“Esto es como un maratón, cuando comienzas a ver la meta te sientes feliz”

Jueves, 16 de agosto de 2018

Jorge Rodríguez siente que después de 12 años en el Ayuntamiento ha cumplido con Villavieja de Yeltes y sus vecinos, aunque aún no ha decidido si se presentará a la reelección.

¿Nos hace un resumen de la legislatura, especialmente de las actuaciones del último año…

Hemos seguido con infraestructuras básicas de redes de saneamiento y asfaltado de calles. Hemos dedicado los Planes Provinciales exclusivamente a esos servicios, unos 120.000 euros.

¿Qué verán los vecinos de Villavieja en lo que resta de legislatura?

Rematar las obras de Planes Provinciales de calles pendientes. La residencia la tenemos aparcada, pero queremos darle salida con la contratación de una empresa que la ponga en explotación, se encargue de finalizar las obras y después la gestiones por el tiempo suficiente para que amortice la inversión. Esa es la salida que queremos buscarle para el medio año de mandato que nos queda.

Jorge Rodríguez / Alcalde de Villavieja de Yeltes

Intuyo que no se presentará a la reelección…

No lo tengo decidido, aún quedan muchos meses, pero hay que pensar que llevo 12 años en el Ayuntamiento, y un pueblo como Villavieja requiere una dedicación importante, un esfuerzo constante de atención; y mi familia también requiere atención. De momento no está decidido, pero no descarto ni una cosa ni la otra, nadie es imprescindible ni eterno, el trabajo que he hecho no es porque sea un genio, solo es cuestión de horas y compromiso. Esto es como un maratón, tienes momentos buenos y momentos malos, pero cuando ves la meta te sientes feliz. Solo hay otro vecino que haya estado 12 años en el Ayuntamiento, o sea que si decidiera dejarlo nadie puede reprocharme nada.

¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de la mina?, me refiero a cómo lo ve en el futuro.

No lo veo. Siendo objetivo, y creo que mucha gente lo percibe exactamente igual, incluso los accionistas mismo, no ha habido una respuesta positiva. Hay una falta de confianza en la empresa terrible, primero por las maneras en las que ha operado, lo dilatado del expediente y la variabilidad en la información, no hacen que sean muy convincentes. Los datos están ahí, las administraciones están capeando el temporal y los puestos de trabajo como arma arrojadiza, contratados pero no están trabajando, solo 12 haciendo papeles.

¿Cómo se presentan las fiestas?

Pues con la ley de Tráfico encima porque la plaza y parte del recorrido del encierro ocupa una carretera, entonces hemos hecho una permuta y le hemos dado la calle El Conejal como carretera y la Plaza ya es parte del municipio. Pero los encierros atraviesan El Conejal, entonces nos autorizan dos horas de encierro, pero a partir del año que viene será media hora para hacer un encierro, no dos o tres como ahora, primero el de la novillada, después los de los mozos y de uno en uno, o sea que no es un encierro, son tres.

¿Qué destacaría del programa?

Tenemos una parte cultural bastante nutrida, folclore… Como novedad tenemos un festejo de recortes y que lo va hacer una empresa por su cuenta, nosotros le facilitamos las instalaciones y ellos se encargan del resto. La entrada es para ellos, claro. El resto del programa es lo de todos los años, la comida de carne de novillo, el homenaje a los 65, la milla urbana, el baile del cordón, verbenas, toros, la feria multisectorial…

Unas palabras a los vecinos...

Que disfruten de las fiestas y hagan un paréntesis del diario, que limen las asperezas, olviden los problemas y las tensiones, recuperen las relaciones como cuando se ignoran los problemas. Lo principal estos días es que nos paremos en la rutina diaria para disfrutar de la convivencia con nuestros vecinos, amigos y familiares.

PROGRAMA

18 de agosto, sábado

19.30 Merienda de la carne de novillo.

19 de agosto, domingo

8.00 Jornada de senderismo.

10.00 Feria multisectorial.

13.00 Bailes extremeños.

21.00 Comienza la Novena.

22.30 Pregón y vecinos del año.

20 de agosto, lunes

10.00 Visita al museo.

12.00 Carrera de cintas.

22.30 Teatro en la plaza.

21 de agosto, martes

12.30 Fiesta de convivencia de la Asociación ‘Los Charros’.

18.00 III Cto. infantil de rana.

22.30 Campeonato de rana.

22 de agosto, miércoles

12.00 V Cto. de calva infantil.

17.00 Campeonato de petanca.

22.00 Cine infantil.

22.00 Semifinales y Final del II Campeonato de Pádel de Villavieja.

23 de agosto, jueves

11.30 Juegos acuáticos.

13.00 Sorteo de abonos.

22.30 Campeonato de calva.

24 de agosto, viernes

19.00 XII Milla Urbana.

22.30 Actuación de `Tuntuniar´.

25 de agosto, sábado

17.30 Fiesta de la espuma.

19.30 Tobogán gigante.

23.00 Exhibición de cortes.

26 de agosto, domingo

12.00 IV Concentración de peñas.

15.30 Paella en la plazuela del Ayuntamiento y reparto de obsequios.

18.30 Chupinazo de fiestas.

21.00 Merienda-cena en la Plazuela del Ayuntamiento.

23.30 Capea nocturna.

01.00 Verbena con ‘Kronox’.

27 de agosto, lunes

18.00 Vísperas en la ermita.

21.00 Novena en la ermita, traslado de la imagen y baile del Cordón.

24.00 Verbena con ‘La Órbita’.

28 de agosto, martes

11.00 Fiesta en honor a Nuestra Señora Virgen de los Caballeros. Misa concelebrada.

13.00 Encierro tradicional.

18.00 Novillada.

20.00 Desencierro.

24.00 Verbena con ‘Malassia’.

29 de agosto, miércoles

12.30 Encierro con carretones.

18.30 Partido de pelota a mano.

20.30 Súper Casta Prix infantil con carretones.

24.00 Verbena con ‘Azabache’.

30 de agosto, jueves

09.00 Pasacalles y cabezudos.

12.00 Encierro a caballo.

18.00 Novillada.

20.00 Desencierro.