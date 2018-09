‘El flautista de Hamelín’ se suma a la programación de las Ferias y Fiestas

Sábado, 15 de septiembre de 2018

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ha programado el musical familiar "El flautista de Hamelin" para este sábado 15 de septiembre, dentro del programa de Ferias y Fiestas, en dos pases, a las 12.30 y las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 9, 12 y 15 euros y se pueden comprar en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

Sinopsis

Este espectáculo narra la historia de un pueblo invadido por las ratas. Los habitantes de Hamelin piden a su alcalde que intervenga y éste ofrece cien monedas de oro a quien extermine la plaga. Entonces surge la magia, un excéntrico flautista aparece en escena y consigue llevarse a las ratas con el poder de la música de su mágica flauta. Cuando vuelve a pedir la recompensa, el alcalde se la niega y éste, como venganza, hace desaparecer a los niños de Hamelin. El final feliz solo es posible cuando el pueblo se rebela ante los abusos y el despotismo del alcalde y le obliga a cumplir su palabra.

El relato sirve de pretexto para configurar un espectáculo integrador, en el que diversos códigos escénicos se fusionan para crear un tejido textual colorista, dinámico y lúdico. La puesta en escena pretende servir de ilustración a la dramaturgia. La interpretación es llevada a cabo con un estilo alegre, ligero y desenfadado, pero sin perder de vista el rigor interpretativo.

La música ha sido sabiamente compuesta para el espectáculo y acompaña con sutileza, y a la vez con intensidad y precisión, el discurso escénico. En definitiva una obra creada desde el corazón y con amor para reinterpretar un clásico infantil y familiar, universal, que conviene revisitar por las profundas enseñanzas que vierte sobre nuestra conciencia y nuestra alma

Dirty Dancing

Del mismo modo, con motivo de las Ferias y Fiestas, hasta el domingo, también se puede ver el musical "Dirty Dancing", en el CAEM. Las entradas, que tienen un precio de 34, 44 y 49 euros, están a la venta en las páginas web www.dirty-dancing.es y www.ciudaddecultura.org.

Basado en la película de mismo título, este musical trascurre en el verano de 1963, cuando la vida de la joven Frances "Baby" Houseman está a punto de cambiar. Estando de vacaciones junto con sus padres y su hermana mayor en el lujoso hotel Catskill Mountains de Nueva York, Baby descubre accidentalmente una desenfrenada fiesta llena de música y baile en el área de empleados. Fascinada por los provocativos pasos de baile y los hipnóticos ritmos musicales, no podrá evitar lanzarse a este mundo, sobre todo tras conocer a Johnny Castle, el instructor de baile del hotel. Baby se convertirá en su compañera de baile tanto en el escenario como fuera de él: dos jóvenes espíritus que se unirán en lo que será el más desafiante y victorioso verano de sus vidas.

Dirty Dancing incluye grandes éxitos como "Hungry Eyes", "Hey! Baby", "Do you Love Me?" y la siempre entrañable "(I've Had) The Time of My Life". Grandes éxitos que unen la banda sonora de la película original con actuaciones en vivo de grandes artistas. Algunas de estas clásicas melodías son "Cry to Me" por el incomparable cantante de rhythm & blues Solomon Burke, el éxito número uno de la radio "Hey! Baby" de Bruce Channel y el primer sencillo como solista de Otis Redding "These Arms are Mine".