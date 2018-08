Programación de las Fiestas de Guijuelo 2018

Miércoles, 1 de agosto de 2018

GUIJUELO | La villa cuenta con un extenso programa de propuestas festivas en el que destacan los numerosos conciertos, la feria taurina y las actividades culturales

El Ayuntamiento de Guijuelo presentó esta mañana el programa íntegro de las fiestas patronales de la villa que tendrán su preámbulo desde el próximo viernes 3 al 13 de agosto, y las fiestas propiamente dichas del 14 al 19 de agosto. El alcalde de Guijuelo, Julián Ramos, acompañado de los concejales de Cultura y Deportes, María Jesús Moro y Carlos Arasa, detallaron la amplia programación que esperan que sea del gusto de todos.

Una programación musical digna de una capital de provincia. Esa es la carta de presentación de unos festejos de Guijuelo que además poseen una programación taurina, cultural y deportiva muy atractivas. Todas esas propuestas se suman a las tradicionales propuestas festivas que cada año protagonizan peñistas y vecinos, como el multitudinario chupinazo, la



Sín duda, la oferta musical es realmente amplia, y con actuaciones en nada menos que tres escenarios principales, además de varios espectáculos itinerantes. Los artistas más conocidos actuarán en el recinto de espectáculos. Juanes, plato fuerte de la programación musical, será el primero en actuar en este espacio situado en la bajada de las piscina. El conocido cantante internacional se subirá al escenario el sábado 4 de agosto. El concierto de Juanes tiene un precio de 25 euros en venta anticipada y 30 euros en taquilla. El resto de conciertos en el recinto tienen un precio simbólico de 1 euro para los empadronados, y de 10 euros para los no empadronados. El siguiente en ofreer su música en el recinto de espectáculos será Sebastián Yatra. El artista colombiano, autor de ‘Traicionera’, deleitará al público la noche del 15 de agosto. Al día siguiente se contará con la presencia de Sweet California. La banda de chicas más de moda del momento ofrecerá su música en la villa el 16 de agosto. El recinto de espectáculos concluirá su oferta con la actuación de Café Quijano el 17 de agosto. La veterana formación leonesa ofrecerá sus conocidos éxitos a los habitantes de la villa en los últimos compases de los festejos.



También habrá conciertos en el centro de la villa, todos ellos de caracter gratuito. El primero en actuar será José Manuel Soto el viernes 3 de agosto en la Plaza Mayor. Un artista que muestra el interés del Ayuntamiento en abarcar el máximo público posible. La Plaza Mayor acogerá el concierto de La Fuga justo una semana despues, el 10 de agosto, ofreciendo un cambio al rock nacional con un grupo de larga trayectoria y reconocida carrera. La Plaza de Julián Coca también contará con su propia programación cultural, en la que también habrá música, como el espectáculo flamenco de María Rubí y Raúl Palomo de la nochel del 16 de agosto, en la que estarán acompañados de la guitarra de Miguel Clemente y la percusión de Jaime Nadal. También habrá caras conocidas en la Plaza de Julián Coca, con el concierto que ofrecerán los exconcursantes de Operación Triunfo Naím Thomas y Mireia, acompañados de Paco Arrojo, que se dio a conocer en La Voz.



Sí no fuera suficiente con siete conciertos musicales, Guijuelo ofrecerá nada menos que nueve verbenas con conocidas orquestas. La Plaza Mayor se convertirá en multitudinaria pista de baile con nombres conocidos de orquestas de gran calidad. Ya sean procedentes de muy cerca como Kronos o incluso del país vecino, como Funçao Publika. La primera de ellas será La Última Legión el sábado, 11 de agosto. Kronos actuará el domingo 12. La Orquesta Tango tomará el relevo al día siguente, lunes 13. Una de las novedades es la Orquesta Charleston Big Band, reservada para el martes 14. Los nombres conocidos y esperados por el público llegarán con los portugueses de Funçao Publika el miércoles 15, mientras que La Misión actuará el 16. Sin olvidar la ya habitual y esperada actuación de la Orquesta Panorama el viernes 17. Las Orquestas Graffitti el 18 y Tekila el 19



Pero no solo de música viven los guijuelenses, y la programación cultural será muy variada y para todas las edades. La concejala del área, María Jesús Moro, destacó en la presentación precisamente el buscar todo tipo de estilos para agradar al máximo número de vecinos. Se arrancará con el tradicional certamen folclórico de Las Noches del Pozuelo, que contarán con la novedad de un encuentro folclórico con tamborileros el domingo 5 de agosto. Este año acudirán grupos de Murcia, Asturias, Badajoz y Valladolid. El teatro hará aparición el miércoles 15, con ‘La Vedette’ a cargo de La Tomasa Teatro. Una de las novedades es el pasacalles Remember del viernes 17, que contará con conocidos personajes como Willy Fog, Espinete o la Abeja Maya.



