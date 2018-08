El Divierteatro de la Feria 2018 estará dedicado al papel de la mujer en las Artes Escénicas

Viernes, 10 de agosto de 2018

El papel de la mujer en las Artes Escénicas será la temática en torno a la cual girarán las actividades del clásico programa de animación infantil Divierteatro, que entretendrá las mañanas del miércoles al sábado de la Feria de Teatro 2018.

Los contenidos del programa fueron presentados en la mañana del viernes en una rueda de prensa ofrecida en la Casa de la Cultura por la responsable del Divierteatro, Miriam Hernández, y por el alcalde de Ciudad Rodrigo, Juan Tomás Muñoz, ya que el Ayuntamiento es el principal financiador de este programa. Según expresó Juan Tomás Muñoz, el Consistorio ha decidido hacer la misma aportación a la Feria que el año pasado, cuando se incrementó la cuantía con motivo de los actos de celebración del 20º aniversario de la Feria (se pasó de 10.000 a 30.000€).

Con la temática de este año del Divierteatro, se quiere poner en valor el papel de la mujer en las Artes Escénicas, dando a conocer referentes femeninos en el ámbito escénico, mostrando su protagonismo a lo largo de la historia del teatro, e intentando favorecer un cambio de visión en los estereotipos de género asociados al teatro, contribuyendo asimismo a educar en igualdad.

Para empezar, se ha escogido como imagen una adaptación que ha hecho Leticia Delgado del icónico We Can Do It!, un cartel de propaganda de Estados Unidos de la época de la 2ª Guerra Mundial en el que aparece una mujer. A la imagen creada por Leticia Delgado le ha dado volumen Fernando Fonticoba.

Los talleres

El Divierteatro tendrá tres grandes centros de interés. Por un lado estarán como siempre los talleres, de varios tipos. Los soportales de la Plazuela acogerán los clásicos talleres de animación teatral, en los que este año se elaborarán títeres de calcetín, títeres de pinza, títeres de bailarina, cajas decoradas, colgantes y móviles. Además estarán el imprescindible taller de maquillaje y un taller sobre las Sin Sombrero.

A esos 8 talleres ‘individuales’ se suman otros 8 colectivos, dos de ellos relacionados con la Plástica Escénica, como son un taller de escenografías y un espacio de vestuario. Los otros 6 serán dirigidos por mujeres de compañías de Castilla y León, siendo uno de los elementos distintivos del Divierteatro 2018.

Esos 6 talleres están dedicados al Teatro en Verso, con Esther Pérez Arribas de la compañía Pie Izquierdo; la Lucha Escénica, con Marta Hingelmo; el Canto, con Adriana Herrador; la manipulación de títeres, con Estrella R.; las Artes del movimiento, también con Estrella R.; y a las Micropayasadas, con Raquel Urquía de la compañía La Risa de la Tortuga.

Los grandes juegos

El segundo gran centro de interés del Divierteatro serán los grandes juegos y espacios de vivencias. Dentro de esta área habrá una versión del juego Quién es quién sobre la mujer en las Artes Escénicas; un espacio de Encuentro y entrevistas a mujeres de teatro que harán jóvenes del equipo de apoyo de la mano de Rebeca Jerez; y un juego a partir de los 13 paneles de la exposición La Mujer en las Artes Escénicas diseñada por el Espacio i.

Asimismo, dentro de este apartado se enmarca la intervención plástica que se hará en la fuente de la Plazuela del Buen Alcalde, donde se creará el espacio Siluetas de Mujer de Castilla y León, para resaltar el trabajo de distintas profesionales de la Comunidad.

Los espectáculos

El tercer gran eje del Divierteatro son los espectáculos. Como citas ‘permanentes’ estará la caravana de la compañía Teatro sobre Ruedas, que representará piezas de microteatro por la igualdad para grupos de 25 niños. Esas piezas llevan por título Vidas de circo y El mundo al revés, y se podrá disfrutar de las mismas los días 22, 23 y 24. Como novedad, esta caravana también funcionará en horario de tarde (a partir de las 19.30 horas) para todos los públicos.

Asimismo, Divierteatro contará un año más con el actor y director irlandés Denis Rafter, que en esta ocasión ofrecerá en el Patio de Cerralbo Los cuentos de Dionisio, consistentes en tres historias diferentes: Idaira, la niña de la cueva; Arminda, la niña que quería ser actriz; y Adassa, la niña que vivía en una cesta.

Como espectáculos puntuales, el Divierteatro recibirá el viernes 24 a la compañía argentina Espuma Bruma, que pondrá en escena el espectáculo de circo Rodando, protagonizado por Celeste Zalloechevarria; mientras que el sábado 25 estará la vallisoletana Alicia Sanz, quién se meterá en la piel de Alicia Maravillas con su espectáculo de clown y magia Magia Potagia, pata de cabra.

El Palabreando

Todas las actividades mencionadas hasta el momento tendrán lugar en la Plazuela del Buen Alcalde, para los niños de 7 años en adelante. Los que tengan entre 3 y 6 años podrán adentrarse en la vecina Plazuela del Conde en el Palabreando, con 4 espacios de actividad: talleres plásticos y creativos, maquillaje, actividades de psicomotricidad y expresión corporal, y canciones y juego dramático.

El Palabreando –pensado para estar una hora en total- también contará este año con la mirobrigense Pilar Borrego, quién con su compañía Katua Teatro pondrá en escena Poemarte, con cuentos, poemas y arte donde son protagonistas chicas y mujeres.

En total, el Divierteatro tendrá ‘en nómina’ este año a doce mujeres profesionales de diferentes ámbitos relacionados con las Artes Escénicas, la mayoría de Castilla y León. Junto a ellas estarán un equipo de 70 monitores (mayores de 18 años) y un grupo de 34 jóvenes (de 16 y 17 años) que ejercerán como equipo de apoyo, todo ello coordinado por un equipo profesional de ocho personas.