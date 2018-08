El II Toro de Cajón de Las Arribes cumple las expectativas en Villarino

Martes, 14 de agosto de 2018

No fueron uno sino dos, y mejor el segundo que el primero de los encierros, ahora a la moda de Toro de Cajón, pero que no deja de ser un encierro con recorrido libre para los astados. Dos novillos de Vellosino que no incomodaron pero que dieron el juego suficiente como para que cientos de aficionados se diviertan a su paso calle arriba y calle abajo.

Ambos novillos habían formado parte unas horas antes del festejo de recortes organizado por la empresa SMP Gestión Recintos SL, y tras su entrada en chiqueros fueron llevados en camión hasta la jaula en la avenida de San Amaro.

En primero lugar se dio suelta a un novillo ‘colorao’, que pasó casi desapercibido, y tras la suelta de un cabestro, ambos realizaban el recorrido contrario de regreso al lugar de suelta. Entonces se dio salida al novillo negro, por lo que los dos erales y el manso conformaron un segundo encierro, con muchos más corredores que el primero, lo que embelleció el festejo.

Y así, calle arriba y calle abajo hasta que los mozos quisieron, dándose por concluido el festejo sin más incidencias. La jornada festiva concluirá con una disco-móvil.

Para mañana miércoles, día de la Asunción, se esperan los actos que den oficialmente el pistoletazo de salida a las fiestas. Por la tarde habrá una clase práctica de toreo a cargo de los hermanos Esteban y Manuel Tabernero, de Villarino de los Aires, por lo que ánimos y afición no les faltará.

Ya en la noche se espera el desfile de peñas, el pregón a cargo de Yolanda Cuesta y la presentación de la Corte de Honor, para finalizar con una verbena amenizada por la orquesta Fama.