Al igual que otros años, la oferta deportiva de las fiestas se concentra en los primeros días, para dejar espacio al descanso festivo una vez llegado al chupinazo. El primer fin de semana de agosto se contará con la III Edición del pitbike Mini Motard, y el Trofeo de patinaje en línea que además es fase final de la Copa de España. Ambas propuestas se desarrollarán el 5 de agosto. La Guijuelolimpiadas para niños se trasladan este año al centro deportivo, mientras que la Guijuelo Party Color contará con un recorrido más corto y con obstáculos, celebrándose el sábado 11. Finalmente, el domingo 12 se celebrará la II edición del motocross de Guijuelo, que este año tendrá categoría nacional femenina. Sin olvidar las finales de los torneos de verano.

PROGRAMA FIESTAS DE GUIJUELO 2018

PREÁMBULO DE FIESTAS

VIERNES, 3

19:30h. APERTURA de las casetas de la FERIA DE DÍA.

20:00h. INAUGURACIÓN de la FERIA DE DÍA. A cargo de Nicolás Sánchez Monge, copropietario del Restaurante Don Fadrique de Alba de Tormes. En la calle Gabriel y Galán.

23:00h. CONCIERTO DE JOSÉ MANUEL SOTO. En la Plaza Mayor.

SÁBADO, 4

19:00h. FINAL DEL TORNEO DE VERANO DE FÚTBOL SALA. En el pabellón Municipal.

21:00h. XXI EDICIÓN DE LAS NOCHES DEL POZUELO. En la Plaza de Castilla y León. Desfile de los grupos participantes por las calles de la Villa. Salida de la calle Teso de la Feria, con llegada a la Plaza de Castilla y León. A continuación, actuación de los grupos:

Grupo Folclórico El Torreón de Guijuelo, Salamanca.

Peña Huertana La Picaza. Cabeza de Torres, Murcia.

Grupo Folklórico Brisas de Aguilar. Muros de Nalón, Asturias.

22:00h. CONCIERTO DE JUANES. En el Recinto de Espectáculos.

DOMINGO, 5

10:00h. 3ª FASE COPA DE ESPAÑA Y TROFEO VILLA DE GUIJUELO DE ALPINO EN LÍNEA. En la calle Guardia Civil.

12:30h. ENCUENTRO FOLCLÓRICO EL TORREÓN DE GUIJUELO. En la Plaza Mayor.

16:00h. III EXHIBICIÓN PITBIKE MINI MOTARD. Circuito por las calles y plazas de la Villa.

21:00h. XXI EDICIÓN DE LAS NOCHES DEL POZUELO. En la Plaza de Castilla y León. Desfile de los grupos participantes por las calles de la Villa. Salida de la calle Teso de la Feria, con llegada a la Plaza de Castilla y León.

A continuación, actuación de los grupos:

Grupo Folclórico El Torreón de Guijuelo, Salamanca.

Grupo Folklórico Albahaca. Alburquerque, Badajoz.

Grupo de Danzas Cañada Real. Fresno el Viejo, Valladolid.

JUEVES, 9

18:00h. I MASTER CLASS DE AQUAGYM Y BODYMOVE. En la piscina Municipal.

VIERNES, 10

11:30h. VI GUIJUELOLIMPIADAS ACUÁTICAS DIVERTIDAS. En el Centro Deportivo.

19:00h. JUEGOS TRADICIONALES DE LA PRADERA, para todos los niños. En la Plaza Mayor. Organiza: Peña La Pradera. Colabora:Ayuntamiento de Guijuelo.

20:00h. FINAL TORNEO DE VERANO DE PÁDEL. En las pistas Municipales de pádel.

00:00h. CONCIERTO LA FUGA. En la Plaza Mayor.

SÁBADO, 11

9:00h. a 13:30h. XI CAMPEONATO DE PESCA CATEGORÍA INFANTIL. Junto al puente del río. Organiza: Club de Pesca Guijuelo. Colabora:Ayuntamiento de Guijuelo.

12:30h. FINAL TORNEO DE VERANO DE TENIS. En las pistas Municipales de tenis.

16:00h. TORNEO DE FIESTAS DE CALVA. En las pistas de calva, antigua estación de RENFE. Organiza: Club de Calva. Colabora:Ayuntamiento de Guijuelo.

19:30h. II GUIJUELO PARTY COLOR. DJ, masterclass, fiesta de la espuma, obstáculos. En el Recinto de Espectáculos.

