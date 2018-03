Los vecinos de Bercimuelle se manifiestan en la villa contra la granja de porcino

Sábado, 31 de marzo de 2018

GUIJUELO | En torno a un centenar de manifestantes se congregó frente a la fábrica de César Nieto, promotor de la explotación de cerdos

Guijuelo ha vivido esta mañana la segunda manifestación de algunos vecinos de Bercimuelle en contra de la creación de una granja de cerdos en la localidad. La primera concentración de protesta tuvo lugar ayer en Puente del Congosto, ya que Bercimuelle es pedanía de dicho municipio. La segunda cita ha sido hoy frente a la empresa de César Nieto Martín, promotor de la explotación de porcino.

La Policía Local ha cortado el tráfico en la calle Alfonso XIII, en pleno centro de la villa y a pocos metros de la Plaza Mayor, para la manifestación a la que han acudido un centenar de personas. Se han exhibido gran cantidad de pancartas con consignas en contra de la contaminación y las explotaciones de animales. De hecho, una de las mayores preocupaciones de los vecinos de Bercimuelle es la contaminación del agua. Según una carta abierta dirigida a César Nieto, el proyecto incumple las normas de petición de licencia ambiental porque no se justifica de manera suficiente el origen del agua que necesita la instalación y la cantidad a utilizar. Tal y como llevan señalando desde hace semanas.

Cirilo Hernández, edil socialista de Puente del Congosto, se ha encargado de leer la citada carta en la concentración, señalando que no van a parar hasta conseguir resultados: “Las granjas intensivas son una forma muy clara de degradación del medio ambiente, la que pretenden crear en Bercimuelle no solo atenta contra el medio ambiente, sino que además va a estar muy cerca de varias viviendas. Seguiremos protestando donde sea necesario para frenar algo que los vecinos no queremos”.

Además de a los promotores de la granja, la manifestación también ha estado dirigida a las administraciones que están concediendo los permisos para la granja. Desde el Ayuntamiento de Puente del Congosto por tramitar la licencia, la Diputación de Salamanca por haber emitido un informe favorable y también a la Junta de Castilla y León, mencionando a Julián Ramos, alcalde de Guijuelo, que es presidente de la Comisión de Agricultura de las Cortes de Castilla y León.