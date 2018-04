Homenaje Selección Crianza 2010 de Viña Romana, bruñal de Villarino de los Aires

Sábado, 21 de abril de 2018

En el restaurante San Boal, la asociación enológica Cata Añada celebró días atrás otra de sus catas ciegas. En esta ocasión Javier Bragado actuó como director de cata para evaluar Imperio, Homenaje Selección Crianza 2010 (DO Arribes), vino elaborado 100% con la varietal bruñal por la bodega Viña Romana, situada en la localidad de Villarino de los Aires.

Imperio, Homenaje Selección Crianza 2010 (DO Arribes)

La Bodega

Esta bodega fue mandada construir e inaugurada por la Cooperativa del Campo de San Roque en el año 1.962. Se construyó y así se ve en su disposición interior para la elaboración de vinos a granel, con una capacidad para albergar hasta 1.000.000 de litros de vino, en sus cubas de hormigón construidas in situ sobre y bajo tierra.

En 2006, la cooperativa acomete importantes mejoras para adaptarse a los tiempos, como la incorporación de tanques de acero inoxidable y el forrado de sus antiguas cubas, además de adquirir un moderno equipo de embotellado.

En 2008 pasa a ser gestionada por Hermanos Flores, llegados de la Ribera del Duero, adquiriendo así la catalogación de Bodega Viña Romana. A partir de ese momento comienza una nueva etapa y logra poner sus vinos entre los mejores y en los salones más prestigiosos de Europa.

Clima

Al hablar del clima de Arribes del Duero, conviene primero situar el entorno climático (Zamora y Salamanca) en el que se encuentra, relacionándolo a la vez con el clima general de la Meseta del Duero, Los rasgos climáticos de Arribes del Duero son muy característicos, y constituyen uno de los principales criterios definidores de este espacio, donde el clima presenta notables diferencias respecto al del resto de la región, con inviernos fríos y largos; veranos cortos y calurosos. En los encajados cañones, no se conocen las heladas y la temperatura media de enero es de unos 9º C; siendo la de agosto de unos 26º C, todo esto favorecedor, y teniendo en cuenta que la vid lleva milenios en la zona, se puede concluir que este espacio agrario responde plenamente y en las mejores condiciones posibles a las exigencias de la viña.

Suelo

El tipo de suelo evidentemente depende de la roca madre y en los Arribes del Duero, esta roca desde un punto de vista geológico está constituida por rocas (graníticas), como materiales mayoritarios, también existen rocas sedimentarias, principalmente pizarras. Esta circunstancia, unida a lo accidentado del relieve, con pendientes comprendidas entre el 10 y el 30 %, retienen y regulan muy bien la humedad, por lo que sobre estos suelos se pueden alcanzar profundidades y espesores muchas veces superiores a los dos metros, vegetando muy bien sobre ellos la vid y otras plantas leñosas.

Químicamente son terrenos pobres en cal, y de naturaleza ácida con un pH, que oscila entre un 5 y 6.

El componente en materia orgánica es escaso (de un 1.5 a un 3 %).

Estos suelos son también pobres en elementos y oligoelementos esenciales, aunque una vez subsanados resultan idóneos para el aprovechamiento para viñedos, olivos y frutales, contribuyendo además con la penetración de sus raíces en el suelo y subsuelo a la contención de las laderas.

Variedad :

Bruñal

Homenaje Selección es elaborado con la variedad de uva 100% Bruñal, los viñedos tienen más de 110 años. Uva de racimo pequeño y apretado, con el hollejo de color azul casi negro, muy dura de pulpa, no coloreada y con un sabor particular.

La cata Ciega:

ASPECTO: Picota morada elegante.

NARIZ: Notas florales, madera nueva, alcanfor, fruta roja, frambuesa, grosella, con toques tostados a vainilla.

BOCA: Muy redondo, goloso, buena acidez, largo, cálido, tanino amargo, maduro pulido y aterciopelado.

CONCLUSION: Vino muy redondo, equilibrado y complejo.

RELACION CALIDAD/PRECIO: REGULAR 40,65 Euros

PUNTUACION: 91

00-60 DEFECTUOSO

61-70: REGULAR

71-80: CORRECTO.

81-85: BUENO.

86-90: MUY BUENO.

91-95: EXCELENTE.

96-100: EXTRAORDINARIO.

GRADUACION: 14%

MARIDAJE: Aves, Carnes rojas, embutidos, quesos curados, cordero asado, cocidos y estofados.

SERVICIO: 15-16 º C

REALIZACION DE CATA EN: Restaurante San Boal.

DIRECTOR DE CATA: Javier Bragado.

FOTOGRAFIA Y EDICCION: Javier Bragado.