00:30h. VERBENA de LA PRADERA, amenizada por la ORQUESTA ÚLTIMA LEGIÓN. En la Plaza Mayor.

DOMINGO, 12

9:00h. a 13:30h. XI CAMPEONATO DE PESCA CATEGORÍA ABSOLUTA. Junto al puente del río. Organiza: Club de Pesca Guijuelo. Colabora: Ayuntamiento de Guijuelo.

18:00h. II MOTOCROSS VILLA DE GUIJUELO. OPEN NACIONAL FÉMINAS. En el circuito de Supercross, junto al campo Municipal de fútbol.

20:00h. TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN. Eucaristía y Adoración Eucarística. En la Iglesia Parroquial.

00:00h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA KRONOS. En la Plaza Mayor.

LUNES, 13

20:00h. TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN. Eucaristía y Adoración Eucarística. En la Iglesia Parroquial.

00:00h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA TANGO. En la Plaza Mayor.

FIESTAS Y FERIAS

MARTES, 14

18:00h. CHUPINAZO. El alcalde de Guijuelo, Julián Ramos Manzano, dará comienzo a las Fiestas Patronales de la Villa.

Estará amenizado por los D.J. U.K. KIDS, Diego y Sevi y la Charanga La Clave. Se servirán viandas típicas y sangría, para todo el público asistente. En la Plaza Mayor.

20:00h. TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN. Eucaristía y Adoración Eucarística. En la Iglesia Parroquial.

22:00h. PRESENTACIÓN DE LAS DAMAS DE LAS FIESTAS. Las asociaciones de la Villa votarán para la elección de la Reina de las Fiestas. En el Parque del Pozuelo. Posteriormente, PREGÓN DE LAS FIESTAS 2018, a cargo de la periodista y cantautora guijuelense MYLY DÍAZ. A continuación CORONACIÓN DE LA REINA Y SU CORTE DE HONOR. En la Plaza Julián Coca.

01:00h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA CHARLESTON BIG BAND. En la Plaza Mayor.

MIÉRCOLES, 15

12:30h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, con la colaboración del Coro Parroquial. Seguidamente, PROCESIÓN Y OFRENDA FLORAL, en honor a Nuestra Señora de laAsunción, acompañada por la Banda Municipal de Música de Alba de Tormes. Participan: Grupo Folclórico El Torreón, Asociación Arte y Tradición Charra, Águedas Guijuelo y la Peña La Pradera. En la Plaza Mayor.

A continuación, VINO DE HONOR y DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS de la TIERRA, para todos los guijuelenses. En la Plaza Mayor.

18:30h. CORRIDA DE TOROS. 1ª de abono.Con toros de la ganadería de El Montalvo para los matadores: Álvaro Lorenzo • Luis David Adame • Alejandro Marcos Acompañados de sus correspondientes cuadrillas. La corrida de toros estará amenizada por la Banda Municipal de Música de Alba de Tormes.

20:30h. En la Feria de Día, DISTRITO POP. En la calle Gabriel y Galán.

23:00h. CONCIERTO DE SEBASTIÁN YATRA. En el Recinto de Espectáculos.

23:30h. TEATRO MUSICAL ‘LA VEDETTE’ Gracias por venir y por el diamante. Un espectáculo de revista lleno de plumas, luces y brillo. A cargo de la compañía La Tomasa Teatro. En la Plaza Julián Coca.

01:00h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA FUNÇÃO PÚBLIKA. En la Plaza Mayor.

JUEVES, 16

08:00h. CHARANGA DEL AGUARDIENTE, con la CHARANGA LA CLAVE, para peñistas y guijuelenses. En la Plaza Mayor. A continuación, DESAYUNO DE PEÑAS. En la Plaza Castilla y León.

09:00h. VAQUILLA DEL AGUARDIENTE, para peñistas y guijuelenses. En la Plaza de Toros.

11:00h a 18:00h. PARQUE INFANTIL DIVERTILANDIA, para todos los niños. En la Plaza Mayor.

18:30h. NOVILLADA SIN PICADORES, perteneciente al certamen Destino a la Glorieta. Fuera de abono. Con la ganadería de Santiago López Chávez, para los novilleros:

João D’Alva • Manuel Martín • Carlos Domínguez • Jaime Portilla

La novillada estará amenizada por la Banda Municipal de Música de Alba de Tormes.

20:30h. ESPECTÁCULO DE MAGIA Y HUMOR, MIGUELILLO…. Y OLÉ!, a cargo de Miguelillo. En la Plaza de Castilla y León.

20:30h. En la Feria de Día, DISTRITO POP. En la calle Gabriel y Galán.

