

21.30 Desfile y concurso de carrozas.

23.30 Verbena con la orquesta ‘SMS’.

1 de septiembre, sábado

10.15 Pasacalles con la charanga ‘La Escala2.0’.

11.00 Encierro de 4 novillos de la ganadería de Valrubio.

12.00 Al terminar el encierro, de cañas y pinchos por los bares.

18.00 Novillada.

23.30 Verbena con la orquesta ‘La luna’.

2 de septiembre, domingo

10.15 Pasacalles con la charanga ‘La Escala2.0’.

11.00 Encierro de 4 novillos de la ganadería de Valrubio.

12.00 Al terminar el encierro, de cañas y pinchos por los bares.

18.00 Novillada.

7 de septiembre, viernes

Teatro en la iglesia con el grupo Lazarillo de Tormes

8 de septiembre

12.00 Actuación del grupo de tamborileros de Fermoselle ‘Juan de la Encina’.

12.30 Misa en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Pereña.

13.30 Convite ofrecido por el Ayuntamiento.

18.00 Música española con ‘Soledad Luna’.

9 de septiembre, domingo

12.30 Misa de entrega de varas.