Miércoles, 1 de agosto de 2018

El alcalde, Julián Ramos, no se presentará a la reelección en 2019

Guijuelo | El primer edil ha señalado esta serán sus últimas fiestas como alcalde

El alcalde de Guijuelo, Julian Ramos, no se presentará a la reelección en 2019 tras 16 años de mandato. El primer edil ha presentado esta mañana el programa de las fiestas de la villa y ha señalado que "estos son mis últimos festejos como alcalde". Ramos señala que ha tomado la decisión de manera definitiva y de manera independiente: "es una decisión muy meditada, creo que es tiempo de dedicarme a la familia y mi trabajo. Me marcho con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo, rodeado de grandes profesionales y compañeros concejales sin los cuales no habrían sido posible todos estos años".