23:00h. CONCIERTO DE SWEET CALIFORNIA. En el Recinto de Espectáculos.

23:30h. ESPECTÁCULO NOCHE FLAMENCA, a cargo de María Rubí y Raúl Palomo. En la Plaza Julián Coca.

01:00h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA LA MISIÓN. En la Plaza Mayor.

VIERNES, 17

12:00h. ESPECTÁCULO INFANTIL/FAMILIAR Y PASACALLES ‘REMEMBER’.

Con Espinete, D’Artacán, Willy Fog, Heidi y la Abeja Maya, acompañados por la música de Escala 2.0. Recibirán a los niños en la Plaza Castilla y León y recorrerán las calles y plazas de la Villa. A continuación, cantajuegos y photocall. En la Plaza Mayor.

14:00h. COMIDA DE PEÑAS amenizada por el TRÍO CASANOVA, para todos los peñistas de Guijuelo. En la calle Pedro Flores.

18:30h. CORRIDA DE TOROS. 2ª de abono. Se lidiarán toros de la ganadería El Pilar, para los matadores:

Domingo López Chaves • Miguel Ángel Perera • José Garrido –Triunfador de la Feria 2016 y 2017– Acompañados de sus correspondientes cuadrillas.

La corrida de toros estará amenizada por la Banda Municipal de Música de Alba de Tormes.

23:00h. CONCIERTO DE CAFÉ QUIJANO. En el Recinto de Espectáculos.

23:30h. COMEDY GUIJUELO. A cargo de David Cepo, Alex Salaberri, Bermúdez y presentado por David ‘El heavy’. En la Plaza Julián Coca.

23:30h. a 03:30h. STAND INFORMATIVO GUIJUELO RIESGO CERO Y PUNTO CLAVE. Junto a la Plaza Mayor. Organizan: Diputación de Salamanca y Ayuntamiento de Guijuelo.

01:00h. VERBENA, a cargo de la ORQUESTA PANORAMA. En la Plaza Mayor.

SÁBADO, 18

11:00h. DIANAS FLOREADAS, por las calles y plazas de la Villa, interpretadas por la

CHARANGA LA CLAVE.

12:00h. Visita al CENTRO DE DÍA y a la RESIDENCIA ESGRA de Guijuelo, con asistencia de autoridades, Reina de las Fiestas y la Corte de Honor.

13:30h. Música con el TRÍO CASANOVA, en la Plaza Mayor.

18:30h. GRANDIOSO MANO A MANO. 3ª de abono. Se lidiarán toros de las ganaderías Sánchez y Sánchez y Vellosino, para los matadores Diego Ventura Vs Julián López ‘El Juli’. Acompañados de sus correspondientes cuadrillas. La corrida de toros estará amenizada por la Banda Municipal de Música de Alba de Tormes.

20:30h. ESPECTÁCULO INFANTIL/FAMILIAR DE TÍTERES EN

‘LA CADIERA’, a cargo de Viridiana Centro de Producción Teatral. En la Plaza de Castilla y León.

23:30h. CONCIERTO DE NAIM THOMAS, MIREIA MONTÁVEZ Y PACO ARROJO. En la Plaza Julián Coca.

01:00h. VERBENA, a cargo de la ORQUESTA GRAFFITTI. En la Plaza Mayor.

DOMINGO, 19

11:00h. DIANAS FLOREADAS, por las calles y plazas de la Villa, interpretadas por la CHARANGA LA CLAVE.

11:30h. JUEGOS, CONCURSOS Y PRUEBAS CICLISTAS. En la Plaza Mayor. Organiza: Asociación ciclista Sierra de Tonda. Colabora: Ayuntamiento de Guijuelo.

12:30h. Salida de autocares, para los MAYORES, hacia el Recinto Ferial. En la calle Chinarral, junto al Hogar de Jubilados.

14:00h. COMIDA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES. A continuación, actuación a cargo del GRUPO FESTIVAL. En el Recinto Ferial.

19:30h. ESPECTÁCULO INFANTIL/FAMILIAR. CHIFO DE TRILOCOS Y EL MUSICAL PETER PAN. A cargo de Moraleda. En la Plaza Julián Coca.

21:00h. ESPECTÁCULO ECUESTRE, CAMPEÓN DE ESPAÑA EN EL SICAB, (SalónInternacional del caballo). En la Plaza de Toros.

23:00h. FIN DE FIESTAS, con el CORREFOC RAGNAROK, a cargo de Kull de Sack. Salida del edificio del Reloj –Antiguo Ayuntamiento–, con recorrido por calle Filiberto Villalobos y final en el Recinto de Espectáculos.

01:00h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA TEKILA. En la Plaza Mayor